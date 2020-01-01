今天





公司生存的下一个阶段将从数学家和程序设计师的研究工作开始。致力于解决蛋白质建模的基础问题，创建了一种用于批量建模的数学方法，该方法成为加工珠宝首饰模型的基础。





如今，钻石供应渠道从地下开采到消费者的手中包含7个步骤。每个步骤都会以税收，市场营销，租金，工资和募集资金成本的形式重复产生费用。步骤越多，涉及到的品类，积压品，资产，应收账款，仓储，需求季节性等问题就越多。费用将吃掉市场运转中的资金，这些问题将降低企业的稳定性。所列举的份额可能占商品零售价格的35％。





我们的纵向一体化理念将优化重复产生的费用，避免所列举的问题并减少步骤。对于大型钻石开采和制造企业，可将此类步骤减少到两步。保存了资金后，将会扩大生产力，增加营销预算将会抵御外部竞争者的对抗并使珠宝首饰达到亲民的消费价格，而不是进行小小的内部调整。





在解决行业问题的同时，我们不会忘记消费者。设计模型反映了新一代消费者的理念。个性化的设计，在整个过程中对客户起到了关键的作用，众多品类，任何预算都可以买到产品-这些只是所考虑到的需求的一部分。

DiamexLab成立于几年前。该公司是集团的一部分，并以集团基础设施为依托。创建该产品的原因是对应用于珠宝和工业方面的实验室合成和天然的tIIa钻石进行培育和改良技术做一个新的诠释。这是由一些从事石油天然气方面的碳问题研究的科学家提出的。购买天然原料的困难以及实验室培育和天然钻石的对立性降低了珠宝市场对其的吸引力。有限的工业潜力导致DiamexLab对该项目已失去兴趣。今天，DiamexLab创新公司，致力于为金刚石，钻石和珠宝首饰市场研发IT技术。创建的七月项目为测试平台。首先，从消费者的观点来看julyjewel.ru的设计模型，可以感觉到新的消费体验带来的唯美画面，但是事实并非如此。设计模型只是重塑和改善市场这个概念的前沿部分。七月尚未成为独立品牌，但正为此而努力。现在，我们更专注于研发新技术及对已开发的技术的完善。其中包括：• 解读金刚石和钻石的扫描结果，以便于向消费者展示在设计模型中含有真实成分的真实宝石。我们相信，这一方向将使终端消费者有可能在原石阶段就可以买到满意的珠宝首饰，同时扩大我们的同盟，生产商的市场。• 光的数学模型将原石真实的投射在计算机屏幕，平板电脑或智能手机上。将带来全新的，宝贵的消费体验。• 增强实际的动态体验。许多公司已经朝着这个方向努力，并且已经取得了一些成绩。希望我们能够就此课题提出一些新的见解。• 使用智能手机测量人的身材。这个任务可以归结为基础问题。我们对产品进行了三项测试。一项是在人工条件下，其它两项是在实际市场条件下。这三项都很成功。我们没有放大规模，并且销售数额相对较小。就此，我们采用了当前的市场报价，而不是优先考虑任何生产商。现在我们对十个国家的市场很感兴趣，正在这些地区积极寻找合作伙伴。我们在其中四个国家已经取得了一定的进展。DiamexLab 不只一年成为阿尔罗萨集团（上市股份公司）的客户，因此，在俄罗斯，我们将该公司的分部视为7月项目的优先合作伙伴：这就是阿尔罗萨钻石和最近合并的斯马林思克水晶。也许我们与阿尔罗萨的合作将不仅限于原石供应，我们很高兴看到俄罗斯企业成为我们的第一个授权商。如果您所说的是七月品牌，那么我们首先将热恋中的，增进感情的和组建家庭的人群视为客户。对于客户，我们有自己的4个“C”，可惜这些单词没有以“C”开头：订婚，婚礼，生日，周年纪念日。我们希望7月品牌的产品能永远出席这四项活动。其次，我们正在考虑扩大品类和社会影响这些潜力。当品牌获得认可并获得客户的信任时，我们会乐于为客户推荐为纪念宝宝满月，学生毕业及和我们的客户，亲人和朋友团聚的重要时刻的礼物。如果我们谈论B2B领域，我们将建议市场大客户获得全国授权许可，随后将我们的一体化解决方案体现在公司的架构中。在小型市场或因寻找授权商而困扰的客户，我们准备单独或在现有的生产基础上启动。感谢您提出了这么重要而正确的问题，我们赞成必须监控钻石的合法来源。挑选授权商的重要标准之一就是忠诚于金伯利进程以及此过程的完全透明性。对他人提出高要求的同时，我们也不会放纵自己。我们创建的解决方案的体系结构具有追踪每块原石来源的能力。为我们提供此类解决方案的一个很好的案例和指南的就是阿尔罗萨钻石，它为自己的客户提供有关原石的完整信息。7月项目计划独立开拓的国家选择区域供应商时，也要考虑到这一标准。实验室培育钻石在市场上的出现是不可避免的事情。所有的宝石和次等宝石都已经对此感到“苦恼”。钻石仍然是唯一未被征服的支柱，仅受到仿制的莫桑石和锆石的冲击。还好，这些事情大规模发生在现在，而不是当这种技术出现在俄罗斯的90年代。我作为市场参与者对当前状况并不感到乐观，但我想用哲学观点来看待这件事。历史告诉我们，当前的事态是暂时的。生活将把一切回归原位，天然钻石将再次占据应有的合法地位。七月品牌我们不会使用实验室培育钻石。我认为是的，他们可以。而且这不会按照珠宝市场参与者的意愿来发展。我们公司的历史就是一个很好的例子。我们已经目睹了同事在寻找工业用途的实验室培育钻石解决方案方面取得了一系列突破。如今，与珠宝应用相比，医疗器械，光学，电子和光子学以及其他领域实验室培育钻石创造了更大的价值。我们都很好地目睹了这些例子，工业需求很容易改变原料的成本，从而改变珠宝市场的现状。实验室培育钻石也不例外。同时，依我看，人们不应该害怕失去天然原石的价值，因为它们所包含的东西不是任何人造钻石所具有的-这是一种自然的特性。