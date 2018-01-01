评审
AGD DIAMONDS公司将采用新技术用于分拣格里布采矿选矿厂开采的毛坯钻石
为了提高格里布采矿选矿厂开采的毛坯钻石的完整性，AGD DIAMONDS公司将于2018年第四季度按照技术改造计划投入使用新的钻石分拣设备——（德国）陶朗集团（TOMRA）生产的COM Tertiary XRT 1200/D分拣机。现在，分拣机已经成功启动，并在工厂中按照调试模式开始运行。
2018年11月7日
VERA WANG 与周大福宣布合作推出高级珠宝系列
Vera Wang 集团与周大福珠宝集团（“周大福”）宣布于2018年10月19日在中国内地合作推出高级珠宝系列。集结了时尚界最有影响力的华裔设计师与大中华享负盛名的高级珠宝企业，Vera Wang 与周大福此次联手将针对中国当代新娘群体。
2018年10月31日
AGD DIAMONDS公司成立科学理事会
AGD DIAMONDS公司成立了科学技术理事会。理事会由公司管理层和员工组成，包括两名博士和六名副博士。
2018年10月25日
钻石税
北方沿海地区政府在新闻稿中通报，阿尔汉格尔斯克区的钻石收入预算有所增长，相比去年同期增加了12%。
2018年10月17日
ALROSA7月毛坯钻石销售强劲，增长17%
得益于市场对高品质昂贵钻石的强劲需求，俄罗斯矿业巨头ALROSA公司7月份钻石总销售额增长16%，至3.39亿美元；其中毛坯钻石销售额与去年同比从2.861亿美元增至3.338亿美元，增长17%；成品钻石销售额为530万美元，较2017年同期下降28%，其中未包括王朝钻石系列(Dynasty Collection)和51.38克拉的圆钻(同系列的主要钻石)。
2018年10月15日
行业观察·如何看待合成钻石
行业分析人士Ben Janowski近日发表文章，认为不能低估戴比尔斯推出LIGHTBOX合成钻石首饰对行业的影响。分析认为，LIGHTBOX使合成钻石成为可接受的产品，将会激励其它合成钻石生产商迎头赶上，提高产量和技术，也会迫使很多零售商认真考虑是否要增加合成钻石产品，此外，也可能使天然钻石的产量加速下滑。
2018年10月11日
金尼斯基论粉色钻石和戴比尔斯公司的Lightbox产品系列
金融分析师保罗·金尼斯基（Paul Zimnisky）对Rough&Polished通讯社记者马修·尼亚温古阿（Mathew Nyaungwa）表示，这颗重18.96克拉的钻石会因为色彩特性令自己变成一颗最非凡的钻石之一。
他的评论完全符合佳士得（Christie’s）的预期，后者预计这颗鲜彩粉钻能带拍出3000-5000万美元的价格。
此外，金尼斯基表示，戴比尔斯公司的Lightbox系列产品的销售业绩显示出市场对更大粒钻石的需求高于预期。
目前，公司正在补充1克拉及以上的钻石吊坠的库存，以及镶嵌总重达1克拉的钻石耳钉的库存。类似的耳钉在推向市场几天后即被抢购一空。
注：保罗·金尼斯基发布了一份名为《钻石市场状况》（State of the Diamond Market）的业内报告：http://www.paulzimnisky.com/products。
以下是采访摘录：
佳士得拍卖行预测，粉红遗产会拍出3000-5000万美元的价格。你认为能不能实现这个预期？
这颗钻石的颜色质量已经让它成为全球最特别的钻石之一。真正 “独一无二”的特殊钻石的价格往往很难确定。很多情况下，钻石的最终价格取决于买家购买时的心情。与此同时，价格也将达到上限——264万美元/克拉。例如，格拉夫粉钻（Graff Pink）2010年的拍卖价格为186万美元/克拉，而2018年达到了214万美元/克拉。去年，粉红承诺（Pink Promise）的拍卖价格为214万美元/克拉。希望，这颗钻石不要像几周前苏富比拍卖行的班克西（Banksy）的作品那样自毁。
受收藏家的需求影响，高品质粉红大粒钻石的价格近年来显著上涨。这种需求是如何出现的？
这些钻石的买家通常是拥有数亿或数十亿美元财产的个人或公司。因此，虽然这些钻石价值数百万美元，但它们只占买家总财富的一小部分。 这种钻石可以为资产组合的多样化提供一种形式，而这些资产组合已经包含了你能想象到的一切
您认为钻石能否作为一种投资手段？
事实上，我认为不能，尤其是对大多数人来说不能。在我看来，“投资质量”的钻石的最低价格水平得达到几十万或者几百万美元。此外，这种钻石的交易成本还要非常高，流动性低，所有权期限相当长。
如果一个人想投资钻石，您有什么建议？
我想说，如果你要投资钻石，那么一颗漂亮的粉色钻石十分适合。对漂亮粉红钻石的需求似乎一直存在，尤其是因为这种钻石十分稀少。正如前面提到的，全球粉钻的主要来源是澳大利亚的阿盖尔矿，该矿的经济资源已经枯竭，未来几年将会停产。因此，供应将变得十分有限。蓝色钻石和粉色钻石都不错，但红色钻石相当稀少。
力拓集团（Rio Tinto）作为全球粉钻的主要生产商，在澳大利亚的阿盖尔矿（Argyle）将于2020年关闭，届时是否会出现粉钻的其他生产商？
从质量和价值来看，阿盖尔矿都是全球最大的珠宝质量粉钻的生产商。全球绝大多数红钻也是来自这家公司，红钻相比粉钻更加稀少。但是地球上也有其他矿山出产粉钻。近些年来，俄罗斯埃罗莎公司的阿纳巴尔钻石矿（Almazy Anabara）、卢卡帕公司（Lucapa）在安哥拉的卢罗矿（Lulo）、佩特拉钻石公司（Petra Diamond）在坦桑尼亚的威廉姆森矿（Williamson）全都出产过粉色钻石。
戴比尔斯公司的Lightbox品牌上个月已经开始交易，部分商品已经售罄。您对此有何看法？
嗯，更确切点说，售罄的是镶嵌1克拉钻石的吊坠和镶嵌总重1克拉的耳钉（每颗耳钉0.5克拉）。截止到10月第二周，公司已经补充了这部分商品的库存。我不久前跟Lightbox品牌的代表谈话后发现，市场对更大粒钻石的需求高于预期。就在我们说话的当空，这类产品的产量已经有所提高，且大部分产品的库存都会在几周内补充完毕。
怀疑论者认为“售罄”产品并不一定反映需求，因为这是Lightbox采取的营销举措。 你同意这种看法吗？
考虑到Lightbox品牌系列的降价程度相比市场上的其他实验室培育钻石要高得多，显然会有人这么想。但在我看来情况并非如此。我跟Lightbox品牌代表谈过，他表示这个品牌虽然为戴比尔斯所有，却只是一个相对较小的“电子商务创业公司”，仅有几名员工，是一个独立的工作单位，因此，要想让品牌的工作走向正轨还需要一些时间。目前品牌的钻石产品都是由英国阿斯科特的一家工厂生产，等到美国西部的新工厂建成以后，品牌的生产能力将得到扩大。
马修·尼亚温古阿，Rough&Polished通讯社驻非洲分社主任编辑