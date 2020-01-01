评审
中国公司制造出全球最大的CVD培育钻石
上海征世科技有限公司（Shanghai Zhengshi Technology）制造出一颗全球最大颗粒的CVD培育钻石，重12.75克拉。这颗钻石具有卓越的化学纯度和净度，切工等级为三优，并且没有任何后期加工的迹象。
今天
由于钻石需求逐渐恢复，苏拉特工人放弃排灯节休假
由于市场已经恢复了对钻石的需求，苏拉特的钻石切割工人决定放弃排灯节期间的休假。据《经济时报》（Economic Times）报道，按照传统，苏拉特的工人在排灯节期间一般休假两周到一个月。
2020年10月15日
戴比尔斯公司从最近两次举办的毛坯钻石销售中获得收入4.36亿美元
根据控制戴比尔斯公司85%股份的英美资源公司（Anglo American）的数据显示，戴比尔斯公司在2020年的第六个和第七个销售周期中分别获得收入1.16亿美元和3.2亿美元。因此，两次交易出售的总收入达到了4.36亿美元。与去年同期的2.87亿美元收入相比，今年的第七个销售周期显示出更强的稳固性。
2020年10月5日
埃罗莎在比利时和以色列的拍卖共获得收入2070万美元
9月，埃罗莎在比利时和以色列举办了特殊尺寸钻石（10.8+克拉）拍卖会，共获得收入2070万美元。根据埃罗莎发布的新闻稿显示，埃罗莎公司共出售毛坯钻石133颗，总重2173克拉，总售价达7400万美元。共有20家公司（来自比利时、印度、以色列和阿联酋的客户）在不同批次的产品中赢得了竞拍。
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2020年10月1日
力拓公司 （Rio Tinto）：尽管面临新冠病毒疫情，我们的全球业务仍顺利进行
力拓公司（Rio Tinto）在一份新闻稿中表示，它在新冠病毒大流行期间继续生产和销售钻石。力拓公司已经实施了全面的控制措施，包括测试、筛查、消毒和保持安全社交距离，以继续在病毒流行期间进行安全生产。另外，力拓公司的两座矿山还帮助附近社区实施了粮食安全计划。
2020年8月19日
埃罗莎正在推广基于Sarine技术的毛坯钻石销售数字招标系统
尚灵钻石科技集团（Sarine Technologies Ltd）很高兴地宣布，继去年10月份开始试点数字招标计划之后，由于新冠疫情造成的旅行限制，该计划在5月份得到了扩展。
2020年8月17日
保罗·津尼斯基表示假日需求将促进钻石市场恢复
自今年8月份以来，市场对裸钻的需求一直在回升。从零售来看，美国和中国的消费者对钻石珠宝的需求保持稳定。
业内专家保罗·津尼斯基接受Rough&Polished通讯社记者马修·尼亚温古阿采访时表示，这种积极的趋势与假日需求有关，它能推动解决供应链上的问题——疫情及其带来的问题曾加剧钻石制造商面临的库存短缺问题。
他说，尽管新冠疫情损害了2020年大部分时间的假日购物需求，但钻石、珠宝和其他奢侈品的购买情况仍可能会超出预期，因为他们不会像前几年那样，送出很多与印象相关的礼物。
注意：保罗·津尼斯基推出了钻石业分析播客——Paul Zimnisky Diamond Analytics Podcast，主要分析全球钻石行业的发展状况，每期邀请一位特别嘉宾。
以下是采访摘录。
全球毛坯钻石市场2020年的状况如何？
尽管上半年遇到了很大的困难，但市场对毛坯钻石的需求仍呈现积极上升的趋势，这一趋势从8月份开始，一直持续到11月。例如，大型毛坯钻石生产商的销量同比下降80-90%，但在8-10月，埃罗莎的销量显著上升，三个月内的销量相比去年同期增长20-30%。最近，11月份，戴比尔斯的销售额比去年同期增长超过10%。 我认为，这种积极的趋势与假日需求有关，它能推动解决供应链上的问题——疫情及其带来的问题曾加剧钻石制造商面临的库存短缺问题。
