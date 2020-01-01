全球毛坯钻石销售额第二季度下跌80-90%

Expert RA评级机构认定AGD DIAMONDS公司的评级为ruBB+ 评级机构Expert RA（以下简称“机构”）认定AGD DIAMONDS的信用等级为ruBB +。 前景评级为稳定。

印度三月份的裸钻出口额下跌49% 根据印度宝石和珠宝出口促进委员会（Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC）发布的初步数据显示，2020年3月，印度的裸钻出口额为9.6049亿美元，下降了49%。而2020年3月的毛坯钻石进口额为2.9271亿美元，相比去年同期的8.3169亿美元下跌64.81%。