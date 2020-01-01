全球毛坯钻石销售额第二季度下跌80-90%

最先从中国武汉暴发的新冠病毒疫情让毛坯钻石经销商和买家陷入完全混乱的状态。
政府为限制新冠病毒的传播采取了旅行限制措施，传统的钻石招标在三月份左右被取消。
据钻石行业独立分析师兼顾问保罗·基尼斯基（Paul Zimnisky）称，第二季度，全球钻石销售额相比去年下降了约80-90％。
在接受独家专访时，他对Rough & Polished通讯社记者马修·尼亚温古阿（Mathew Nyaungwa）表示，对产量连续多年下降的预测给毛坯钻石市场造成的影响最大。
基尼斯基表示，他对2020年全球产量的预测现在比疫情前低了近20％，这是1990年代后期以来的最低产量。
他预测，全球的天然钻石产量将达到1.39亿克拉。
金伯利进程（Kimberley Process）的数据显示，2019年全球钻石产量为1.303亿克拉，而基尼斯基当时的预测为1.41亿克拉。
注意：基尼斯基每个月都会发布一次基于订阅的行业报告，称为《钻石市场状况报告》（http://www.paulzimnisky.com/products）。 下一份报告将在八月的第一周发布。
以下是采访摘录：
毛坯钻石市场当前的状况怎样？
自从隔离措施实施以来，毛坯钻石贸易最近几周继续恢复，一小群生产商组织了销售。但是，鉴于贸易具有全球性特征，国际旅行限制继续严重阻碍公司之间的钻石贸易。因此，我估计第二季度全球钻石销售额与去年同期相比下降了约80-90％。
随着新冠病毒疫情继续造成危害，钻石矿业公司为了销售自己的毛坯钻石都采取了哪些措施？
我认为，目前旅行限制是钻石原石贸易的最大问题，因为在大多数主要的钻石销售辖区中，边界关闭和严格的检疫要求仍然存在。为了解决这个问题，一些大型钻石生产商已将其商品送到当地的购物中心进行展示，我认为这是前所未有的举动。 一些较大的公司还让购物者可以通过门户网站以数字方式浏览和购买商品，这些门户网站提供了高分辨率的石材图像以及对石材特性的详细描述。一些独立制造商还采取了另外一种方法，即通过直接销售将商品出售给个人，这与传统的招标销售方法不同。 尽管这些变通办法有所帮助，但近几个月来毛坯钻石的销量仍然很低。为了使贸易恢复到更正常的水平，我认为我们将需要重新开放边界。一旦批准的疫苗广泛可用或发展了人口免疫能力，边界开放也指日可待。
为什么一些初级的钻石矿业公司在钻石招标中的表现比戴比尔斯和埃罗莎这样的大型公司好？
在自我隔离期间进行销售的独立制造商之所以这样做，最大的原因可能是为了维持现金流。这些卖家发现自己所处的市场具有很低的流动性，而且价格相比2020年初已经大幅下降。大公司可能并没有迫切需要在这样的市场上进行销售的必要性，他们已经相当稳定地保持了价格，因此出售的货物数量非常有限。我认为，那些有幸能够在状况改善之前暂停出售库存的人，将在中长期内帮助支撑整个市场的价格。
从长远来看，新冠病毒会对毛坯钻石和裸钻市场产生何种影响？
我认为对产量连续多年下降的预测对毛坯钻石市场的影响最大。 例如，我对2020年全球产量的预测现在比大流行之前降低了近20％，这是1990年代后期以来的最低产量。我认为，今年的产量减少和中断造成的影响将在未来几年感受到，因为我认为我们将能目睹一些矿山的最终关闭，以及一些钻石生产商的长期战略发生变化。在钻石方面，我认为自我隔离制度加快了通过电子商务和其他数字手段向消费者销售钻石的步伐。 现在，一些全球最大的钻石和珠宝奢侈集团在网上销售了超过20％的商品，这在几年前是不可想象的。 令人惊讶的是，很多零售商在自我隔离期间相当敏锐地开始转向数字销售。
