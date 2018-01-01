我国毛坯钻石生产商和裸钻生产商之间的联盟是必然且是必要的

昨天





斯摩棱斯克克里斯塔尔公司截至2018年底的生产业绩怎样？





从总体上看，我们上半年的所有指标成绩都相当不错，其中包括成品销售相比去年增加了30%。钻石和珠宝的在线销售也都有所增长。这是因为，市场上半年对成品的需求并不差，尤其是对我们部门的高质量产品有不错的需求。正如预期的那样，市场从7月份开始放缓脚步，因此，第三季度的业绩对整体情况会有所影响。我们正焦急地等待第四季度的业绩，因为当前的市场形势非常模糊。





这里还要考虑到2017年对我们来说简直是灾难性的一年——政府撤销了毛坯钻石出口关税，导致俄罗斯公司的原材料成本急剧上升；本国货币大幅升值；对裸钻的需求及裸钻价格都有所降低：这三个因素自然会严重打击我们这个产业。





很多因素都会影响切割业的盈利能力，例如原材料价格、劳动力成本、生产成本、市场价格等等。这些因素的中哪些最能影响克里斯塔尔公司的利润？





首先是原材料价格，因为毛坯钻石的价格直接影响裸钻的价格。其次是贷款成本，第三是劳动力成本和其他成本。原材料成本具有决定性影响，但其成本不仅仅取决于每克拉的价格，还受到很多因素的影响，例如原材料的种类、质量和数量组成、颜色、是否有荧光。这一系列因素令毛坯钻石具备有别于其他原材料的特性——它不是一种可以带入单一价格分母的同质产品。 因此，每家公司都有自己的定价政策。





对克里斯塔尔公司来说，切割多大的钻石最能盈利？贵公司主要钻石产品的平均重量是多少？





就当下而言，技术的构建方式让人无法设定最低值。这里的主要因素是技术工程师的计算，他会把整个增值的方法都放在未来的钻石当中。几乎没有不经过处理的钻石，所有的钻石都要经过加工程序。一颗将要出售的钻石在挑选阶段就要经过专家的仔细估值。采购之后，我们将根据市场需求和某些特定产品的需求状况开展工作。毫无疑问，有一部分产品当前没有需求，将会被推迟使用，等待自己被使用的时机到来。还有一部分处理起来没有经济效益，会被转售出去，或者让合作伙伴公司参与进来一起加工。但一般情况下，采购的原料会被全部加工处理。





迄今为止，不管是我们公司，还是整个俄罗斯市场采购的大部分原料都是20分或以上的毛坯钻石。自然而然，原料的体积和种类在处理时都是在2-3格令水平上，或者更高。但大部分原料的都是4-6格令，因此，我们有相当数量1克拉及以上的钻石。





事实上，这种状况早已成为过去。任何一个技术专家在打算处理钻石时都必须考虑一百多个参数。现在的技术已经实现了很大的发展，技术专家都是借助于计算机标记系统，按照市场需求提供大量不同的切割方案。不管怎么说，一切都由市场决定。“俄罗斯切割”这个概念已经彻底消失，现在已经过渡到另外一个等级——由美国宝石学院标准决定的“三优”（Triple Excellent）——这才是当前市场的基本概念。





当技术专家做出决定时，自然会考虑一系列用在宝石上的参数。他在计算机上设定一个任务，而计算机则对宝石的形状和内部成分进行分析。要知道，技术的任务是“钻进”毛坯钻石内部，几乎是“晶体细胞”内部——这又取决于现在使用的设备。然后使用高精密设备对宝石采取“冒险行为”，帮助它实现进一步加工。





