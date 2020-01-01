Get Diamonds平台很快将提供俄语、北印度语、阿拉伯语等语言版本界面，并承诺如有其它语言需求，也将推出相应界面

今天

现任世界钻石交易所联合会（World Federation of Diamond Bourses, WFDB）主席兼以色列钻石交易所（Israel Diamond Exchange, IDE）主席约拉姆·德瓦什（Yoram Dvash）作为第一代钻石商，于1991年开设了专门从事裸钻生产和贸易的约拉姆·德瓦什钻石有限公司（Yoram Dvash Diamonds Ltd.）。自本世纪初以来，约拉姆·德瓦什一直是以色列钻石制造商协会（Israel Diamond Manufacturers Association, IsDMA）的成员，并且自2011年以来一直担任该协会的董事会成员。在2013年的选举中，约拉姆·德瓦什当选为以色列钻石交易所（Israel Diamond Exchange, IDE）的名誉秘书、交易所行业委员会主席、市场与对外关系委员会主席。约拉姆·德瓦什于2013年首次加入以色列钻石交易所的董事会。在2015年的选举中，约拉姆·德瓦什当选为以色列钻石交易所主席。2016年，在他当选以色列钻石交易所主席的五个月后，他再被选为世界钻石交易所联合会（World Federation of Diamond Bourses, WFDB）副主席。在接受业内Rough&Polished通讯社采访中，约拉姆·德瓦什表达了对Get Diamonds交易平台的信心，该平台是由世界钻石交易所联合会开发的，目的是确保透明度，并且它将是连接世界各地交易者的理想场所。新冠病毒的大流行给全球经济制造了巨大危机，但团结了29个钻石交易所的世界钻石交易所联合会决定将危机转化为机遇，对传统的经营方式做出了重大改变。贸易、贸易展览和国际航班停运令人们意识到，在线商务是必须保持的主要力量。客户减少了前往商店的访问次数，并且主要转为在线购物。考虑到这一点，世界钻石交易所联合会决定购买在线钻石交易平台Get Diamonds。为了使该平台变得更加方便和对用户友好，更加易于访问和透明，世界钻石交易所联合会已经付出了巨大的努力。另外，这不是私人企业，而是联合会拥有的非营利性公司。Get Diamonds确实是“从行业发展而来，为行业发展而生”。来自不同国家的交易者有兴趣了解更多有关在Get Diamonds平台上如何开展工作的信息。 此外，它与RapNet或其他交易平台有什么关系？在很短的五年时间内，Get Diamonds不仅占领了市场，还成为全球最大的钻石交易平台，拥有超过120万颗宝石，价值超过55亿美元，在全球拥有3200多家交易商和25000多个买家 。 这向我们证明了完全透明对钻石贸易有多么重要。 该平台目前可免费使用，并将以非常实惠的价格提供商品给客户。我认为，新交易平台成功的主要因素是它与以前可用的平台有很大不同。 该平台不是私有财产，不受各种非透明利益的影响。我认为，新交易平台成功的主要因素是它与以前可用的平台有很大不同。 该平台不是私有财产，不受各种非透明利益的影响。我们在推出了英语、希伯来语和中文版本，现在还提供了俄语和北印度语版本。阿拉伯语版本很快也将面世。不管是哪个国家，只要对某种语言出现需求或对这个项目表现出兴趣，我们将竭尽全力让平台变得更加便捷，并提供最方便的界面。我们将下一代视为我们行业发展的巨大希望，因此我们决定投入资源并创建一个新网站，使其成为全球年轻钻石商的中心。我们为创建此网站花费了很长时间，该网站主要面向业内的年轻代表，并允许他们转向创造性合作以改善业务活动。毕竟，他们是行业的未来，我们很高兴看到全世界有300多个年轻的钻石商加入Young Diamantaire网站。我邀请所有未加入的人在此站点上注册。也许我们正接近冠状病毒浪潮的尽头。 政府已经开始开放经济，公司和企业逐渐开始恢复工作。 我预计在几个月内，工商业的轮子将再次快速旋转起来。我们希望为全球所有钻石商的利益恢复全球钻石业的增长和繁荣。我们也希望能够通过鼓励向数字化和实体化程度更低的贸易过渡而做出重大改变。因此，国际珠宝首饰联合会（CIBJO）总裁盖特诺·卡瓦列里（Gaetano Cavalieri）、香港钻石总会（Hong Kong Diamond Federation）主席马墉宜（Lawrence Ma）和安特卫普世界钻石中心（Antwerp World Diamond Center）主席等都呼吁使用Get Diamonds平台。该平台之所以成功，是因为它的时机已经到了——行业独立管理贸易以促进自身发展的时机已经到来。