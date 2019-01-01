企业的环境责任已进入新维度

2019年11月19日

10月中旬，第八届生态论坛在莫斯科举办，其中心主题是企业对子孙后代的责任。该论坛由矿业冶炼公司诺里尔斯克镍公司、西伯利亚联邦大学生态基金会、生态问题科研学院共同举办。与会者就如何促进地区社会经济发展与维护生态环境之间寻求平衡的问题展开了热烈讨论。诺里尔斯克镍公司副总裁德米特里·普利斯坦斯科夫接受Rough&Polished通讯社采访时谈到了此次生态论坛取得的成果，并透露其公司正在参与实施国家“生态”项目。我认为，企业的环境责任已经进入一个新维度。当然，不能说所有的技术问题都得到了解决，但各大企业巨头都已经表达出解决问题的意愿。最重要的是，环境保护的思想和方法都发生了变化。的确，大自然并不仅仅是环绕在我们周围的美丽装饰品，也不是一个资源集合体，而是人类生活不可或缺的一部分。这种生活将取决于我们，也在很大程度上取决于当今的一些大企业为自己设定的环境目标。是的，在国家“生态”项目的框架内，大型工企业正在为实施保护环境的措施分配大量的财政资源。但我不会称之为成本，这是对未来的投资，也是我们对后代的责任。当然，诺里斯克镍公司不是从昨天才开始处理环境问题。但让我们先回忆一下，苏联时期没有人对环境保护感兴趣，所以，以前积累下来的问题对我们来说是个相当繁重的任务。2013年，公司采取了一项新战略，将环境项目列为优先事项。 我想指出的是，诺里尔斯克镍公司实施的前所未有的大规模现代化和生产配置计划在原则上是环保的。 仅在过去的三年中，公司就拨出了超过800亿卢布的资金用于保护环境。2016年，我们关闭了诺里尔斯克镍公司最古老的工厂——建于1939年的镍厂。市区的二氧化硫排放量减少了30-35%。现在，在城市呼吸变得更加容易。接下来还要关闭摩尔曼斯克州尼克尔村一个类似的工厂。到2020年，科拉矿业冶金公司的排放量将比2015年减少50%。不论是对尼克尔村，还是对挪威边境地区来说，这都是一个好消息。诺里尔斯克镍业公司根据透明和开放的原则与当局建立关系，长期以来一直把自己定位为国家的可靠伙伴。 这也适用于我们在环境领域的合作。今年，公司与俄罗斯自然资源和生态部、联邦自然资源监督局（Rosprirodnadzor）和克拉斯诺亚尔斯克地区政府签署了一项协议，将合作实施一系列全面措施，减少诺里尔斯克地区的硫化物排放。这里说的是我们大型环境计划的关键项目——硫项目。就财务成本而言，它将占联邦空气清洁项目预算外资金的很大一部分。2019-2022年，公司计划为该项目融资超过1230亿卢布，而这个硫计划的总预算至少需要1500亿卢布。其目标是到2023年使诺里尔斯克工业区（NPR）的二氧化硫排放量总体减少。我们与联邦自然资源监督局有单独的协议。 根据这项协议，诺里尔斯克镍公司为实施环境计划承担额外的财政义务。 另外，公司还与联邦服务局（Federal Service）一起合作，共同解决给冶金企业配备自动测量仪器以及统计污染物排放指标的问题。 该协议还规定了在改善环境监管框架的过程中如何合作的问题。据我了解，我们正在谈论联合国在2015年通过的可持续发展目标（SDG）。 我要立即指出，我们公司不仅完全支持全球可持续发展议程，而且始终如一地将联合国可持续发展目标纳入日常工作的战略和实践当中。由于不能仅通过政府和公共组织的努力才能实现联合国的可持续发展目标，诺里尔斯克镍公司还参加了联合国贸易和发展会议（UNCTAD）的试点项目——测试俄罗斯境商业公司在实现可持续发展目标方面的效绩指标贡献。前几天在阿布扎比举行了第18届联合国工业发展大会。我们与联合国工业发展组织总干事李勇签署了一项宣言，其目标是共同开发几个项目，包括冶金行业的环保技术 。可持续发展是公司发展业务的思想指导。诺里尔斯克镍公司的可持续发展计划包括一系列旨在提高管理效率、实现生产现代化、促进社会发展、最小化环境影响的措施和规划。我们尤其关注改善公司业务区域内的居民生活水平。当然，所有这些方面都反映在政府与企业之间的联合项目中。硫项目的目标是实现诺里尔斯克纳德日达冶金和铜厂的现代化生产。 我们将对部分生产进行必要的重新配置，并建立回收二氧化硫的能力。 该技术涉及将二氧化硫转化为硫酸，然后用石灰石中和生成石膏。 所得产品可用作建筑材料。我们甚至可以通过建筑面积来判断这个项目的规模——建筑面积超过29万平方米，相当于大约39个足球场。我没看到任何矛盾。如果我们在诚实透明基础上与环境组织建立合作关系，那么届时将采取建设新对话的形式。我们与全俄自然保护协会、维尔纳茨基非政府环境基金、俄罗斯环境局、“绿色巡逻队”组织、“国家生态秩序”组织建立了合作关系。与专家的共同合作使我们能够客观地评估环境活动的结果。这些评估的结果正变得越来越积极。例如，国际环境人权中心贝洛纳（Bellona）较早时曾对我们提出过批评，但在最近的一次论坛上却称赞了我们公司取得的成就。特别是，该组织的俄罗斯总干事亚历山大·尼基京表示，现在诺里尔斯克镍公司已经与环保主义者有了共同语言。他还强调指出我们公司所宣布的环境转型计划都在被付诸实施。正如我们已经说过的，现在不需要特殊的刺激。大企业率先提出了建立绿色经济的措施。同时，并非所有公司都面临相同的状况。至于诺里尔斯克镍公司，我们必须了解我们的主要生产基地位于北极地区，这给公司项目的实施留下了非常严重的烙印。这里指的是创建和维护包括社会在内的整个相关的基础设施，为生命发展提供全方位的保障。当然，在这里，国家支持是必须的。 我说的是区域投资项目和特别投资合同等机制的使用。 我们在贝加尔跨海地区和摩尔曼斯克州都有这样的经验。在支持大型环境项目的实施方面，一个具体的例子是降低公司财产税率。 克拉斯诺亚尔斯克地区的立法议会在一读通过了这样的法律。当然，有效实施大型环境项目的重要因素之一是保持整个项目期间（从项目的开始到完成）的税收和其他财政制度不变。