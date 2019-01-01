随着旺季到来，需求将会上涨

今天

阿南塔·帕德马纳（N Anantha Padmanaban）从2019年1月开始担任全印度宝石和珠宝理事会（All India Gem & Jewellery Domestic Council, GJC）主席。他是一位真正有远见的思想家，对印度珠宝业充满希望和信心。他的座右铭是“确保在工作一天后，零售商带着微笑着回家。如果零售商感到满意，那么批发商和钻石制造商也会感到高兴，钻石矿业公司也会欣喜，这会巩固整个价值创作链”。帕德马纳是GJC（前身为全印度宝石和珠宝贸易联盟，All India Gems & Jewellery Trade Federation, GJF）的创始人兼主席。他是一位远见卓识的商人，常驻金奈，在印度珠宝行业拥有多年的工作经验。 其零售品牌NAC Jewelers在印度广为人知。阿南塔·帕德马纳此次接受Rough&Polished通讯社采访时表示，他对印度的珠宝业持乐观态度，并对印度珠宝业的持续增长及其对印度GDP的贡献充满信心。以下是采访摘录：自2004年以来，我一直是GJC的创始成员。 我们分别于2005年，2012年和2015年解决了消费税问题，并于2015年解决了商品和服务税（GST）问题。 再次，在2017年，我们解决了《防止洗钱法》（PMLA）的问题。 此外，我们与印度BIS认证局就品牌问题进行了认真的讨论，并就宝石和珠宝行业面临的各种挑战与商品及服务税理事会（GST）保持联系。作为珠宝商，我看到了这30年来的变化。最初，我们通常库存有限，只向他们展示设计。 而现在，我们有大量的成品。如今，大多数无组织部门都在朝着有组织部门发展。我们现在正通过LABHAM & MANTHAN计划让珠宝商更好地遵守规章制度。现在，有组织的部门占30％至40％，占整个业务的60％。我看到珠宝行业发生了巨大变化，例如，有的商店现在已经发展到有150多家分店。 我们以前从来没有举办过展览，而现在每个月都有展览。我们可以去一个展览会，从全国各地购买不同的东西。钻石一直都是必要的元素，而设计在钻石和彩色宝石中起着重要作品。现在消费者更加喜欢镶嵌珠宝，而是以前的纯金首饰。是的，当然，他们会充分利用我们在全国范围内开展的LABHAM计划。我们的这个计划受到了各方的高度赞扬。政府对我们在他们面前提出的所有问题都做出了很好的反应，但是我们希望他们在制定规则之前，无论是金融，贸易还是消费者问题，都应与我们联系并进行讨论。 这将给行业带来极大的帮助。欺诈无处不在，但不应鼓励珠宝商这样做。 我们需要安装检测设备，以重新获得客户的信任。金价在45天之内上涨了25%，因此人们现在会克制购物的欲望。不过旺季即将到来，人们很快就会习惯新的价格并重新开始购物。不管他们抵抗多久，婚礼必须举行而且必须要有礼物。这真是令人大失所望，但我们在39天之内与财政部长举行了两次会晤，代表了整个行业的利益，并且我们相信当局会在不久的将来做出让步。我已经回答了这个问题，但我仍然想说，随着旺季的到来，需求将开始增长。