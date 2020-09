钻石是一直吸引世界各地人们关注的少数事物之一

今天

来自孟买的乌沙·巴拉克里希南(Usha R. Balakrishnan)博士是印度杰出的珠宝历史专家,是世界钻石博物馆的首席策划人。她与人合著了《穿越时空的钻石》(World Diamond Museum)一书,这本新书是世界钻石博物馆的重要项目。另外,巴拉克里希南还策划了很多展览,其中包括:“孔雀舞:印度珠宝传统”(1999)、“尼扎姆珠宝”(2001)、“黄金中的偶像:来自巴尔比耶-穆埃勒博物馆的收藏”(2005)、“印度:令世界着迷的珠宝”(2014)、“阿拉姆卡拉:装饰品之美”(2017)、“德干的宝藏:尼扎姆珠宝”(2018)。接受业内新闻机构Rough&Polished通讯社采访时,巴拉克里希南分享了自己对珠宝的看法,以及多年沉浸在珠宝行业的工作经验。俗话说:“养一个孩子需要整个村庄。” 做一本好书也可以这么说。 来自世界各地的人们都参与了《穿越时空的钻石》一书的创作。我们对钻石的热爱使我们团结一致。我们邀请了来自亚洲、欧洲和美洲等地的十位专家,他们每一位都是公认的备受尊敬的历史学家,都能介绍关于钻石制造历史的各方面内容。我本人来自印度,这是钻石珠宝的圣地。我们国家创造了戈尔康达一词,代指最纯净、无瑕、半透明和发光的宝石。每一颗钻石都有自己的故事,这本书从实际表明,钻石在任何时候都是吸引全世界人们关注的少数事物之一。这项工作与以前所做的任何工作都不一样,我们通过技术、沟通和热情促成了这项工作的完成。 世界钻石博物馆的创始人亚历克斯·波波夫(Alex Popov)构思了这个项目,并利用自己在宝石和珠宝行业中的商业声誉让我们的工作得以顺利展开。 我作为世界钻石博物馆的首席策展人和该书的编辑,成功将构思付诸于实践。《穿越时空的钻石》一书中有几页是关于沙赫钻石的,这颗钻石来自印度戈尔康达地区,16世纪末被发现,重88.7克拉。该书首次讲述了人类历史上著名的宝石背后隐藏的故事,并首次介绍了一些具有历史意义的珠宝。在此之前,人们仅能通过一些古代书籍和文献中的链接才对这些珠宝有所了解。正如我在书的前言中指出的那样,“钻石的经历隐藏在其闪闪发光的深处,印刻在从地球诞生到当下的很多场景中。”只有从地球深处开采出来的钻石才伴随着这些传说。例如,直到最近,尼扎姆钻石才被历史学家所知,这是一颗神秘而伟大的宝石,被保存在曾经的世界首富海德拉巴的尼扎姆宝库中。很多旅行故事、纪事文章和法庭文件中都提到了这一点,你甚至能在海得拉巴尼扎姆宫殿的走廊里听到人们关于这颗宝石的窃窃私语。我在本书的介绍性文章《尼扎姆钻石:海得拉巴尼扎姆神圣基金会里的小库稀努尔》(“The Nizam Diamond: Bala Koh-i-Noor, in the Sacred Trust of the Nizam of Hyderabad”)中首次提到这颗宝石的美丽和荣耀之处。因此,我们的每篇文章都揭示了某个伟大钻石和历史珠宝收藏品的历史,介绍了它们所代表的力量,以及佩戴宝石之人的威望和特权。我们在这本书中试图从字面和隐喻两个角度展示钻石的每个切面。另外,我们没有像其他出版物中那样受到时间、地点和民族的限制。每个作家都试图说出他以前从未谈论过的东西。 《穿越时空的钻石》这本书是独一无二的,因为它从不同的角度讲故事。有了弗朗索瓦·法吉斯(François Farges),我们将穿越到法国国王的宏伟宫廷,而德里克·肯腾特(Derek J. Content)则介绍了婆罗洲钻石鲜为人知的历史。