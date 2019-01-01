终端消费者需求稳定，钻石业也许能在一年内恢复

2019年9月12日

钻石业的一位独立分析师和顾问表示，如果终端消费者的需求能在一年内保持稳定，天然钻石行业的发展势头也会保持良好。认证金融分析师保罗·金尼斯基（Paul Zimnisky）接受Rough & Polished通讯社记者马修·尼亚温古阿采访时表示，尽管库存过剩是当下最大的问题，但对目前的天然钻石市场来说，钻石管道中段部门的价格混乱在很大程度上已经成为过去，因此，钻石储备未来仍将保持稳定。他还提到，等到批发商、贸易商和零售商消化完这些库存，行业的发展势头会更好。金尼斯基也预测说，如果终端消费者需求稳定，钻石业也许能在一年内恢复。注：金尼斯基将于2019年11月21日在广州国际珠宝和钻石行业会议上发表演讲，并将于2020年3月2日在多伦多举行的加拿大勘探与开发者大会（Prospectors & Developers Association of Canada, PDAC）上发言。以下是采访摘录。在采矿开始的最初几年，新的矿业公司通常必须盈利才能偿还他们为建设矿山所借贷的债务。相对较低的钻石价格和低迷的市场无疑会给矿业公司带来压力，尤其是对一些新成立的钻石矿业公司来说。然而，全球钻石需求稳定，毛坯钻石的供应状况从中长期来看保持良好势头，这自然会支撑毛坯钻石的价格，维持钻石矿业公司的业务，尤其是那些通过开展无风险采矿业务而获利的矿业公司，这会帮助他们解决债务负担。我认为产品积压是目前最大的问题。这是因为行业中下段部门的产品库存所能获得的融资不断减少。根据我的估计，最近一年半以来，有100亿美元的多余裸钻进入市场中段部门。许多钻石制造商无法维持之前的资金水平，迫使他们不得不削减运营。尽管如此，我认为，钻石管道中段部门的价格混乱在很大程度上已经成为过去，因此，钻石储备未来仍将保持稳定。等到批发商、贸易商和零售商消化完这些库存，行业的发展势头会更好。我已经看到了同类产品价格回升的迹象。 这个行业在困难时期历来都做得很好。 例如，戴比尔斯减少了产量，降低了价格，允许看货商延迟购买产品，并增加了公司的营销预算，以此刺激钻石管道下段部门的需求。而埃罗莎则大幅减少了销售计划。 如果需求保持稳定，我认为整个行业在一年内可以保持良好状态。粉钻在整个钻石业内所占的百分比不高。除阿盖尔矿以外，大多数矿山每年都有机会开采到一两颗值得注意的粉红色钻石。影响高质量粉红钻石的基本因素似乎都是有利的，因此，我认为它们将是相对强大的钻石类别之一。是的，我认为从很多方面看，这是负面情绪的影响。但是，这对部分市场肯定会产生影响。人造钻石虽然只占个位数的百分比，但体积巨大的天然钻石产业也只是以个位数的速度增长。因此，在天然钻石产业增长速度不快的背景下，人造钻石确实占据着非常重要的地位。有个重要事实需要承认，人造钻石作为珠宝的需求在显著提高，这便是我这些预测的主要驱动力之一。如果价格继续下降，正如我所预料的，这种产品将直接与廉价珠宝竞争，这将是一个规模巨大、增长速度飞快的市场。根据我的估计，目前珠宝市场总额超过400亿美元，到2035年可能增长到1150亿美元。鉴于钻石定价的性质，这是一个复杂的行业。人们对这个行业的理解不够，且行业的债务偿还能力难以得到保障。 此外，在出现一系列与行业有关的丑闻和批评之后，人们已经对它失去了信心。就钻石价格而言，供应状况未来看起来相当乐观。据预计，供应将逐年减少，至少到2021年，许多旧矿将枯竭，包括澳大利亚的阿盖尔矿，该矿一度占全球钻石产量的近一半。目前，全球只开发了一个新的大型矿山，即安哥拉的Luaxe项目。这个钻矿到2025年不太可能实现全面的商业生产。