全球疫情期间，美国和中国对裸钻表现出怎样的需求？
由于中国是第一个开放的市场，能够让我们第一时间了解到，经过两三个月的自我隔离，未得到满足的消费者会表现出怎样的需求。显然，结果没有让人失望。很多大型珠宝商认为，从4月和5月开始，销售数字令人鼓舞。例如，蒂法尼（Tiffany）说，5月在中国大陆的销售额同比增长了近100％。 我预计在恢复销售后，世界其他地区的销售将不及中国，但最近几周的轶事证据表明，消费者仍在购买钻石珠宝，有时销量超过了预期。 展望未来，这将是该行业特别重要的假期。
合成钻石业在新冠疫情间的表现怎样？
我认为，人造钻石的需求已经受到全球众多零售商店关闭的打击，天然钻石和其他大多数奢侈品的需求也受到了打击。据我了解，在过去的假期中，消费者对合成钻石的反应令人喜忧参半。相对而言，它们仍然是新产品类别，因为要完全确定它们如何被消费者接受还需要一些时间。当然，消费者最初确实对这种产品感兴趣，但我不确定这是否会成为热潮。我的长期预测是，与天然钻石不同，合成钻石最终将成为独特的商品类别，而其主要特征是与天然钻石相比价格要低得多。 我认为合成钻石最常见的用途是在高科技行业，我认为这具有很大的市场潜力。
在疫情期间和过后，实验室培育钻石有多大的概率会降低天然钻石在市场上的份额？
当然，合成钻石有可能会占据很大的市场份额，但是要做到这一点，我认为合成钻石必须真正成功地营销其产品，而天然钻石市场必须在这一领域让出一定的市场份额。毫无疑问，无论是合成钻石还是天然钻石，营销在这方面都起着至关重要的作用。随着戴比尔斯的Lightbox不断引入新的生产设备，人造钻石珠宝生产线将不断扩大。明年将是该行业重要的一年，该公司的产品供应量将增加十倍。Lightbox的产品价格非常有竞争力，我认为以较低的价格获得广泛使用的合成钻石确实会改变消费者对这种产品的看法。
我们最近见证了钻石生产商协会（Diamond Producers Association）如何更名为天然钻石委员会（Natural Diamond Council），这是承认实验室培育钻石会带来威胁吗？
在一定程度上，这是正确的做法。我认为天然钻石的部分营销策略是将自己的产品与合成钻石、其他宝石以及其他一般奢侈品分开。我认为所有这一切的关键是要实现一个目的，即供应商销售给消费者的天然钻石要有可靠的来源。在这种情况下，消费者知道钻石实际上是真正的天然钻石，并且知道它不是冲突钻石。 此外，了解钻石的来源会增加情感吸引力，因为它使钻石和故事变得更有趣。尤其是在购买价值高的钻石（例如订婚戒指中的钻石，价格可能高达数千美元）时，我认为消费者想知道这一点，他们需要这些信息。此外，它使消费者考虑到钻石的相对稀有性：与钻石相关的是漫长而复杂的地质勘探过程、复杂的开采过程，以及有关它来自世界一个偏远角落的事实（如它来自加拿大北极、俄罗斯西伯利亚或纳米比亚南大西洋）。 这颗钻石为博茨瓦纳的健康和教育等社会计划提供了资金支持。
津巴布韦不久前宣布计划出手超过100万克拉的库存，现在是进行招标的合适时间吗？
他们谈论出售这批库存有好几年了。 我认为他们正在等待合适的时间出售这些产品，并且最近报道说，消费者对它们感兴趣。 我的猜测是，它们将在明年左右分几批出售，这不太可能对全球供应产生重大影响。
该国表示希望以1亿美元的价格出售这100万克拉毛坯钻石。但鉴于去年该国以1.414亿美元，或者每克拉67.09美元的价格出售了210万克拉钻石，这个梦想可以实现吗？
如果产品质量能够得到保证，这个数字也许可以实现，但是很难在没有看到产品的情况下对其进行分析。
马修·尼亚温古阿，Rough&Polished通讯社驻非洲分社主任编辑
评审
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