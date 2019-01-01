随着旺季到来，需求将会上涨

阿南塔·帕德马纳（N Anantha Padmanaban）从2019年1月开始担任全印度宝石和珠宝理事会（All India Gem & Jewellery Domestic Council, GJC）主席。他是一位真正有远见的思想家，对印度珠宝业充满希望和信心。他的座右铭是“确保在工作一天后，零售商带着微笑着回家。如果零售商感到满意，那么批发商和钻石制造商也会感到高兴，钻石矿业公司也会欣喜，这会巩固整个价值创作链”。
帕德马纳是GJC（前身为全印度宝石和珠宝贸易联盟，All India Gems & Jewellery Trade Federation, GJF）的创始人兼主席。他是一位远见卓识的商人，常驻金奈，在印度珠宝行业拥有多年的工作经验。 其零售品牌NAC Jewelers在印度广为人知。
阿南塔·帕德马纳此次接受Rough&Polished通讯社采访时表示，他对印度的珠宝业持乐观态度，并对印度珠宝业的持续增长及其对印度GDP的贡献充满信心。
以下是采访摘录：
作为GJC的创始人和早期成员之一，您采取了哪些措施向中央政府谋求利益，以便找到解决珠宝业所面临问题的方案？您能不能跟我们的读者介绍一下GJC所做的工作？
自2004年以来，我一直是GJC的创始成员。 我们分别于2005年，2012年和2015年解决了消费税问题，并于2015年解决了商品和服务税（GST）问题。 再次，在2017年，我们解决了《防止洗钱法》（PMLA）的问题。 此外，我们与印度BIS认证局就品牌问题进行了认真的讨论，并就宝石和珠宝行业面临的各种挑战与商品及服务税理事会（GST）保持联系。
作为珠宝商，我看到了这30年来的变化。最初，我们通常库存有限，只向他们展示设计。 而现在，我们有大量的成品。如今，大多数无组织部门都在朝着有组织部门发展。我们现在正通过LABHAM & MANTHAN计划让珠宝商更好地遵守规章制度。现在，有组织的部门占30％至40％，占整个业务的60％。
作为一位受认可的珠宝商，您从自己的角度看，印度珠宝业近几年发生了哪些变化？您能不能从对珠宝的需求、钻石/彩色宝石含量、黄金含量和设计等角度谈谈？
我看到珠宝行业发生了巨大变化，例如，有的商店现在已经发展到有150多家分店。 我们以前从来没有举办过展览，而现在每个月都有展览。我们可以去一个展览会，从全国各地购买不同的东西。
钻石一直都是必要的元素，而设计在钻石和彩色宝石中起着重要作品。现在消费者更加喜欢镶嵌珠宝，而是以前的纯金首饰。
您认为，印度珠宝业从无组织到有组织发展占多大的比例？GJC采取了很多措施，对国内珠宝商进行有关商品和服务税等问题的教育，以帮助珠宝商更好地遵守规章制度并变得有组织起来。您认为业内参与者会在自己的公司使用所学的知识吗？
是的，当然，他们会充分利用我们在全国范围内开展的LABHAM计划。我们的这个计划受到了各方的高度赞扬。
政府对诸如统一征收珠宝消费税、制作试验印记、发放永久账号（Pan Card）等与珠宝行业相关的问题有什么反应？政府应该优先关注并解决哪些问题？
政府对我们在他们面前提出的所有问题都做出了很好的反应，但是我们希望他们在制定规则之前，无论是金融，贸易还是消费者问题，都应与我们联系并进行讨论。 这将给行业带来极大的帮助。
您是否认为有关使用合成钻石和立方锆代替真实钻石的报道会极大地影响印度对钻石珠宝的需求？ 您建议采取什么措施来重新获得贵国消费者的信任？
欺诈无处不在，但不应鼓励珠宝商这样做。 我们需要安装检测设备，以重新获得客户的信任。
高昂的金价导致印度最近对珠宝的需求减少。 鉴于排灯节即将来临，您有什么期望？
金价在45天之内上涨了25%，因此人们现在会克制购物的欲望。不过旺季即将到来，人们很快就会习惯新的价格并重新开始购物。不管他们抵抗多久，婚礼必须举行而且必须要有礼物。
印度2019-2020年的预算令珠宝行业感到失望。 迄今为止，GJC理事会是否从政府那里争取到了积极成果？
这真是令人大失所望，但我们在39天之内与财政部长举行了两次会晤，代表了整个行业的利益，并且我们相信当局会在不久的将来做出让步。
您如何看待印度宝石和珠宝行业的现状？ 据报道，即使在节日期间，对珠宝本身的需求也令人失望。 您对此有何看法？
我已经回答了这个问题，但我仍然想说，随着旺季的到来，需求将开始增长。
阿鲁娜·盖同德，Rough&Polished通讯社驻亚洲分社主任编辑
评审
埃罗莎将于2019年底收购克里斯塔尔公司
俄联邦国有资产管理局主席瓦季姆·雅克文科对塔斯社表示，俄联邦国有资产管理局将于2019年底把在克里斯塔尔公司持有的股份出售给埃罗莎钻石矿业公司。
2019年10月3日
世界黄金协会将推出《负责任黄金开采准则》
世界黄金协会（World Gold Council, WGC）日前宣布将推出自己制定的《负责任黄金开采准则》（Responsible Gold Mining Principles, RGMP），以解决黄金开采领域内重要的生态、社会和管理问题。根据世界黄金协会的说法，这些准则将为未来黄金供应链中的消费者、投资者和参与者设定明确的负责任黄金开采的标准。
2019年9月30日
一枚镶嵌7777颗钻石的戒指打破吉尼斯世界纪录
班得瑞补充说，这枚戒指将帮助他们的珠宝公司获得全球知名度。
2019年9月19日
钻石市场疲软，佩特拉钻石公司收入下降6%
在南非和坦桑尼亚采矿的佩特拉钻石公司（Petra Diamonds）表示，由于钻石市场疲软，截止到6月30日，公司的年收入下降6%，达到4.636亿美元，而去年同期为4.953亿美元
2019年9月13日
据媒体报道：卡累利阿共和国近北极地区将开始钻石开采
78.ru 新闻社援引俄罗斯地质控股公司网站上的信息报道，“西北地质生产”股份公司的专家已经就卡累利阿共和国洛乌西斯基地区是否存在钻矿的问题开始了研究工作。
2019年8月1日
弗拉基米尔·格里布钻矿开采到一颗大粒毛坯钻石
7月8日，AGD Diamonds公司在格里布采矿加工厂开采到一颗重81.02克拉的大粒毛坯钻石。
2019年7月29日