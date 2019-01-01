完美搭配——铂金和钻石

2019年5月13日







请您给我们的读者讲讲自己是如何成为珠宝商的。





我在等到了8年的出境签证后，于1987年离开苏联。自从提交这个签证申请之后，我实际上就变成了“国家的敌人”，被禁止进入大学学习。为了推迟服兵役，我去了一所职业学院（虽然这并没有起作用）。





你们制作的首饰上都使用了哪些颜色的宝石？





我们使用了各种颜色的宝石。我最喜欢天蓝色的碧玺。我非常偏爱巴西出产的碧玺，尤其是因为这种宝石除了令人惊艳的外观和颜色外，还有巨大的投资潜力。





为什么贵公司如此关注铂金？ 你认为铂金首饰市场正在蓬勃发展吗？





铂金是唯一适合高品质钻石珠宝制作的珍贵白色金属。





钻石似乎在您的产品系列中非常突出。它们在销售中是否也具有类似的地位？





出售钻石对收入来说不是那么重要，因为劳动力是主要的收入来源。





雷恩·梅格公司给自己的定位是垂直整合，负责公司内部的所有事务，包括钻石切割。这样做的优势是什么？为什么这比直接向生产商购买裸钻要便宜？





钻石切割不是我们业务的重要组成部分。 我们进行特殊类型的切割，并在公开市场上寻找适合主流切割（例如圆形切割等）的原石。





你们切割的最小的和最大的钻石重量分别是多少？

















最小的不到一克拉，没有上限；我们刚完成的“布鲁克林双星钻石”（“Brooklyn Twins”）每颗都超过40克拉，是由一颗完整的毛坯钻石切割而成的。





你们从哪里购买未切割的毛坯钻石？





加拿大和俄罗斯。





这项事业中最令您头疼的事情是什么？













有小孩的员工厌倦了打卡工作，希望能及时处理自己的个人事情和状况。



你们是否会在自己的首饰中使用实验室培育钻石？





还没有，我们正试图远离“科学怪人的石头”，但它们将不可避免地扩散并压制钻石市场的下半部分。





您如何看待围绕天然钻石和实验室培育钻石的争议？





我认为这是宝石的自然发展，完全在人们的意料之内。这正是我们在19世纪后期遇到的情况，人们当时创造了第一批合成红宝石。 起初它们被视为宝石，但在相对较短的时间内，其价格已经下降到施华洛世奇水晶的水平。





您认为最新版的《美国联邦贸易委员会珠宝指南》能否结束这种对抗？





不，我不相信规则。 市场本身将解决由预期产生的所有问题。 我们都知道，有朝一日合成钻石将被大量生产。





您能不能介绍一下你们珠宝首饰的销售市场？哪一个市场能提供最大的销售额？













我们直接向公众销售，因此我们不选择市场。 有时候我们会把拍品放在拍卖会上销售，比如苏富比拍卖行（Sotheby's）或者克里斯蒂拍卖行（Christy's），但这些拍卖行往往会获取大量的利润，因为我们最好是等到客户直接找我们购买。



您是否有什么扩展计划或打算为您的客户提供新型珠宝？





扩展？ 不，现在增长不是由于技能或排他性。 它直接取决于营销业务战略，我们在这方面并不强大。

雷恩·米格珠宝店（Leon Mege）位于纽约，长期以来一直在珠宝市场上牢牢地占据着一席之地。该店陈列着很多华丽的珠宝，铂金和钻石搭配在一起熠熠生辉，吸引着所有人的目光。不过因为这家店所在的领域是昂贵产品部门，因此只有小部分人才能买得起这家珠宝店里的产品。这家店的老板是一位来自圣彼得堡的珠宝商。他和自己的团队制定了必须手工制作珠宝的原则，且每套珠宝都是独一无二的，例如他在本次采访中提到的“布鲁克林双星钻石”。此外，他在采访中还介绍了自己的事业和团队，提到团队成员都是些有坚定目标且对事业充满热情的专业人士，他们希望把每件珠宝都变成艺术品。我只有两个选择，一个是珠宝匠，一个是木匠。而我成了珠宝匠。由于我个人很有创新意识，所以成为珠宝匠确实是个不错的事业，况且我也取得了成功。我很喜欢明亮而饱满的颜色。从珠宝商的角度来看，铂金的特性，例如其熔点和出色的可塑性，完全满足精细手工制作的要求。唯一可以取代铂金的其他金属是钯金。 但是钯金很难使用，加热时会氧化。 钯金作为一种珍贵材料的形象相当不稳定。这种金属长期以来都价格低廉，直到汽车工业的需求快速增长，才导致其价格飞速增长起来。一旦大多数汽车变成电动汽车（几十年），钯金将再次变得无用。还有一个传统方面的因素：铂金用来镶嵌钻石已有一百多年的历史了，其外貌并没有褪色（这里故意用双关语）。钻石只不过是镶嵌物，当人们的口味发生变化时，它们可以被其他宝石取代。切割钻石使我们能够生产出根本不存在的石头，例如古典的枕形切割和法式切割出来的宝石。我认为这对高品质的天然钻石有好处。新型珠宝？ 我不确定它们实际上是否可行，因为珠宝中可以创建的所有类型都已被设计过了。 同样，“由设计师创造”的珠宝与之前设计的相同，略有差别，游击式的营销使人们相信设计的独特性和外观。 事实上，这些都是旧的东西，只是以一种新的形式呈现给那些不知内情的外行人。 总之，对大多数人来说是如此。