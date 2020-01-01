保罗·津尼斯基表示假日需求将促进钻石市场恢复

今天

在三月初新冠疫情造成严重破坏之前，年初的钻石市场表现出色。自今年8月份以来，市场对裸钻的需求一直在回升。从零售来看，美国和中国的消费者对钻石珠宝的需求保持稳定。业内专家保罗·津尼斯基接受Rough&Polished通讯社记者马修·尼亚温古阿采访时表示，这种积极的趋势与假日需求有关，它能推动解决供应链上的问题——疫情及其带来的问题曾加剧钻石制造商面临的库存短缺问题。他说，尽管新冠疫情损害了2020年大部分时间的假日购物需求，但钻石、珠宝和其他奢侈品的购买情况仍可能会超出预期，因为他们不会像前几年那样，送出很多与印象相关的礼物。注意：保罗·津尼斯基推出了钻石业分析播客——Paul Zimnisky Diamond Analytics Podcast，主要分析全球钻石行业的发展状况，每期邀请一位特别嘉宾。以下是采访摘录。尽管上半年遇到了很大的困难，但市场对毛坯钻石的需求仍呈现积极上升的趋势，这一趋势从8月份开始，一直持续到11月。例如，大型毛坯钻石生产商的销量同比下降80-90%，但在8-10月，埃罗莎的销量显著上升，三个月内的销量相比去年同期增长20-30%。最近，11月份，戴比尔斯的销售额比去年同期增长超过10%。 我认为，这种积极的趋势与假日需求有关，它能推动解决供应链上的问题——疫情及其带来的问题曾加剧钻石制造商面临的库存短缺问题。我认为，不管是在业内开展业务的人，还是关注该行业发展的人，都对保守的期望更高。 近年来，我们已经看到过分乐观的业务实践会对这个行业产生什么影响。 因此，我认为现在业内的期望更加理智。 如果这个行业少做承诺，多为业内人士做事情，那就太好了。从短期来看，我认为实际的假期需求会决定很多事情，尤其是圣诞节和春节。尽管新冠疫情损害了2020年大部分时间的假日购物需求，但钻石、珠宝和其他奢侈品的购买情况仍可能会超出预期，因为他们不会像前几年那样，送出很多与印象相关的礼物。从中期来看，与其他很多行业一样，钻石行业的发展将取决于疫苗的开发情况。美国的首批疫苗似乎将在2020年底之前面世。首先，疫苗的数量可能有限，只会提供给医疗领域的工作人员和风险最高的人。不过这是给市场灌输信心的重要的第一步。希望到明年这个时候，疫苗将在世界范围内被广泛使用。据我了解，过去几个月对合成钻石的需求没有重大变化。 正如我们在许多其他产品中所看到的那样，由于疫情关系，今年的有些供应被中断。 但就此而言，与2018年和2019年相比，今年人造钻石的话题似乎已经平息了一点。最近，戴比尔斯（De Beers）于10月底完成了其在美国的新Lightbox钻石工厂的建设，这一举措能够显著提高合成钻石的生产和分销。 他们最近还与领先的在线钻石零售商Blue Nile达成一项协议，专门出售Lightbox生产的钻石饰物。 我认为，这是今年合成钻石领域内最大的新闻。我认为合成钻石只占全球钻石珠宝市场的10%。但我认为其市场份额仍会增长，但主要是在配饰领域，而不是贵重珠宝领域。就像几年前那样，合成钻石的消费群体几乎全部集中在美国。可能是因为美国是世界上最大的钻石珠宝市场，占全球份额的50%，所以合成钻石市场首先在美国销售其产品。现在，这种商品已经在全球其他地方得到普及。由于Blue Nile在全球40多个国家/地区拥有非常庞大的分销网络，因此上面提到的Lightbox与Blue Nile达成的交易将扩大该产品的覆盖范围。我绝对相信分类营销对全球的钻石珠宝的需求产生了重大影响，所以是的，我完全同意这一观点。因此，当然，我认为天然钻石委员会（Natural Diamond Council）目前正在做的事情对行业非常重要。我想，他们今年在竞选中取得了重大进展。我希望他们制定更高的预算，如果他们的预算是现在的两倍或三倍，我将以更加积极的观点看待天然钻石行业的未来。我发现买家都想购买独特的钻石珠宝，或者想要独特的设计，或者关注钻石的起源，或者看重与钻石主人相关的个人经验。他们还希望通过量身定制来满足他们的需求，而且希望钻石的来源是透明的。尽管如此，品牌珠宝仍然蓬勃发展。蒂芙尼珠宝（Tiffany）最近注意到消费者对最新的T1系列的钻石和黄金珠宝十分感兴趣。卡地亚珠宝（Cartier）表示，其推出的Juste Un Clou系列（弯曲铆钉形状的手链）也取得了很大的成功。