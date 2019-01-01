2019年7月22日





我们能不能先从一个实验室培育钻石的话题开始…既然实验室培育钻石已经存在多年了，现在建立实验室培育钻石理事会（Lab Grown Diamond Council, LGDC）的理由是什么？









LGDC的工作计划由我们的咨询委员会决定。我们将重点关注几个关键领域。首先是教育工作。这包括为实验室培育钻石创建一个通用词汇表，以及开发一个用于向零售渠道和消费者传达有关实验室培育钻石的准确信息的工具。第二项是研究工作，旨在确定实验室培育钻石的实际零售销售数字，以及消费者对它们的态度。借此机会，我们很高兴地宣布一项新计划——我们将专注于为实验室培育钻石制定可持续发展标准。 我们聘请了国际公认的第三方认证和标准制定组织SCS Global Services来创建可持续发展标志。 这种面向消费者的标签旨在通过销售点传达消息和发布广告。





理事会目前有多少会员？整个钻石管道是否会参与进来…例如生产商、经销商、批发商、零售商等？此外，这个理事会仅限于美国，还是一个全球组织？





LGDC的成员资格对整个钻石管道开放，包括培育商和零售商在内。我们是一个全新的组织，即将在拉斯维加斯的展会上招募会员。





作为LGDC的主席，您首先考虑的问题是什么？考虑到中国、迪拜等地的钻石交易所即将交易实验室培育钻石，你们推广这种钻石的工作是否会获得动力？你们有什么计划？





我们的目标是让实验室培育钻石的供应过程实现透明化。这个透明先从为实验室培育钻石制定信息开始，这个信息将是简短的、全面的和透明的。我们认为，这个透明化将有助于市场的发展，让实验室培育钻石行业的所有参与者受益。





LGDC的长期行动计划是什么？考虑到国际培育钻石协会（International Grown Diamond Association, IGDA）正在运作当中，LGDC是否会独立开展工作？从广告传播活动角度看，理事会将为推广实验室培育钻石采取什么措施？





我们对LGDC的使命有完全清晰的认识。 作为一个新的组织，我们将与市场上的其他组织建立我们的工作关系。





LGDC对美国联邦贸易委员会（FTC）的基本指南及其随后针对实验室培育钻石做出的修改有何反应？关于天然钻石行业的问题都清晰明了了吗？或者是否有其他问题需要解决才能让两个部门顺利运作？





实验室培育钻石市场正在显著增长。这种增长的副作用之一是需要处理我们成长过程中出现的问题。例如对认证的期望的解释。“处理”是生产过程的一部分，还是生产后进行的“修整”？我们计划从市场各个部门挑选部分人员组成一个委员会，以便讨论和制定出一个立场。





鉴于消费者，尤其是全球千禧一代对实验室培育钻石的兴趣，您是否认为这个行业已经郑重其事地到来且会长久存在？您如何看待实验室培育钻石的未来？





实验室培育钻石确实已经在市场上占据了一席之地，并且会长期存在。我们将在市场上的两个领域成为重要的力量：





您认为，未来是否会出现这样一种情况，实验室培育钻石和天然钻石将拥有清晰的市场定位，两个部门会在没有任何冲突的情况下继续存在和发展？您有什么看法？





阿鲁娜·盖同德，Rough&Polished通讯社驻亚洲分社主任编辑

克里斯·卡塞伊（Chris Casey）在钻石和珠宝行业已有15年的资深工作经验。作为NPD钻石和钻石珠宝服务公司（NPD Diamond и Diamond Jewelry Service）的创始人兼总经理，克里斯还拥有丰富的市场研究经验。他目前正负责发展一个由4000家零售店组成的团队，将制作一份贸易图景，用于推动美国钻石市场的销售细节分析和商品零售。在建立NPD之前，克里斯曾担任尼尔森珠宝集团（Nielsen Jewelry Group）的副总裁一职。此外，他还曾在“国家珠宝商”和“欧洲之星”新闻社担任高管，领导过Couture拉斯维加斯国际珠宝展和JA纽约贸易展（JA New York Trade Shows）。在进入钻石业之前，克里斯一直在服装和建筑行业的新闻媒体及研究机构担任要职。克里斯接受Rough&Polished通讯社采访时除了解释最近组织的LGDC的目标外，还表示相信透明化将有助于实验室培育钻石的发展，会让实验室培育钻石行业的所有参与者都受益。以下是采访摘录：实验室培育钻石在市场上已经迎来转折点。多年来，两个领域的完善力度不断推动着市场向前发展。其一是企业家们不断致力于培育高质量的钻石商品。其二是厂商大力推广人工钻石，不断提高消费者对这种产品的认知度和接受度。各个公司以及大小零售商都在供应实验室培育钻石，这表明市场已经接受了这种商品。现在是时候让市场从这种动态的发展中受益了。请给我们的读者讲讲LGDC未来的活动计划、发展目标和未来计划。我们将服务于国际市场。我们的发展计划是进入几大重要市场，以反映这些市场的个性化需求。a. 它们将作为从地下开采的钻石的替代品继续增长；b. 它们将按照价格/质量的关系创造新的珠宝类别，这将有助于扩大整个钻石市场。市场上既有地下开采的钻石的生存空间，也有实验室培育钻石的一席之地。我们的使命是为实验室培育钻石提供最大的生存空间。