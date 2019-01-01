无色钻石不仅仅是投资

2019年5月1日





在我看来，要想更好地开展工作并提供咨询服务，必须获得在供应链里的垂直经验。我跟很多国家的自然资源部里的工作人员，与非洲的企业矿主及集散商，还与印度、安特卫普和以色列的经销商、切割商和抛光商保持着直接联系；我为主要金融市场上的机构投资者提供建议，给大学生上课，为大型零售商和珠宝品牌提供咨询服务。正是这个垂直的行业结构让我对钻石行业有了独到的见解; 我每天都在研究并尝试在整个供应链中转换信息，否则这些信息有时会非常分散。





虽然钻石几个世纪以来一直被视作投资工具，但现在仍有很多其他竞争性投资基金。是这样吗？您有什么看法？





钻石传统上是零售和替代投资的消费品，可以通过合理的税收来保存和转移财富。 在过去的十年里，金融部门一直试图以不同的方式考虑该产品的定位。银行为投资者创造了大量钻石作为投资; 由于缺乏知识和经验，这一举措并未举得成功; 另一方面，个别金融机构想出了使用钻石作为可用抵押品的手段，这是保护可以再投资于金融市场的金融资产的正确方法。此外，我是世界上技术最先进的区块链董事会的高级顾问，也是第四大加密货币——Locus Chain的顾问。我们通过分析一个加密货币的应用程序来预测市场趋势。我们清楚地看到，与需求导向的货币相比，数字货币担保的可用性确保了长期性并赢得了投资者的信心。宝石可以用作钻石和钻石形式的加密货币的抵押品。 如果摩纳哥钻石交易所或日内瓦钻石交易所参与这一过程，控制钻石的道德来源，这将使投资者相信他们投资的钻石和钻石支持的数字货币不会资助冲突，并且不会引起内乱。





请简要介绍一下摩纳哥钻石交易所和日内瓦钻石交易所的成立历史，以及它们提供的服务等等。现在两家交易所的数量是多少？为了成为两个交易所的成员，外国公司需要满足哪些要求？





摩纳哥钻石交易所（MDB）成立于2016年，日内瓦钻石交易所（GDB）成立于2018年。 两者都是市场监管机构，旨在控制冲突钻石流入钻石管道的中间部分。 作为非营利组织，它们旨在向其成员提供有关毛坯钻石和裸钻的建议和信息，并确保按照金伯利进程证书制度（Kimberley Process Certification Scheme）的要求进行贸易。这两个协会都是确保遵守监管和自愿制度要求的中心交流点，以防止与开展冲突钻石贸易的和与联合国实施禁运的国家有商业关系。





考虑到关于全球各钻石交易所的工作的报道不多，你认为钻石交易（交易大厅）对钻石业务仍然重要吗？ 似乎许多活动都是在交易员的办公室中秘密进行的？ 你怎么看？





我同意您的说法，钻石业内的传统交易所都面临闭门交易的问题。这就是为什么摩纳哥钻石交易所和日内瓦钻石交易所都是闭门交易的监管机构，而不是创建交易平台或发布钻石现货价格。我们宁愿密切关注对要求的遵守情况，而不是一般的贸易参与情况。其目的是，通过建立投资者对将这类资产转化为商品的信心，来弥合金融和钻石贸易之间的差距。





请您给我们介绍一下钻石投资俱乐部和塞克尔集团的更多信息。您能给我们讲讲它们自成立起到现在的业务状况吗？





钻石投资俱乐部的唯一使命是为成员提供融资钻石现货交易的机会。 这些资金由一家获得许可证的和受监管并投保的欧洲资产管理公司进行存储和管理，这家公司是一个大型公司集团的一部分，负责审计所有的投资活动，管理银行账户，尽职调查应收款账，以确保业务合乎规定。





获得贷款投资的出口商是一家持有许可证且投保的钻石贸易公司，该公司在摩纳哥钻石交易所或日内瓦钻石交易所的控制下向预先选定的最终客户购买和转售该资产。





风险不高且被控制得很好；资金以贷款形式发行，并受到抵押物的保护，这些抵押品在购买时已经投保了。





钻石因为特性复杂，加上价格因素，使其作为一种投资手段并未被潜在的投资者充分理解。我们该如何应对这一状况？现在，人们把彩色钻石作为投资工具的欲望激增，尤其是它们的特性优于无色钻石时。对于第一次做这件事的钻石投资者来说，做出决定变得越来越困难。您有什么建议？









