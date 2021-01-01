评审

科斯京准许转售AGD Diamonds公司

俄外贸银行集团首席执行官安德烈·科斯京在外贸银行资本投资论坛“俄罗斯在召唤！”的新闻发布会上说，至少有两个认真的买家对钻石开采公司AGD Diamonds感兴趣。

2021年1月4日

AGD DIAMONDS钻石公司在安特卫普拍卖会上共出售毛坯钻石8700克拉

11月24 ，AGD DIAMONDS钻石公司旗下的格里布钻石销售公司通过（比利时）安特卫普的拍卖系统，共出售特殊尺寸的毛坯钻石8700克拉，总价值达2300万美元。所拍出的钻石占拍卖钻石总量的95%。

2020年12月22日

DMCC在以色列钻石交易所开设代表处

迪拜多种商品交易中心（Dubai Multi Commodities Centre, DMCC）11月30日在拉马特甘的以色列钻石交易所（Israel Diamond Exchange, IDE）大楼正式设立新的代表处。迪拜多种商品交易中心执行主席和迪拜钻石交易所主席艾哈迈德·本·苏拉伊姆(Sultan...

2020年12月21日

戴比尔斯制定未来十年的宏伟计划

戴比尔斯公司（De Beers）宣布未来十年的可持续发展计划，包括12项雄心勃勃的目标，例如到2030年实现道德采购，实现员工性别平等，实现业务碳中和。

2020年12月18日

中国公司制造出全球最大的CVD培育钻石

上海征世科技有限公司（Shanghai Zhengshi Technology）制造出一颗全球最大颗粒的CVD培育钻石，重12.75克拉。这颗钻石具有卓越的化学纯度和净度，切工等级为三优，并且没有任何后期加工的迹象。

2020年12月8日

由于钻石需求逐渐恢复，苏拉特工人放弃排灯节休假

由于市场已经恢复了对钻石的需求，苏拉特的钻石切割工人决定放弃排灯节期间的休假。据《经济时报》（Economic Times）报道，按照传统，苏拉特的工人在排灯节期间一般休假两周到一个月。

2020年10月15日

通过在线招标向印度供应原材料有助于应对新冠病毒造成的复杂局势

今天
独家权

dinesh_navadiya_xx.png印度宝石和珠宝出口促进委员会（Gems & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC）驻古吉拉特邦地区董事迪内希·纳瓦迪亚（Dinesh Navadiya）被任命为南古吉拉特邦商业和工业局（Gems & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC）局长。此外，他还担任印度宝石和珠宝技能委员会（Gem & Jewellery Skill Council of India, GJSCI）董事会主席，以及印度宝石学会（Indian Diamond Institute, IDI）董事会主席。

在过去的7年里，纳瓦迪亚一直担任苏拉特钻石协会（Surat Diamond Association, SDA）主席，在政府部门代表行业的利益，维护古吉拉特邦微型、中小型企业的利益。
纳瓦迪亚本科毕业于经济学系，在位于艾哈迈达巴德市的古吉拉特邦大学（Gujarat Vidyapith）获得了社会工作硕士学位。纳瓦迪亚还是著名的钻石商，通过自己的工作获得了业内认可。他还是蒂库宝石公司（Tiku Gems）的合伙人。

迪内希·纳瓦迪亚接受Rough&Polished通讯社采访时表示相信印度钻石业会克服现有困难，逐步恢复到以前的水平。他对面临动荡的苏拉特钻石切割和抛光行业持鼓励态度，为印度钻石业恢复昔日的辉煌注入了希望。

以下是采访摘录：

您能透露一下苏拉特钻石切割行业的现状吗？ 现在排灯节假期结束了，每个人都回到工作岗位，大型钻石切割厂是否开始满负荷运转？ 微型、中小型企业在原材料和钻石生产方面的表现如何？

是的，包括在微型、中小型企业在内的所有主要钻石制造企业均已进入全面运营当中。

苏拉特的裸钻生产是否有足够多的毛坯钻石供应？比利时受到新冠病毒疫情的严重打击，钻石部门如何处理毛坯钻石的供应问题？您认为，戴比尔斯和埃罗莎最近几个月来对印度钻石业的支持能发挥多大的作用？

新冠病毒疫情期间，通过在线招标系统供应毛坯钻石的措施被证明是有用的。由于受到检疫措施的影响，大颗粒钻石的供应遇到了一些问题。钻石矿业公司通过控制毛坯钻石的供应和价格来提供帮助。

美国、中国、欧洲和其他消费市场对裸钻的需求正在增长。 此外，随着即将到来的婚礼热季，印度国内对钻石的需求肯定会增加。 您认为苏拉特的制造业能够按时完成所有订单吗？ 上个月裸钻的总出口量是多少？

钻石行业目前有大量的订单。排灯节假期期间，钻石切割工人只休了5天的假，这是前所未有的。采取这些措施是为了确保在即将到来的婚礼热季和圣诞节前夕及时交货。

据报道，今年排灯节期间，印度国内市场需求将主要集中在黄金上。尽管黄金首饰的价格不断上涨，但需求有增无减。您预计下一个婚礼热季对钻石珠宝的需求会增加吗？

是的，国内外市场都有很高的需求。我们有超过400家工厂专门生产钻石珠宝，例如镶嵌钻石的金银珠宝。此外，还有镶嵌在木制和钢制底座上的新式珠宝首饰出现。当前，由于来自国内外市场的订单很多，每个人都在满负荷工作。

您当选南古吉拉特邦商业和工业局局长被视为是可以大大促进印度宝石和珠宝行业发展的一步。 您打算在任职期间采取什么行动来帮助行业发展？

南古吉拉特邦商业和工业局目前正在组织2020年12月的“绚烂夺目”展览（Sparkle），这将是自实施隔离措施以来的首个企业对企业（B2B）展览。 现在不时有关于展位预定的好消息传来。

此外，国家工业发展公司（State Industrial Development Corporation ，SIDC）即将开始运营，将为微型、中小型企业寻找供应商提供更多的机会，确保他们能从当地获得足够的毛坯钻石供应。此外，如果苏拉特钻石交易所（Surat Diamond Bourse）提早完工的话，将有助于贸易的未来发展。

据报道，古吉拉特邦钻石工人工会（Gujarat Diamond Workers Union, GDWU）计划向苏拉特地区的行政首长提出抗议，要求他满足工人提出的要求。在工人经过长时间休息后重返工作岗位的困难时期，您认为可以采取哪些措施来解决问题？

我们还没有收到官方关于这件事的详细信息。

阿鲁娜·盖同德，Rough&Polished通讯社驻亚洲分社主任编辑

印刷版
分析
评审
独家权
比赛
©2007-2021
Rough and Polished