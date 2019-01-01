金刚石手术刀和招标系统：贪小利失大利？

2019年9月23日

克里斯塔林有限责任公司是俄罗斯唯一一家为本国医院生产显微外科金刚石手术刀的公司。他们生产的刀片符合国际要求，常被应用在眼科、神经外科和整形外科的手术当中。公司副总经理米哈伊尔·基里佐夫接受Rough&Polished通讯社采访时介绍了这种独特工具的制作过程，还谈到了如何解决公司遇到的销售问题。克里斯塔林有限责任公司成立于1996年，主要业务包括生产显微金刚石手术刀，加工毛坯钻石和制作纪念品。我们使用热化学削磨法，是俄罗斯唯一一家生产符合国际标准的显微外科金刚石手术刀的公司。这种带有金刚石刀片的显微外科手术刀常被用在眼科手术当中，被用来切割和去除软组织（摘除或植入人工晶体、白内障超声乳化手术、异物去除、青光眼手术、白内障囊外摘除等手术过程中的穿刺、切口、剥离眼球组织等）。此外，这种手术刀还成功用于整形外科、神经外科手术（用于脑部血管手术、开颅手术、蛛网膜手术、视神经软膜手术等），微血管手术，以及显微外科的其他领域。金刚石手术刀的锐化质量非常高，其切割边缘不会损伤组织并且不会产生纤维微裂缝。也就是说，使用我们的工具可以让患者的创伤面更小。金刚石刀片的切削刃宽度（锐度）不超过50纳米。到目前为止，金属手术刀还未达到如何高的锐化程度。刀片的切削刃即使放大80000倍，看起来仍然非常均匀，没有切屑和变形。通过使用热化学处理的金刚石刀片能够实现高质量的锐化，刀片的锐度能达到原子水平。因此，使用金刚石刀片会显著降低组织阻力，实现对组织最小损伤程度的最佳切口，从而减小手术的创伤面和术后创伤反应。我们的第二个业务领域是宝石加工。“船帆形”珠宝上镶嵌的宝石都是克里斯塔林公司自己加工的，目的是让技术用毛坯钻石原料进入珠宝市场。首饰上的镶嵌物呈半圆形，由许多小方形和菱形组成。得益于高光学折射系数、色散和“钻石火彩”，如果变换观察点、背景、光源方向、光的强度，从一个面或多个面同时反射出的“闪点”位置也会不断变化。这种珠宝镶嵌法让“帆船形”珠宝看上去更加优雅，强调了颜色的美丽和深度，从而增加了珠宝本身的吸引力。我们工厂拥有加工大粒黑钻石（boart）的经验。2016年，我们把一粒70克拉的黑色毛坯钻石切割加工，得到重30.12克拉的独特“船帆形”镶嵌宝石。制造镶嵌“船帆形”形宝石的首饰需要大量的小粒钻石，而我们工厂恰恰生产这样的钻石。克里斯塔林有限责任公司另外一个活动领域是生产带有天然钻石的纪念品。我们的特色产品是镶嵌天然钻石的纪念表：手表的底座由阿尔泰山开采的天然矿物制成。上面的标志是用真空等离子喷涂法制成（空间技术也会使用类似的工艺）。玻璃盖内是天然的雅库特毛坯钻石，尺寸为500/400，每块表上镶嵌的钻石总重量为50—500克拉。此外，克里斯塔林有限责任公司不会忽视科学和技术活动，拥有四项实用型专利和一项发明专利。我们是埃罗莎钻石公司（股份公司）的长期客户，还与联邦国家科学预算机构俄罗斯科学院西伯利亚分部地质和矿业学院（新西伯利亚）有合作关系。生产手术刀需要无缺陷、扁平和细长的晶体。要想有效地利用毛坯钻石，确保其经济效益，关键的是如何正确地切割晶体。因此，为了朝着这个目标改进技术，购买更便宜的钻石原料，降低手术刀生产的成本，我们企业配备了现代化的技术激光装置，可以在任何方向切割任何形状的金刚石晶体。是的，我们有这样的试验。我们尝试了高温高压法和化学气相沉淀法，不过只有高温高压法才适合热化学加工。我们通过热化学法处理刀片的刀刃。这种方法的实质是用600℃以上的过渡族金属或这些金属的合金溶解金刚石。夹在金属片中间的金刚石碳在氢介质中会发生锐化。这样既避免了碎裂，还会让刀刃实现5-50纳米的锐化度。如您所见，在用电子显微镜（HITACHI SU 8220）拍摄的照片中，虽然被放大了80000倍，刀刃看起来仍十分平整，没有任何缺口和裂缝。虽然说热化学处理技术远非新技术，但我们已经使用很长时间了，在使用过程中进行了几次改进，使其可以直接用于生产显微外科金刚石手术刀。此外，所有的设备都是我们自己开发的。