根据以往的价值增加，无色钻石的累积年增长率（CAGR）在过去70年中约为3-4％。 从2005年到2015年，粉色、黄色和蓝色钻石的价值平均增加了167％，超过了同期其他主要资产指数，如道琼斯工业平均指数（Dow Jones），上涨了58％，标准普尔500指数（Standard & Poor’s 500）上涨63％，而伦敦证券交易所的价格上涨82.1％。重量超过3克拉的粉红钻石价值涨幅最大，同比增长360％，而蓝钻则增幅较小，但价值稳定增长161％。 但重要的是钻石与股市无关，零售需求是无色钻石价值上升的催化剂。





由于价格波动现在是一个主要的问题，在您看来，钻石价格在过去十年中表现如何，在此期间价格上涨的百分比是多少？





在2000年至2010年期间，无色钻石呈现前所未有的增长，价格几乎翻了三倍;根据贝恩咨询公司（Bain &）和一家研究公司进行的一项研究，虽然钻石价格增长幅度自2010年以来有所降低，但与2000年相比，2015年的价格几乎翻了一番。在过去几年中，我们已经看到天然钻石价格的自然调整，这使得价值的上涨几乎没有变化。未来，从中长期来看，我们将回归到更有机的增长，其驱动力将是供需差距扩大，届时钻石产量将每年下降近1-2％，增长率将回升至3-4％ 。





总之，全球钻石行业目前可能面临压力，考虑到许多问题，如需求减少和流动性降低，千禧一代对其他奢侈品和印象的倾向等。 您如何看待未来10年全球钻石行业的状况？





当然，与DTC垄断时期相比，7家钻石开采公司的钻石年产量虽然占72%以上，却缺乏协调的广告营销，而DTC垄断期的广告支出则高得多。 最近成立的钻石生产者协会（Diamond Producers Association，DPA）将戴比尔斯（De Beers）和埃罗莎与力拓集团（Rio Tinto Group）、多米宁钻石公司（Dominion Diamond Corp.）、卢卡拉钻石公司（Lucara Diamond Corp.）、佩特拉钻石有限公司（Petra Diamonds Ltd.）、吉姆钻石有限公司（Gem Diamonds Ltd）联合起来，试图恢复一种与垄断时期类似的行业广告。





Ч至于千禧一代的消费者行为，最近的调查显示，在所有主要市场——美国、欧洲、印度和中国——他们仍然认为珠宝和手表是他们希望收到的三件主要礼品。 这一数据令人鼓舞，该行业将克服目前增长减少的问题，以便在不久的将来达到新的高度。

摩纳哥钻石交易所（Monaco Diamond Exchange）创始人兼副总裁安东尼奥·塞克尔（Antonio Cecere）一身多职。他目前担任着日内瓦钻石交易所（Geneva Diamond Exchange）的主席，同时还是钻石投资俱乐部（Diamond Investment Club）的总裁和塞克尔集团（Cecere Group）的总裁。安东尼奥因为在奢侈品领域拥有丰富的经验，且在北美、欧洲、中东、亚洲、中国和日本等国际市场上拥有专业的商业成就，十分擅长提供咨询服务。从改变珠宝在万宝龙公司（Montblanc）里的定位开始，到领导施洛华奇集团（Swarovski Group）的团队实现其有史以来的最快流通为结点，安东尼奥因为自己为行业做出的贡献获得了英国公主殿下颁发的英国时尚出口奖（UK Fashion Export Award）。安东尼奥·塞克尔接受Rough&Polished通讯社采访时介绍了自己所在的交易所及其业务，不过首先给出了相当多的建议……以下是采访摘录：塞克尔集团在钻石、珠宝和手表等不同的领域开展业务;我们的业务从咨询服务到调解，从实物资产的转售到品牌的代理活动，涵盖面广阔。我们把对贸易和供应链的了解传达给投资者、贸易公司和奢侈品行业的品牌。一个很好的例子就是如何获得跨境传播的技能，我们为宾利（Bentley）和兰博基尼（Lamborghini）提供有关他们向客户提供的零售服务的建议。无色钻石除了传统的保存、赠送和遗赠这些功能外，正被渐渐视作一种投资手段。促使这一趋势出现的因素包括宏观经济指标、供需差异加剧和该部门的演变。与价格相关的复杂因素让这个部门自古以来就无法被外界猜测。钻石专家需要从一开始就参与其中，以便能够进入供应链，使投资获利;资产在整个的投资和交易持有期间，根据需求和价值的增加，具有静态管理和动态管理两种方式。