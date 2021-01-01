如果KX36矿苗钻石储量达到商业级别，博茨瓦纳钻石公司有兴趣开发

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博茨瓦纳钻石公司（Botswana Diamonds）日前从佩特拉钻石公司（Petra Diamonds）手里买下了KX36矿苗。如果矿区钻石储量达到商业级的话，前者打算正式开采此矿。

KX36金伯利岩矿区是博茨瓦纳中央卡拉哈里野生动物保护区（Central Kalahari Game Reserve, CKGR）三个勘探许可区中的一个，具有较高的钻石含量。这三个地段为Sekaka公司所有，这家公司负责为佩特拉钻石公司在博茨瓦纳进行地质勘探。



钻石勘探公司董事总经理詹姆斯·坎贝尔（James Campbell）接受Rough&Polished通讯社记者马修·尼亚温古阿独家专访时表示，博茨瓦纳钻石公司将考虑与另外一家公司合作分担风险。

以下是采访摘录。

博茨瓦纳钻石公司最近完成了从佩特拉钻石公司收购Sekaka Diamonds的交易。交易完成后，您对未来抱有多大的期待？

我们对此次收购持非常乐观的态度，原因有三点。 首先，它包括一个钻石含量很高的KX36金伯利岩矿苗和一套先进的批量采样装置。 佩特拉钻石公司已经完成了对KX36地段的预可行性研究，我们将继续进行这项工作。 其次，Sekaka在具有多个优先钻探目标的毗邻地区持有勘探许可证。由于金伯利岩一般都是成群出现，而KX36地段目前还是独立的，因此仍有很大的可能性在这些目标项目中找到一个或几个金伯利岩矿苗。第三，我们现在拥有最完整的数据库，可以存储15年的信息。我们把它和自己的数据库合并在一起后，将为博茨瓦纳发现新的矿场铺平道路。我们认为，该国的钻石勘探非常有前景。

你们打算什么时候在KX36金伯利岩岩层进行批量采样？

首先，我们需要确定该做什么。之后我们还要获得监管机构的必要批准。由于疫情关系，现在很难确定确切时间，而且国际旅行仍然受到限制。

如果钻石储量达到商业级别的话，你们是否考虑开采这个金伯利岩矿？



如果发现有商业可行性的矿场，我们一般都会进行开发。但是，有许多问题需要考虑，例如与另外一家公司建立合作（共同承担风险）。在我担任非洲钻石有限公司（African Diamonds plc）董事总经理期间，公司也提出了这样的建议，因为它拥有储量丰富的AK6矿山（现在为卡罗维Karowe矿山），而且这完全符合股东的利益，所以会被接受。

新冠疫情对你们在非洲南部的地质勘探工作产生了何种影响？

新冠疫情既制造了挑战，也创造了机遇。在机遇方面，我们能够为博茨瓦纳钻石公司的股东们缔结一项有利的交易，完成对Sekaka公司的采购。在正常情况下，这是不可能的。我们还能够在南非的托尔尼河（Thorny River）和马斯方丹（Marsfontein）许可证地区开展工作。马上到年底了，我们在托尔尼河发现了一个小型金伯利岩矿苗。可惜的是，由于国际旅行限制，今年我们无法在博茨瓦纳卡拉哈里进行勘探工作，但我们希望2021年能恢复勘探工作。



你们采取了哪些措施来确保企业不受疫情的影响？



在办公室工作方面，我一直在家工作，以便节省金钱和时间。因此，通常的工作安排都是在家中进行的。 至于野外工作，我们以详细的当地法规为指导，并严格遵守。



博茨瓦纳钻石公司在托尔尼河发现了一个小型金伯利岩矿苗。这个项目接下来需要做什么？

我们目前正在使用所有可用的钻井信息和地球物理数据对管道进行3D建模。 然后，我们将评估金伯利岩和金伯利角砾岩中是否含有钻石和金伯利岩矿物指示剂。 如果取得了积极的结果，我们将继续进行岩心钻探，以更准确地确定管道和周围岩石的地质状况。

你们对马斯方丹矿有什么计划？要知道，你们并未在M8金伯利岩矿区发现扩展部分。

我们对马斯方丹的关注将转移至该矿床中的次生或砾石矿床，这些矿床源自钻石级金伯利岩矿区。 作为近期基于地面的地球物理调查的一部分，我们已经使用磁设备和电磁设备以及探地雷达对现场进行了评估。 下一步是采集大量样本，以便估计钻石等级。



你们在马兰吉（Marange）钻矿区的合作伙伴何时能取得钻石开采许可证？

遗憾的是，我无法对此发表评论，因为我们尚未收到合作伙伴Vast 资源有限公司（Vast Resources plc）关于其钻石开采许可证申请状态的正式通知。

马修·尼亚温古阿，Rough&Polished通讯社驻非洲分社主任编辑