经过新冠疫情造成的破坏之后，一些钻石生产商现在宣布毛坯钻石市场正在稳步复苏。考虑到一些主要经济体的第二波疫情，现在高兴是否还为时过早？
我认为，不管是在业内开展业务的人，还是关注该行业发展的人，都对保守的期望更高。 近年来，我们已经看到过分乐观的业务实践会对这个行业产生什么影响。 因此，我认为现在业内的期望更加理智。 如果这个行业少做承诺，多为业内人士做事情，那就太好了。
考虑到第二波疫情的到来，您预计毛坯钻石市场和裸钻市场到年底会呈现怎样的发展趋势？
从短期来看，我认为实际的假期需求会决定很多事情，尤其是圣诞节和春节。尽管新冠疫情损害了2020年大部分时间的假日购物需求，但钻石、珠宝和其他奢侈品的购买情况仍可能会超出预期，因为他们不会像前几年那样，送出很多与印象相关的礼物。从中期来看，与其他很多行业一样，钻石行业的发展将取决于疫苗的开发情况。美国的首批疫苗似乎将在2020年底之前面世。首先，疫苗的数量可能有限，只会提供给医疗领域的工作人员和风险最高的人。不过这是给市场灌输信心的重要的第一步。希望到明年这个时候，疫苗将在世界范围内被广泛使用。
今年合成毛坯钻石的数据怎样？
据我了解，过去几个月对合成钻石的需求没有重大变化。 正如我们在许多其他产品中所看到的那样，由于疫情关系，今年的有些供应被中断。 但就此而言，与2018年和2019年相比，今年人造钻石的话题似乎已经平息了一点。最近，戴比尔斯（De Beers）于10月底完成了其在美国的新Lightbox钻石工厂的建设，这一举措能够显著提高合成钻石的生产和分销。 他们最近还与领先的在线钻石零售商Blue Nile达成一项协议，专门出售Lightbox生产的钻石饰物。 我认为，这是今年合成钻石领域内最大的新闻。
合成钻石相比天然钻石在市场上占据多大的份额？
我认为合成钻石只占全球钻石珠宝市场的10%。但我认为其市场份额仍会增长，但主要是在配饰领域，而不是贵重珠宝领域。
哪些国家对合成钻石的需求有所上涨，其增长动力是什么？
就像几年前那样，合成钻石的消费群体几乎全部集中在美国。可能是因为美国是世界上最大的钻石珠宝市场，占全球份额的50%，所以合成钻石市场首先在美国销售其产品。现在，这种商品已经在全球其他地方得到普及。由于Blue Nile在全球40多个国家/地区拥有非常庞大的分销网络，因此上面提到的Lightbox与Blue Nile达成的交易将扩大该产品的覆盖范围。
一些分析人士将天然钻石购买量的下降与历史悠久的戴比尔斯营销活动的结束联系起来。 您怎么看待这件事？
我绝对相信分类营销对全球的钻石珠宝的需求产生了重大影响，所以是的，我完全同意这一观点。因此，当然，我认为天然钻石委员会（Natural Diamond Council）目前正在做的事情对行业非常重要。我想，他们今年在竞选中取得了重大进展。我希望他们制定更高的预算，如果他们的预算是现在的两倍或三倍，我将以更加积极的观点看待天然钻石行业的未来。
假期前对钻石珠宝的需求预计能达到多高的水平？什么类型的钻石珠宝最受市场欢迎？
我发现买家都想购买独特的钻石珠宝，或者想要独特的设计，或者关注钻石的起源，或者看重与钻石主人相关的个人经验。他们还希望通过量身定制来满足他们的需求，而且希望钻石的来源是透明的。尽管如此，品牌珠宝仍然蓬勃发展。蒂芙尼珠宝（Tiffany）最近注意到消费者对最新的T1系列的钻石和黄金珠宝十分感兴趣。卡地亚珠宝（Cartier）表示，其推出的Juste Un Clou系列（弯曲铆钉形状的手链）也取得了很大的成功。
马修·尼亚温古阿，Rough&Polished通讯社驻非洲分社主任编辑