雨果·米格尔·克雷斯波(Hugo Miguel Crespo)利用未发布过的葡萄牙人的记录和清单来探寻葡萄牙和印度之间迷人的钻石贸易,而杰克·奥格登(Jack Ogden)则讲述了两颗历史悠久的钻石(皮戈特Pigot和纳萨克Nassak);跟斯特凡诺·帕皮(Stefano Papi)一起,我们可以了解俄罗斯沙皇瑰丽而丰富的皇家珠宝藏品;戴安娜·斯卡斯布里克(Diana Scarisbrick)的文章则追溯了伦敦德里侯爵家族(Londonderry)购买的美丽钻石和镶钻珠宝;珠宝史学家雷纳·布鲁斯(René Brus)首次介绍了印度尼西亚日惹王室(Yogyakarta)的详细信息;露丝·佩尔塔森(Ruth Peltason)展示了一些珠宝沙龙为20世纪女性制作的精美珠宝;最后,这本书以约翰·金(John M. King)的论文作为结尾,探讨了彩色钻石的神奇世界。我不想说太多,您应该读读这本书,这样才能了解钻石在不同时期的多方面体现。《穿越时空的钻石》中有几页介绍了Graff Lesedi La Rona,原钻重1109克拉,裸钻重32.37克拉。“百闻不如一见”这句古老的格言最适合形容一本配图良好的书籍,这句话比以往更适合形容我写的这本书。《穿越时空的钻石》一书共有300多幅图片。要找到所有可以为这十篇专题文章做说明的精彩照片绝非易事。事实上,这个过程花费了我最长的时间,因为我对每篇文章进行了彻底的研究,并希望用图像来说明一个故事的所有方面。只有这样,宝石和珠宝才可以通过历史进程和使其出色的故事得到展示。当然,大部分放在茶几上的配图杂志都是这样做的。但我觉得,如果我们要讲的故事是关于伟大的钻石和瑰丽的珠宝,是关于国王、皇后、皇帝、宫殿和地理区域,那么这个故事就离不开图像的支撑。从本质上说,每篇文章的展开都像电影中的蒙太奇。为了收集最有趣的图像集,我们与作家、基金会、博物馆、摄影师、珠宝商、珠宝沙龙、钻石制造商和图书馆紧密合作。得益于阿列克谢·波波夫的关系和帮助,我们可以接触到世界各地的藏品。世界钻石博物馆的摄影师可以接触到一些令人难以置信的收藏。在屡获殊荣的设计师米沙·阿尼克斯特(Misha Anikst)的指导下,摄影师们给一些重要的钻石和钻石珠宝拍摄了新照片,例如沙赫钻石(Shah)和蒂亚拉项链(Patiala Necklace),我们将在本书的引言中做重点介绍。费多尔·陀思妥耶夫斯基说得好:“美拯救世界。”我认为,任何真正美丽的东西都是艺术,作为高级珠宝历史学家,在我所看到的所有美丽事物中,钻石是迄今为止最美丽的。尽管著名的“ 4c”特征(克拉重量、切工、颜色和净度)可以为钻石带来高价值,但这些标准再加上其背后的故事才让钻石进入了艺术领域。同样的,首饰上镶嵌着宝石,但它们结合了设计、工艺、复杂性和人类故事,只有这样,首饰才能被称为精美的艺术品。最后,你首先必须看一下宝石和珠宝,然后再看看宝石和珠宝的内部,这样才能发现其中的神秘之处。所有这些因素让钻石能够与其他宝石区别开来。《穿越时空的钻石》有几页讲的是尼扎姆钻石(120.8克拉)从地球内部开采的每颗钻石都与我们探索其深度的几千年历史息息相关。世界上没有什么可以与之比拟。 我们希望越来越多的年轻一代能够体会并赞赏这一点。在未来的出版物中,我们计划展示更多类似的故事,并以诸如钻石的晶体结构链接过去、现在和未来。钻石将永远存在,它们将是永恒的,人类将继续被这个神奇的宝石迷住。我们致力于确保“人类千面”(The Facets)系列的本书和其他书籍成为与钻石相关的知识的宝库,这将帮助我们了解钻石,享受钻石的美丽,看到钻石制作的华丽珠宝。我目前正在撰写关于戈尔康达和戈尔康达钻石的书籍。这本书将记录和介绍人类是如何开始喜欢上美丽而神奇的印度钻石。此外,“人类千面”系列中还将推出一部专题著作,讲述已故的20世纪著名珠宝商姆奴·卡斯里瓦(Munnu Kasliwal)的生平和创作。世界钻石博物馆被视为一个虚拟博物馆,世界各地的人们都可以参观。《穿越时空的钻石》是世界钻石博物馆第一次做出的尝试,但绝不是最后一次。按照计划,这些出版物将成为钻石知识的中心。世界钻石博物馆自建立以来,一直在研究、咨询和请教知名专家,准备在全球范围内传播收集到的数据,增加新出版物,创建虚拟博物馆,并组织展览、会议和演讲。