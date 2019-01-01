如何正确制作广告是最大的挑战

2019年9月16日

在不久前举办的俄罗斯加里宁格勒国际琥珀业经济论坛(Amberforum)上，LA VIVION珠宝公司代表处负责人安德烈·扬切夫斯基与Rough＆Polished通讯社记者分享了他对珠宝和钻石市场的现状及前景的看法。安德烈·扬切夫斯基最初是一名程序员，后来进入钻石业，担任LA VIVION珠宝公司代表处负责人一职。我是第一次参加国际琥珀业经济论坛，此次活动的高组织水平及组织者对细节的关注让我印象深刻。最有趣的是能结识那些提到与珠宝营销相关的问题的演讲者。他们的发言让底下的观众开始思考我们的业务需要做出哪些改变。就我个人而言，我对琥珀行业有了新的认识，并开始重新思考我自己的营销方法。在我看来，琥珀具有很高的潜力。当然，琥珀和钻石都是来自大自然，储量有限，这一点能把两个市场联系起来。如果能够创建一个消费者可以理解的质量标准和认证体系，再通过适当的营销，琥珀的价格可以实现大幅增长。合成宝石市场也面临同样的问题。到目前为止，钻石市场参与者在产品划分方面的行为似乎对我更有说服力。如果钻石对于所有年龄段的消费者来说都是可以理解的产品，那么在我看来，要想赢得消费者的心，琥珀首饰确实需要一个有趣且现代的设计，需要投入相当多的营销成本。俄罗斯各地区对+0.70克拉钻石的消费模式发生了显著变化：如果说早些时候各地区对此类钻石的需求只是下跌的话，那么现在的多数情况是，只有在客户支付预付款的情况下，商店才会向生产商订购此类钻石。莫斯科和其他人口超过百万的城市对认证钻石珠宝的需求相对稳定。总的趋势是，买家在购买之前做了更多的准备，更加关注选择的主题。当然，他们在购买之前已经货比三家。与前几年相比，消费者现在做出购买决定所花费的时间更多。我们处于一个高于市场平均水平的细分市场。因此，折扣和促销在这里不起作用。当下的营销工具让你将广告传达给相当有限的目标受众那里。如何制作广告是最大的挑战。我认为，国家和珠宝商界对市场的看法不同。虽然钻石业在不断发展，国家却未看到税收收入增加，反而看到了很多逃税行为、走私行为，以及各种试图绕开法律标准的尝试。因此，国家创建了应该能“洗白”市场的条件。珠宝商界试图捍卫的一部分市场权利和利益在国家那里是无可指摘的，但剩下的那一部分市场，珠宝商界也无能为力。就当下而言，灰色市场的份额不会减少，因此，我不认为双方能展开全面的对话，珠宝商的问题也无法得到切实解决。