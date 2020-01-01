评审
俄罗斯世界自然基金会公布了2019年环境责任领域的最佳公司
俄罗斯世界自然基金会（World Wide Fund for Nature, WWF）发布了在俄罗斯运营的矿业和冶金公司2019年在环境责任领域的开放度评级。这次，前十名分别是极地黄金公司（1.9）、SDS-Ugol公司（1.81）、金罗斯黄金公司（1.7）、金属投资公司（1.68）、AGD DIAMONDS公司（1.6）、北方钢铁公司（1.56）、多种金属公司（1.55）、埃罗莎公司（1.46）、利佩茨克钢铁公司（1.45）和马格尼托哥尔斯克钢铁厂（1.38）。
2020年1月30日
埃罗莎公司的地质学家评估了小博托奥宾斯基钻石区的前景
埃罗莎公司表示，他们根据在小博托宾斯基许可证地区进行的钻石矿床勘探的结果，确定了三个有前景的地段，将继续进行探矿和评估工作。
2020年1月22日
普斯科夫州将开始培育钻石
俄罗斯公共电视台在门户网站上报道，普斯科夫州将建造一座可以培育人造钻石的工厂。报道称，工厂将从2020年开始生产。
2020年1月13日
AGD Diamonds公司例行的钻石技术更新
AGD Diamonds股份公司完成了选矿厂的技术改造工作，这将有助于公司在保持所有计划产量的同时提高开采钻石的质量。
2019年12月19日
Expert RA评级机构将AGD Diamonds公司的评级定为ruBB+
该公司在世界钻石交易中心安特卫普，通过自己的电子交易平台举办拍卖会，通过子公司Grib Diamonds NV（以下跟子公司合称集团）销售其大部分产品。集团在2018年的钻石总销售额为3.706亿美元，比去年同期增长4％。集团的管理层正在努力改善其销售政策，目前正考虑在迪拜多种商品中心（Dubai Multi Commodities Centre）开设新的销售部门，这一计划旨在扩大公司的销售市场。与以前一样，集团销售政策的基础是现货合同，这让公司无需库存即可快速出售商品成为可能。 ...
2019年11月7日
埃罗莎计划推出新钻石品牌
Sakhanews.ru网站援引塔斯社报道，埃罗莎计划推出新的钻石品牌荧光钻石（Luminous Diamonds）。该品牌将从事荧光钻石的销售，为公司的钻石产品创造新的市场利基。
2019年10月8日
进入2020年，钻石业日趋稳定
戴比尔斯集团媒体关系负责人戴维·约翰逊（David Johnson）对Rough＆Polished通讯社记者马修·尼亚温古阿（Mathew Nyaungwa）表示，所采取的措施包括为应对需求下降而削减钻石产量，调整毛坯钻石价格，让客户在推迟购买问题上具备更大的灵活性，以及进行更小规模的配货。
他说，2018年圣诞节前的最后两周销售疲软（主要是由于美国股市波动以及中美之间的贸易紧张局势），导致零售商在2019年初对补货的需求降低。
约翰逊说，这导致中游（钻石管道中部）的库存过多，随后对毛坯钻石的需求显著下降。
以下是采访摘录。
您对今年钻石业的状况有何预测？
虽说现在提供准确的预测还为时过早，但在应对了去年的挑战之后，钻石管道中游的贸易条件开始改善。尽管某些市场上的问题不断出现，但全球消费者对钻石珠宝的需求仍基本保持稳定，尤其是作为主要市场的美国市场去年表现良好。
尽管有必要留意市场状况，包括中美之间的贸易紧张局势以及香港抗议活动，但得益于去年采取的措施，这个行业进入2020年之后会更加稳定，日益稳定的状况会逐步复苏。
2019年，哪些因素对你们的业务和整个行业产生了影响？
2018年圣诞节前的最后两周销售低迷（主要是由于美国股票市场的动荡以及中美之间的贸易紧张）导致零售商在2019年初对补货的需求减少。 这导致中游库存过多，随后对毛坯钻石的需求大幅下降。
这些问题由于中游缺乏流动性以及下游（钻石销售渠道下部）面临的挑战而不断加剧。这些挑战包括在线销量增加（需要更少的库存），一些实体零售店关闭（以及相关库存减少），越来越多的零售商寻求以委托方式开展业务。
你们正在采取哪些措施来“武装”你们的团队，以提前预防去年遇到的问题？
在过去的一年中，我们采取了很多措施来改善贸易条件。这些措施包括减少钻石产量来应对较低的需求，调整毛坯钻石的价格，在推迟钻石购买问题上为我们的客户提供更高的灵活性，提供更小规模的配货。我们还将营销成本提高到了过去十年的最高水平，以进一步增加消费者在2019年销售旺季对钻石珠宝的需求。
我们将在中长期内继续发展我们的业务，以确保通过一系列措施来提高盈利能力，例如技术创新和基于大数据做出决策（在Tracr平台等举措的支持下），采取最佳措施以及通过发展和完善毛坯钻石分销方式，来确保下游与我们品牌相关的业务的价值能够实现最大化。
您预测今年的产量能达到多少？
根据贸易条款，我们对2020年毛坯钻石产量的预测为3200万至3400万克拉。
最近有媒体报道称，您打算在当前任期结束时减少看货商的数量，您对此有何评价？
在接下来的几个月中，我们将直接与客户沟通，以期为看货商提供新的合同期限，重点将放在最大限度地利用钻石行业未来的重大机遇上。
您预计与博茨瓦纳就新的销售和营销协议的谈判何时结束？
当前的销售协议有效期至2020年底，我们正在与博茨瓦纳共和国政府就该协议的延期问题进行谈判。
您的GemFair计划目前在塞拉利昂有94个参与实体。您打算什么时候把这个计划推广到该西非国家以外的区域？
我们正在集中精力继续在塞拉利昂进行试点项目，目前没有打算进一步扩大该计划。
自2018年4月GemFair推出以来，你们从私人矿工和小型矿场（Artisanal and Small-Scale Mining, ASM）那里购买了多少克拉的毛坯钻石？
GemFair继续开发其试点计划，但尚未发布有关迄今为止购买的钻石数量的数据。
鉴于某些人提出的道德问题，你们的客户是否对来自ASM业的钻石有信心？
GemFair将解决与员工标准、环境影响和行业参与者收取的成本有关的问题，从而就ASM部门出产毛坯钻石的问题为消费者提供更高水平的保障。
参与该计划的所有生产设施必须遵守GemFair的最低道德和操作原则，同时在当地GemFair团队的指导和监督下不断进行改进。
GemFair使用定制的数字解决方案，其形式为硬件（用于钻石的“工具套件”）和软件（特殊应用程序），可直接从采矿现场的检测地点跟踪GemFair购买的所有钻石，从而确保其来自道德源头的信心。 。
马修·尼亚温古阿，Rough & Polished通讯社驻非洲分社主任编辑