我们的客户只需要天然钻石

今天

Del Lima Jewelry 公司共同所有人、Mujeres Brillantes（卓越女性协会——成员拉丁美洲、土耳其、西班牙、意大利和德国黄金和钻石行业的1000多位女性）主席阿里·帕斯托里尼对Rough&Polished通讯社记者谈到了新冠病毒影响下的珠宝行业的情况。Mujeres Brillantes（MUBRI）的任务是帮助珠宝和钟表行业的女性巩固自己的业务，并交流专业技能和经验。不幸的是，答案是有变化。现在需要表现出对他人的同情，而不是考虑这个时期内的利润和活动。当然，一旦COVID-19的情况得到控制，我们将有书面项目可以执行。 但我们知道这种情况可能会持续数月，因此到目前为止，我们只为会员开设虚拟课程。以我的经验，库存过多和珠宝展览会的参观者人数减少是当前需要解决的问题。那么如何解决这些问题呢？我们可以制定新模式和采取新方法来举办活动。此外，我们还要减少库存，提供新的体验，为技术投资，与其他行业部门建立联盟，吸引新的消费者，在社交网络上大举亮相并给予更大的重视。实际上，自2019年以来我一直在关注这个问题。今天，不同之处在于此过程的速度不如以前。但是，我注意到，也是我一直提到的，我们行业面临与客户进行更有效地合作的巨大机会。目前所需要做的是耐心学习和理解新消费者的需求和要求。如果您与客户建立一种新的沟通方式和合作方式，您自然会成为这种变化的一部分，并从新客户那里获利。如果您坚持使用过去已经不符合时代要求的合作模式，那么您的品牌将失去吸引力当然有！例如，在拉丁美洲，客户只想要天然钻石，没有人要求或搜索实验室培育钻石。正如我在上一次采访中所说的那样，2019年对我的品牌Del Lima Jewelry（@dellimajewelry）来说是最好的年份之一。我们加强了在新市场上的业务，在过去的三年中我们进入了新市场。我们在不损害品牌形象的前提下尊重每个国家的购买文化，我认为这对于增加许多不同销售点的客户数量是必要的，幸运的是我们有这样的销售点。因此，2020年是丰收的一年，因为我们变得更加强大，并且为应对这一年中有时会出现的任何挑战（例如新冠状病毒）做好了准备。最主要的是，您要创建一个与您一起预见问题和迎接机会的团队。我们非常了解大多数客户喜欢和购买哪些产品和系列。我们也知道作为一个品牌如何在不离开我们道路的情况下承担风险和引入创新的地方。当您创建一个强大、真实和诚实的品牌时，您的客户并没有在寻找实验室钻石，这种钻石甚至没有价格优势。我认为我们应该做好准备，因为这将影响第一季度和第二季度初的情况。 我认为取消或推迟大多数珠宝展览会和展销会是明智的，因为在世界要求我们考虑每个人的时候坚持要求做某些事情不会增加任何人的形象。任何有库存商品的人今年可能都很难销售。 那些正在寻找新消费者的人可能不得不面对这样一个事实，即人们将不会像以前那样渴望收购。 另一方面，我相信当新冠状病毒的情况解决后，消费者很可能会更仔细地评估消费方式和消费方式，这对于品牌做出回应并做出改变非常重要。我一直在关注客户想要购买什么样的东西。据我所知，正是因为我们的品牌教导向人们展示了天然钻石和实验室培育钻石的区别。所以，我们的客户甚至从未考虑过购买人造钻石。他们只需要天然钻石。我喜欢天然钻石，但这还不足以说服我的顾客购买。 我必须在实践中表明为什么我更喜欢这种宝石，我们与客户一起进行各种活动，例如开展镶嵌专家和与宝石学家的讲座，以简单的形式解释了使用天然钻石代替实验室钻石的优势。这里还要说另外一个教育因素。我们不能假装实验室培育钻石不存在。如果您愿意向客户解释差异，他肯定会信任您并完成购买。 您不应该指望客户“猜测”什么是最好的，而要教给他们什么是最好的。当然！我们必须了解，世界已经改变，消费方式已经改变，沟通和告知人们的方式已经改变。 我相信千禧一代正在告诉我们，我们都是这个星球的一部分，我们必须了解我们的作用以及如何在地球上开展业务。这意味着消费者想要了解原材料的来源，想要了解你的品牌历史，例如它如何在奢侈品界定位，如何掌握影响环境的信息。此外，他们还希望获得有关你的行为对环境的正面或负面影响的信息。我以我的品牌Del Lima为例。 我们已经与黄金加工打交道已有一段时间了，但是自从我们开始告知我们以这种方式工作以来，我们的销售不仅在年轻消费者中而且在传统客户中都有所增长。我认为对消费者来说，了解更多信息和提高警觉非常好。 对于像我们这样的品牌，我们只要证明自己的产品是以负责任的途径获得的，不会损害环境和社区利益，那么消费者心里也会得到安慰。 作为品牌，你会感觉更加完整，因为可以为客户树立好榜样。