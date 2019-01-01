金伯利进程正在考虑扩大“冲突钻石”的定义

今天





世界钻石理事会打算如何改进同行评审机制，以帮助金伯利进程成员评估彼此的金伯利进程认证计划？





很简单：平等地对待每个成员并让每个成员适用这个标准。





您如何看待戴比尔斯公司以价格区分天然钻石和合成钻石的行为？这是否会导致拉锯战？





我完全理解这项策略的定价部分，但是，正如您所知道的，我已经正式对戴比尔斯的这一举动提出过质疑。 当然，这种“做法”（modus operandi），或者说战略将随着时间的推移被付诸实践，我们也会随着时间的推移才能看到其影响。 这项战略还具有非常强大的文化元素。 此外，在我看来，美国作为最大和目前几乎唯一的合作钻石消费市场，“美国制造”这一战略将成为一个强大的差异化因素。





正如我已经说过的那样，我非常希望自己的想法是错的。但我仍然认为戴比尔斯的战略将对钻石行业产生严重影响，尤其是对最低质量的宝石部门。





最有可能的是，这将对拥有大量采矿部门的非洲生产商产生影响，他们现在正面临着道德标准问题。





如果钻石和合成钻石的独特价值主张将通过教育和持续的长期通用营销进行长期而可靠地传播，我相信钻石不会因其独特的光彩而失去任何东西，因为它们是大自然与我们共享的最稀有和最受欢迎的矿物。





弗拉基米尔·马拉霍夫，Rough&Polished通讯社

2018年11月16日，由欧盟组织的金伯利进程全体会议在布鲁塞尔落幕。不过，会后仍留下很多任务必须在印度担任主席国期间完成。世界钻石理事会（WDC）作为金伯利进程三方联盟中钻石业的代言人，曾跟自己的同事组织公民社会联盟（Civil Society Coalition, CSC）一起提出扩大“冲突钻石”的定义，但是令前者担忧的是，这一个改革提议并没有在金伯利进程的业务范围内取得很大的进展。在接受行业新闻机构Rough＆Polished通讯社采访时，世界钻石理事会主席斯特凡·费什勒（Stephane Fischler）表示，必须采取必要措施解决钻石矿工和小型钻石企业的问题，因为这两者从社会和经济角度来看都相对脆弱。因此，必须增强金伯利进程在保护其利益方面所扮演的角色。在11月召开的全体会议上未就新定义问题达成协议。由加拿大提出、世界钻石理事会和公民社会联盟支持的正式提案已经在全体会议期间正式登记。现在这个提案已经被视作一个基础，如果没有其他意见提出的话，这个问题不会在印度担任主席国期间得到讨论。公民社会联盟目前完全由非洲的非政府组织组成，由总部设在比利时的国际和平信息服务组织（International Peace Information Service, IPIS）提供支持。该联盟在我们多次交换意见时明确表示，他们关注的重心是钻石矿区及周围地区。钻石探寻领域存在的主要问题包括：1. 严重的和系统化的暴力。2. 公共和私人安全部队的滥用。环境也是一个问题，特别是当它影响这些社区的基本生计时。这些意见交换促成了我们关于“冲突钻石”新定义的联合提案。据报道，一些非洲国家反对扩大“冲突钻石”的定义，担心这会影响非洲大陆的钻石供应，因为一些政府在采矿业的人权问题上声名狼藉。 你认为这种担忧有没有根据？我们同意这个提案的原因之一是，不管是什么定义，想要扩展它必须保证有明确的公正性。 这意味着金伯利进程如果要针对该定义下的任何违规行为采取措施的话，必须以中立和客观的方式进行， 应该确保每个人都有平等的竞争环境。 世界钻石理事会和公民社会联盟都没有对此提出异议，并表示理解进程所提出的担忧。 它们应该成为新定义讨论过程中不可或缺的一部分。当然，我们还有其他理由，例如金伯利进程当前的秘书处能力有限。因为这不仅与扩大后的定义被付诸实践有关，还（在很大程度上）与金伯利进程的审查和监测过程有关。 为此，世界钻石理事会建议设立一个能力得到加强的常设秘书处。 相关原则已于11月在布鲁塞尔全体会议上正式达成一致意见。我不排除有人会提出新论据来反驳扩展定义。我们只希望金伯利进程的所有成员都能理解，金伯利进程未来的可信度将受到威胁。我们的目标是提高认识并提醒每个行业参与者有责任考虑并尊重“不伤害”的原则。实际上，您在问题中提到的原则现在已经被专门纳入了讨论议题。《保证书机制指南》强调，行业参与者必须遵守金伯利进程证书制度、证书制度基本文件、金伯利进程行政决定和金伯利进程的相关政策文件。他们还必须理解并自愿适用关于保护人权和劳工权利的被普遍接受的原则，以及某些国际文件中关于洗钱和反腐的规定。这些文件包括：联合国《工商业与人权指导原则》、《国际劳工组织关于工作中基本原则和权利宣言》;《联合国反腐败公约》;40个特别组织制定的《关于根据国家法律制定的贵金属和宝石贸易商反洗钱建议和指南》。事实上，我们认为现在（不仅是）非洲国家严重缺乏外交互动。我们已经与几个区域组织联系，提醒他们注意更积极和持续参与的必要性。 大多数国家都有我称之为“技术代表”的东西，很少有人参与外交活动。 作为联合国进程，我们认为这一点必须做出改变。金伯利进程在保护小规模采矿者和小规模钻石开采企业的利益方面发挥着更积极的作用，并打算帮助他们合法进入全球钻石市场。 该如何实现这一目标？ 你们是否会吸引大型钻石开采公司加入这个过程？与过去相比，金伯利进程确实更加关注勘探部门。 但在这里我们必须强调，我们谈论的是18%的年度钻石产量，以及按价值计算的约5％的产量。遗憾的是，如果没有新的定义，在防止破坏稳定的暴力问题上就不会有任何重大进展。 因此，目前只有一个“善意”，只有一个特殊的工作组，但迄今为止进展甚微。现在已经有了解决方案，也可以被应用在实践当中：但是应该把这个部门变成官方的，并且把由门达利奥（Maendaleo）制定的钻石开发计划（Diamond Development Initiative ，DDI）应用于整个钻石开采部门。不幸的是，今天的情况并非如此。 这就是为什么我们非常支持一种更准确的语言，以避免任何“漏洞”或可能的“不作为”。金伯利进程全体会议决定使用统一的命名法和术语作为最佳的解决方案。您能详细说明一下吗？该文件由包括世界钻石理事会在内的九个代表性行业组织制定并签署。用于描述钻石、合成钻石、钻石仿品和宝石的语言必须是通用的，并且为全世界的消费者所理解，这对我们所有人来说显然是非常重要的。清晰的语言是抵御针对消费者的欺诈行为的第一道纺线。消费者应该对他们有兴趣购买的产品有清晰易懂的理解。让我在采访结束之时祝您和整个rough-polished.com团队2019年健康顺利、事业成功。