2021-2030年钻石采矿业活动的主要趋势是需要大量的资本投资

今天

俄罗斯著名地质学家、地质学和矿物学副博士谢尔盖·米究辛对Rough＆Polished通讯社谈了后危机时期钻石行业如何发展的前景问题。1994-2000年——埃罗莎-纽尔巴股份有限公司首席地质学家2000-2010年——埃罗莎钻石公司首席地质学家2011-2017年——埃罗莎钻石公司非洲项目发展总监目前——钻石技术·咨询工程有限公司专家2021-2030年，钻石开采量将逐渐下降，从每年的1.3亿克拉下降到2030的1.2亿克拉。在未来十年中，该行业的平均年产量将达到1.25亿克拉，相比2010-2019年每年减少1500万克拉，或者11%。发展趋势就是如此。阿盖尔矿1500万克拉的产量会立即枯竭。2025年之后，加拿大的产量将逐渐从2200万克拉降低到1200万克拉，津巴布韦将在2010-2020年的年均基础上增加300万克拉。安哥拉将在900万克拉基础上再增加300万克拉。如此算来，2021年的开采量将达到1.3亿克拉，到2026年下降至1.25亿克拉，考虑到前面几年的下降趋势，到2030年将跌至1.2亿克拉。因此，这个十年内的总开采量将达到12.5亿克拉，与之对比的前一个十年周期的总产量则是14亿克拉。我们不要忘记，到2020年底的结转盈余量将达到5000万克拉。阿盖尔矿枯竭所占的份额不大，一次性2亿美元。加拿大产量逐渐下降，总损失大约9亿美元。考虑到安哥拉和津巴布韦的增长，总损失约为4.5亿美元。这样算来，以价格计算，整体损失约为3%。下面的数据不准确。从理论上将，也可能会出现上升趋势：津巴布韦可能将产量增加到1000万克拉，如果按照2010-2019年的价格计算，总产值将达到6亿美元。刚果民主共和国的年产量将从2300万克拉增长至4500万克拉。如果安哥拉在卢阿什建厂的话，能带来4亿美元的收入。在现有的原材料矿基础上，没有人再可以“打破平静”。原材料的供应需理解为当前投资项目所占的矿产资源总量。换句话说，这是已经建造的采石场和矿场范围内的原材料量，其运营不需要额外的投资。考虑到CRISCO参数和RF GKZ标准的协调公差，这种类型的矿产资源对应于CRISCO系列代码的“已测”类别。在俄罗斯联邦境内“准备投资”的矿产资源总量估计为5.5亿克拉，这将使钻石开采企业将钻石产量维持在每年4000万克拉的水平上，或在10年内维持4亿克拉的水平上。就产量而言，博茨瓦纳也不会失去世界第二的位置。当前投资项目中考虑的毛坯钻石储量估计为3.4亿克拉。 这将使该国的钻石开采每年保持2300万克拉，或在10年内达到2.3亿克拉。考虑到戴维克项目的产量会下降，而卡丘古项目的开采数据会上升，加拿大的毛坯钻石产量应该会维持在1500万克拉。得益于安哥拉共和国政府为支持行业发展而采取的措施，该国未来十年的“投资”准备储量将达到1200万克拉。十年下来就是1.2亿克拉。还要假设南非共和国的钻石年开采量达到800万克拉，那么十年内就是8000万克拉。如果比较两个指标——准备“投资”的钻石储备量和实际开采量，我们可以很容易地确定，未来十年内，行业内现有的原料基础将减少80%。因此，整个行业和业内的所有公司——主要的钻石生产商，都将面临增加对毛坯钻石行业进行投资的任务。否则，未来十年的毛坯钻石产量将下降。我们所说的投资是指建设新的采矿场，建设矿山，从露天钻石开采过度到地下开采，重建现有的露天矿山，进行地质勘探投资。俄罗斯联邦至少要建设3座矿山，分别是尤比莱伊矿、米尔矿和格里布矿。博茨瓦纳预计将建设朱瓦能矿和卡罗维矿的地下矿井。安哥拉有必要在卢阿什矿建设一个产能达到1000万吨或者800-1000万吨的选矿厂。还有一项任务是增加对一些现有矿床的地下矿山建设的投资。正是这种趋势， 2021-2030年期间钻石采矿业发展的主要组成部分是需要大量资本投资。这是未来十年与过去相比最大的区别所在。解决这个问题并不容易。 作为投资策略的主要来源之一，运营指标正在客观地降低：每生产单位的岩体数量在不断增长。这首先是因为矿场采石场的加深，而它们的产量占总产量的80%以上。与此同时，我们预计毛坯钻石的价格不会上涨。问题在于，是否所有的毛坯钻石生产商都能找到机会以牺牲自己的利润为代价进行投资，是否所有人都有机会增加其贷款组合。风险区是二线钻石开采公司的财务稳定性，例如佩特拉钻石公司（Petra Diamonds）、多米宁钻石公司（Dominion Diamonds）、吉姆钻石公司（Gem Diamonds）、凡世通钻石公司（Firestone Diamonds），危机过后，这些公司可能会有破产的风险。