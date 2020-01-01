进入2020年，钻石业日趋稳定

2020年2月10日

据戴比尔斯（De Beers）称，得益于去年采取的措施，钻石行业到2020年将处于一个更加稳定的状态。戴比尔斯集团媒体关系负责人戴维·约翰逊（David Johnson）对Rough＆Polished通讯社记者马修·尼亚温古阿（Mathew Nyaungwa）表示，所采取的措施包括为应对需求下降而削减钻石产量，调整毛坯钻石价格，让客户在推迟购买问题上具备更大的灵活性，以及进行更小规模的配货。他说，2018年圣诞节前的最后两周销售疲软（主要是由于美国股市波动以及中美之间的贸易紧张局势），导致零售商在2019年初对补货的需求降低。约翰逊说，这导致中游（钻石管道中部）的库存过多，随后对毛坯钻石的需求显著下降。以下是采访摘录。虽说现在提供准确的预测还为时过早，但在应对了去年的挑战之后，钻石管道中游的贸易条件开始改善。尽管某些市场上的问题不断出现，但全球消费者对钻石珠宝的需求仍基本保持稳定，尤其是作为主要市场的美国市场去年表现良好。尽管有必要留意市场状况，包括中美之间的贸易紧张局势以及香港抗议活动，但得益于去年采取的措施，这个行业进入2020年之后会更加稳定，日益稳定的状况会逐步复苏。2018年圣诞节前的最后两周销售低迷（主要是由于美国股票市场的动荡以及中美之间的贸易紧张）导致零售商在2019年初对补货的需求减少。 这导致中游库存过多，随后对毛坯钻石的需求大幅下降。这些问题由于中游缺乏流动性以及下游（钻石销售渠道下部）面临的挑战而不断加剧。这些挑战包括在线销量增加（需要更少的库存），一些实体零售店关闭（以及相关库存减少），越来越多的零售商寻求以委托方式开展业务。在过去的一年中，我们采取了很多措施来改善贸易条件。这些措施包括减少钻石产量来应对较低的需求，调整毛坯钻石的价格，在推迟钻石购买问题上为我们的客户提供更高的灵活性，提供更小规模的配货。我们还将营销成本提高到了过去十年的最高水平，以进一步增加消费者在2019年销售旺季对钻石珠宝的需求。我们将在中长期内继续发展我们的业务，以确保通过一系列措施来提高盈利能力，例如技术创新和基于大数据做出决策（在Tracr平台等举措的支持下），采取最佳措施以及通过发展和完善毛坯钻石分销方式，来确保下游与我们品牌相关的业务的价值能够实现最大化。根据贸易条款，我们对2020年毛坯钻石产量的预测为3200万至3400万克拉。在接下来的几个月中，我们将直接与客户沟通，以期为看货商提供新的合同期限，重点将放在最大限度地利用钻石行业未来的重大机遇上。当前的销售协议有效期至2020年底，我们正在与博茨瓦纳共和国政府就该协议的延期问题进行谈判。您的GemFair计划目前在塞拉利昂有94个参与实体。您打算什么时候把这个计划推广到该西非国家以外的区域？我们正在集中精力继续在塞拉利昂进行试点项目，目前没有打算进一步扩大该计划。GemFair继续开发其试点计划，但尚未发布有关迄今为止购买的钻石数量的数据。GemFair将解决与员工标准、环境影响和行业参与者收取的成本有关的问题，从而就ASM部门出产毛坯钻石的问题为消费者提供更高水平的保障。参与该计划的所有生产设施必须遵守GemFair的最低道德和操作原则，同时在当地GemFair团队的指导和监督下不断进行改进。GemFair使用定制的数字解决方案，其形式为硬件（用于钻石的“工具套件”）和软件（特殊应用程序），可直接从采矿现场的检测地点跟踪GemFair购买的所有钻石，从而确保其来自道德源头的信心。 。