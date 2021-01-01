通过在线招标向印度供应原材料有助于应对新冠病毒造成的复杂局势

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印度宝石和珠宝出口促进委员会（Gems & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC）驻古吉拉特邦地区董事迪内希·纳瓦迪亚（Dinesh Navadiya）被任命为南古吉拉特邦商业和工业局（Gems & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC）局长。此外，他还担任印度宝石和珠宝技能委员会（Gem & Jewellery Skill Council of India, GJSCI）董事会主席，以及印度宝石学会（Indian Diamond Institute, IDI）董事会主席。



在过去的7年里，纳瓦迪亚一直担任苏拉特钻石协会（Surat Diamond Association, SDA）主席，在政府部门代表行业的利益，维护古吉拉特邦微型、中小型企业的利益。

纳瓦迪亚本科毕业于经济学系，在位于艾哈迈达巴德市的古吉拉特邦大学（Gujarat Vidyapith）获得了社会工作硕士学位。纳瓦迪亚还是著名的钻石商，通过自己的工作获得了业内认可。他还是蒂库宝石公司（Tiku Gems）的合伙人。



迪内希·纳瓦迪亚接受Rough&Polished通讯社采访时表示相信印度钻石业会克服现有困难，逐步恢复到以前的水平。他对面临动荡的苏拉特钻石切割和抛光行业持鼓励态度，为印度钻石业恢复昔日的辉煌注入了希望。



以下是采访摘录：



您能透露一下苏拉特钻石切割行业的现状吗？ 现在排灯节假期结束了，每个人都回到工作岗位，大型钻石切割厂是否开始满负荷运转？ 微型、中小型企业在原材料和钻石生产方面的表现如何？



是的，包括在微型、中小型企业在内的所有主要钻石制造企业均已进入全面运营当中。



苏拉特的裸钻生产是否有足够多的毛坯钻石供应？比利时受到新冠病毒疫情的严重打击，钻石部门如何处理毛坯钻石的供应问题？您认为，戴比尔斯和埃罗莎最近几个月来对印度钻石业的支持能发挥多大的作用？



新冠病毒疫情期间，通过在线招标系统供应毛坯钻石的措施被证明是有用的。由于受到检疫措施的影响，大颗粒钻石的供应遇到了一些问题。钻石矿业公司通过控制毛坯钻石的供应和价格来提供帮助。



美国、中国、欧洲和其他消费市场对裸钻的需求正在增长。 此外，随着即将到来的婚礼热季，印度国内对钻石的需求肯定会增加。 您认为苏拉特的制造业能够按时完成所有订单吗？ 上个月裸钻的总出口量是多少？



钻石行业目前有大量的订单。排灯节假期期间，钻石切割工人只休了5天的假，这是前所未有的。采取这些措施是为了确保在即将到来的婚礼热季和圣诞节前夕及时交货。



据报道，今年排灯节期间，印度国内市场需求将主要集中在黄金上。尽管黄金首饰的价格不断上涨，但需求有增无减。您预计下一个婚礼热季对钻石珠宝的需求会增加吗？



是的，国内外市场都有很高的需求。我们有超过400家工厂专门生产钻石珠宝，例如镶嵌钻石的金银珠宝。此外，还有镶嵌在木制和钢制底座上的新式珠宝首饰出现。当前，由于来自国内外市场的订单很多，每个人都在满负荷工作。



您当选南古吉拉特邦商业和工业局局长被视为是可以大大促进印度宝石和珠宝行业发展的一步。 您打算在任职期间采取什么行动来帮助行业发展？



南古吉拉特邦商业和工业局目前正在组织2020年12月的“绚烂夺目”展览（Sparkle），这将是自实施隔离措施以来的首个企业对企业（B2B）展览。 现在不时有关于展位预定的好消息传来。



此外，国家工业发展公司（State Industrial Development Corporation ，SIDC）即将开始运营，将为微型、中小型企业寻找供应商提供更多的机会，确保他们能从当地获得足够的毛坯钻石供应。此外，如果苏拉特钻石交易所（Surat Diamond Bourse）提早完工的话，将有助于贸易的未来发展。



据报道，古吉拉特邦钻石工人工会（Gujarat Diamond Workers Union, GDWU）计划向苏拉特地区的行政首长提出抗议，要求他满足工人提出的要求。在工人经过长时间休息后重返工作岗位的困难时期，您认为可以采取哪些措施来解决问题？



我们还没有收到官方关于这件事的详细信息。



阿鲁娜·盖同德，Rough&Polished通讯社驻亚洲分社主任编辑