在所有出产钻石的国家和地区边界内，发现储量巨大的钻石矿床的概率都相当大，无一例外。不过，依靠勘探进行的资源补充储备需要在不同地域进行探寻，此外还存在大量的上覆沉积物。因此，勘探技术还要配合实际钻探来获取深层地质样品。因此，相对于使用地表地质采样的传统勘探，每单位工作的成本增加了数倍。因此，我们需要考虑初级矿业公司的作用和重要性的问题。统计数据表明，正是这一类别的公司对20世纪发现钻石矿床做出了主要贡献。他们在加拿大发现了艾卡提矿、戴维克矿、维克多矿、萨斯卡特切望矿等，在南非发现了费恩施矿、韦内沙矿、AK6（卡罗维矿），在澳大利亚发现了阿盖尔矿、艾伦德矿、在安哥拉发现了迪亚曼矿。领先的钻石矿业公司戴比尔斯也借助于地质服务部门的帮助取得了重大进展：朱瓦能矿和奥拉帕矿。但是，大公司的钻石发现清单已经到此为止：力拓公司（Rio Tinto）和必和必拓公司（BHP）根本没有任何成功勘探的积极实例。即将过渡到分别对上覆沉积物厚度较大且工作成本较高的区域进行勘探的做法，实际上排除了低预算小型公司在地质勘探过程中的作用。 因此，在未来十年甚至更长时间里，大公司在补充矿产资源中的作用将会增强。 收购资产的策略——指望初级矿业公司发现钻石矿床已经不在合理范围内。为了避免混淆，有必要澄清这个问题。与所有类型的矿物一样，钻石工业中的勘探方法是基于矿床的岩石物理、矿物学和地球化学特性的一整套技术。列出的属性是已知的，需要详细研究，没有理由相信可以在探索对象身上发现新的、以前未知的基本特征。因此，所使用的方法原则上已经无法再增加了。对于在传统方法框架内实施的技术而言，情况似乎有所不同。 技术在不断改进：地球物理方法的分辨率不断提高，实验室设备的灵敏度不断提高，计算机数据处理方法也在不断改进。 技术的进步导致从地质观测的每个点（样品、矿物、微量元素、地球物理观测点）接收的信息量增加。通过增加从地球物理和地质观测的每个点输出的信息，毫无疑问，对传统方法范围内的技术进行改进无疑会降低工作成本。然而，一般情况下，在地质勘探过程中成本最高的是直接在野外选择原始地质样品或地球物理观测样本。由于这个原因，探矿权转向所谓的“封闭”领土，在该“封闭”领土中，较年轻的地质构造掩埋了勘探目标，这会导致工作成本的增加，因为沉积物的深度是从地面浸入的。从理论上讲，众所周知的范式“毛坯钻石产量的减少将导致价格上涨”是正确的，但实际上定价机制要复杂得多。 而且，近年来，它获得了以前经典的“钻石管道”没有的特征。在2014-2019年期间。以实物和货币计算的钻石产量稳定，但毛坯钻石的平均价格稳步下降，也就是说，采矿公司的利润率正在下降。尽管切割企业每年都以较低的价格购买原石，但切割企业也没有提高利润率——抛光钻石的价格正在下降。在此期间，钻石珠宝制造商和零售商的营业利润率几乎保持恒定，至少从2016-2019年以来钻石珠宝销售一直在稳定增长。应该假定所有类别钻石材料（毛坯钻石、抛光钻石、钻石珠宝）的移动方案都包含独立获得附加值的参与者。这些是看货商、贸易商、交易商：毛坯钻石、抛光钻石、钻石珠宝的批发商。正是这一过程中的参与者吸收了矿业公司因产品价格降低而损失的利润，同样，也吸收了该过程其他参与者本应获得的利润。因此，如今诸如“钻石的生产过剩导致毛坯钻石和抛光钻石的价格下降”，或者相反，“由于毛坯钻石和磨光钻石产量的下降将导致价格上涨”等论断，在投机中介机构的主导下，它们失去了意义。 而且，当前所有类别钻石产品的流动方式让我们无法预见毛坯钻石的价格会在危机过后停止下降，至于钻石管道中最脆弱的部门——切割行业将在危机过后提高其稳定性，我们对此也不抱希望。从过去十年的动态发展看，钻石珠宝市场将以适度的速度增长。 首先，有必要考虑到该产品相对较低的销量：每年850-900亿美元。 相比之下，2019年体育服务（健身，游泳池等）的规模为4500亿美元，全球小工具市场估计为2500-3000亿美元，奢侈品在2000-2500美元之间。考虑到世界经济的国内生产总值的增长以及相应地大多数国家人口的消费机会的增长，没有理由假设钻石行业的指标会出现下降，这在数量上已经微不足道了。 这同样适用于千禧一代，在接下来的十年中，他们正进入缔造婚姻和获得财务偿付能力的时期。正如现代历史所表明的那样，人造钻石在珠宝市场上的发展并没有对天然钻石市场构成威胁。五到七年前，关于这个问题的积极讨论始于世界末日情景的主导地位，事实证明这是站不住脚的。市场统计数据和媒体已不再对这一问题感兴趣证明了这一点。人造钻石将在奢侈品珠宝市场中占据一席之地，但是这类产品不能替代天然钻石。