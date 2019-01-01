格里布钻石矿：地质、生态和工业安全

AGD Diamonds股份公司第一副总裁根纳季·毕文介绍了本公司在雅库特和阿尔汉格尔斯克州开发钻石矿的工作状况。
根纳季·费多洛维奇，您曾在北方钻石公司担任过总经理一职，又在埃罗莎公司当过第一副总裁。在您的领导下，雅库特建成了几座矿山并开始运作。雅库特和阿尔汉格尔斯克这两个地区的钻石矿床的地质构造和水文地质条件是否具有可比性？
这两个地区有明显的差别。我只想说，阿尔汉格尔斯克州的两个钻石矿完全被沉积物覆盖着（格里布矿井），或者部分被沉积物覆盖（莱蒙诺索夫矿）。这样的地质条件让此类钻矿的寻找和开发都变得十分困难。雅库特的情况则完全不同。最初，在很短的时间内（10-15年）发现了大部分未被沉积物覆盖的矿场，而后开始探寻被沉积物覆盖的地方——每15-20年才能发现一个新矿场。最近的发现包括：纪念日矿——1975年，纽尔巴矿井和马尔辛斯基矿井——1995年，纽尔巴露天矿场和五一矿——2010年。雅库特的大部分矿场都处在匀质环境里，周围是坚固而稳定的碳酸盐岩，因此可以开展最大倾斜角的深坑挖掘。而阿尔汉格尔斯克州的露天采矿场上面则覆盖着沙质层和泥质层，它们无法稳定地承受机械作业，而粘土水层的存在又决定了地下存在着很多含水层。
AGD Diamonds公司非常重视自然保护。在您看来，AGD Diamonds公司符合现代环境和工业安全的程度有多高？
客观地说，我们公司目前是全国最好的采矿企业之一，完全满足环境和工业安全的所有最高要求。 我想要指出，从设计决策开始，从格里布采矿选矿厂的建设开始，以及现场开发的初始阶段开始，AGD公司就把一切都尽可能周到地考虑在内并高效的完成工作。有一段时间，俄罗斯白金集团公司积极地与贝特曼公司（Bateman）开展合作，后者是开发铂钯矿石和其他固体矿物，包括钻石在内的世界领先企业。作为俄罗斯白金公司的第一副总裁，我曾经去过格里布矿场，监督采矿选矿厂的建设，因此，我十分了解AGD的项目水平。今年自从调整了企业管理层之后，我们已经无需再彻底改变什么。我们只是明确、调整和加强了个别活动领域。我们将电力综合体并入公司结构，以便提高企业的能源安全性。此外，我们还在采石场采用了碾磨技术，并对选矿厂实施了大规模的现代化改造。
与您必须处理的其他矿物的沉积物相比，开发钻石矿床对环境的影响程度有多深？
与其他大部分矿场相比，钻石矿床对自然的影响程度相对比较温和。开发格里布钻矿不会对北方沿海地区的生态环境造成很大的危害。采矿和加工厂工作所需的所有环境检查均得到了区域、联邦政府和国际机构的批准，在我国境内也会定期进行独立监测。
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