俗话说，“我不是很富裕，买不起很贵的东西”。当然，你可以购买比金刚石刀更便宜的钢手术刀，但哪种的质量更好——这是个问题。首先，就锋利程度而言，金属刀不能与金刚石刀相提并论。钻石刀刃的宽度（锐度）为5-50纳米。其次，所有人都知道，钻石是最硬的矿物（莫氏硬度为10）,。我们如果仔细而谨慎地使用钻石刀刃，你可以做300到500台或者更多的手术，而刀刃的特性不会有变化，而且切割时不需要使用多大的外力。你告诉我，哪种金属刀有这样的耐磨性？你可以算一笔账，是花600卢布买一次性刀片，还是花60000卢布购买可以使用100次的金刚石刀片？前者的成本比后者高出近4-5倍，更不用说切割质量了。第三，任何显微外科手术都需要各种形状的刀片。克里斯塔林有限责任公司可以生产带有弯曲（椭圆形）切削刃的显微外科刀片，其制造技术由我们企业的专家开发。世界上并没有类似的产品。还要明确一点，金刚石刀片的厚度仅为0.2毫米，这让它变得更加脆弱。不过，我们的每把手术刀都配有金刚石刀片保护盖，只要沿着轴线将其推到工作或非工作位置即可，这样可以确保术后的工具处理和存储过程中对金刚石刀片的可靠保护。此外，手术刀还带有产品说明，上面有必要的操作要求。应该注意的是，金刚石刀片出现缺口和损坏的主要原因是，工作人员在手术之后处理刀片时的粗心态度及其随后的不谨慎存储（随意抛出，掉落，将手术刀放置在其他金属工具旁边）。 结果，叶片上可能形成缺口和裂缝。 但我们有刀片修复服务。如果按照操作要求使用，一个金刚石刀片的标定平均寿命为300台手术。如果仔细使用，手术刀的操作次数可以达到1500！我们的产品主要是批发销售，曾出口到美国、印度、瑞士、波兰。我们当前主要的销售地区是俄罗斯联邦。我们跟一些大型医疗器械制造商都有合作关系，他们包括：乌拉尔医疗公司（Medin-Ural，叶卡捷琳堡）、慈利塔公司（Cilita，梁赞）、泰坦外科公司（Titan Surgical，喀山）、泰坦医疗公司（Titan Medical，喀山）。这些产品的终端消费者是一些国立和私立医院，例如边疆区临床医院（巴尔瑙尔）、新西伯利亚创伤骨科科学研究所（新西伯利亚）、联邦神经外科中心（秋明）、克麦罗沃地区矿工健康保护区域临床中心（列宁斯克-库兹涅茨克）、斯维托斯拉夫医疗中心（莫斯科）、眼诊断和外科中心（莫斯科）、俄罗斯卫生部国家自治机构-跨学科科技中心“眼部显微手术中心”（圣彼得堡）、卡卢加州国家预算保健机构“卡卢加州临床医院”（卡卢加）等。我们平均每年销售1000-1500个刀片。从2014年开始，由于缺乏出口业务，我们销售的手术刀数量大幅减少。到今天为止，我们已售出约800个手术刀。是的，在俄罗斯市场上我们是唯一的显微外科金刚石手术刀制造商。然而，由于存在金属手术刀的竞争，我们并没有从垄断地位中获得多少好处。我们生产高质量的产品，它具有外科医生所需的所有特性。但不幸的是，其价格与金属刀片比起来没有竞争力。在这里，我想起一位宇航员的话，当他被问到飞向太空的感受时，他回答说，任何准备飞行的人都会感受到这一点，因为他知道自己在一艘有数百万零件的船上飞行，不过，每个零件的制作商在政府招标时都是报的最低价。事实上，任何接受手术的患者，无论是眼科，神经外科还是整形科，都希望手术过程中使用高质量的仪器，希望尽可能减少对身体的伤害，并在手术后尽快恢复。 在这里，我们的手术刀也有助于满足患者的这些需求。 但现代招标制度并没有考虑到这一点。是的，问题确实有。首先，我们的企业员工都不年轻了，不过所有人都是特级专家。他们要应对整个西伯利亚的业务。我们的产品营销不允许我们招聘新员工，因为最近的销售不是很稳定，而培训需要花费大量的时间和金钱成本。此外，我们产品的耐磨性也产生了一定的影响，因为有些医生购买的手术刀可以使用好几年。选择原材料也存在问题，因为手术刀生产需要无缺陷、扁平和细长的晶体。我们现在看到了进入欧洲市场的前景，现在正在研究这个问题。我们知道我们的金刚石刀片非常好，具有所有必要的特性，可以成为每位外科医生的可靠助手。金刚石刀片是一种独特的工具，可以让你完成更高水平的手术。我们希望俄罗斯联邦的每个医疗机构都使用我们的手术刀。我们可以扩大生产，每年能生产3000到5000个刀片，不仅能满足俄罗斯市场的需要，还能把一部分产品用于出口。