设计时还要考虑市场设定的标准，这是最有意思的时刻，每个参数都有自己的价格。我们的工作方式是这样的：在克里斯塔尔，我们利用内部的价格表系统决定一颗即将切割出来的裸钻的价格。这个系统时常更新，可以说，如果市场发生巨大变化，这个价格表几乎每十天就要做出更新，就跟Rapaport价格表一样。销售部门对此进行管理，并通过网络访问所有计算机的内部程序快速完成。因此，标记计算机和技术人员都能获得在市场上拥有自己价格的宝石的基本数据。





从您所说的话来看，克里斯塔尔公司拥有市场上当前定价的最新信息，其质量高于钻石矿业公司通过自己的切割部门掌握的定价信息。 你们和别人分享这些信息吗？





没人跟我们要这些信息。我告诉您为什么，问题在于，毛坯钻石和裸钻都有自己的市场规律，绝不相互交叉。这对我们市场来说是一个严重的问题，我们认为这本身就是一颗定时炸弹，不知道哪一天就会突然爆炸，令整个市场毁于一旦。目前的情况类似于2008年的危机，但它目前隐藏于很多渠道当中。我们现在的证据主要来自印度——现在有很多印度公司都破产了。市场上的毛坯钻石是以自己的方式交易，每家公司都有自己的毛坯钻石销售体系。这也说得通，因为开采到的产品多种多样，必须把它们转化成客户可以接受的形式。与此同时，经常出现这样一种情况，即市场上某个种类的钻石原料出现短缺，会导致毛坯钻石的价格高于裸钻的价格，有时这个差价还相当高。我们要明白，这是一个投机趋势，迟早会消失，或者以亏损的形式积累到持有原料的下个部门。这也是个定时炸弹。银行因为意识到这是一个相当大的风险，开始积极地退出行业。现在，我们看到行业的资金全部来自印度，这是一个很大的潜在危险。





毛坯钻石的质量越高，成品的利润就越高。克里斯塔尔公司是否有足够的此类原料供应？你们都是从哪儿购买此类毛坯钻石？





我们与阿尔罗萨签订了一项新协议。这项协议既考虑到了我们以前的所有愿望，也考虑到了俄罗斯联邦政府关于路线图的决定。 该协议与以前的协议有很大不同， 原材料供应量是按照俄罗斯市场的专业化程度进行分配。现在，我们在原材料供应方面没有任何问题。 此外，业内还有一个二级市场，如果有需要，我们可以从那里购买一些原材料。





和平矿停产对你们从埃罗莎采购的毛坯钻石的种类有什么影响？





我们知道，和平矿是出产最优质毛坯钻石的钻矿之一。就今天而言，埃罗莎公司显然在利用自己的库存，提供或多或少相对稳定的产品批次来应对这个问题。但是这还不足以让人认为，和平矿的问题严重影响了毛坯钻石的种类。





我们也在安特卫普积极开展工作，我们的专家几乎参与了所有的招标会。 此外，通过安特卫普的经纪系统，我们几乎可以获得任何我们缺乏的原材料。只不过最近没有这样的需求。





跟戴比尔斯的合作就不是那么有趣了，因为这家公司的政策是让自己的客户买尽最后一粒毛坯钻石。这导致我们不得不被迫放弃购买一部分产品。作为一家国有公司，我们没有权利冒太大的风险，我们已经就此问题发表过正式声明。结果是，他们已经把我们归入二类看货商。





至于其他的钻矿公司，他们一般都在拍卖会上销售自己的产品，我们也经常参加这样的拍卖会。





斯摩棱斯克克里斯塔尔公司会以某种形式与埃罗莎公司合并的说法已经流传一段时间了。这种说法的可信度有多高？如果交易成功的话，会给双方带来什么？





我预先声明，这个问题不要问我们，而是问联邦政府的掌权者，因为从程序和其他一系列事情来看，这里并没有值得发表评论的地方。我唯一想说的是，政府出台了一项法令提到这种联合具备前景。至于是否有必要，很多人都提出了自己的看法，有一些想法甚至截然相反。我的观点是，我国毛坯钻石生产商和裸钻生产商之间的联盟是必然且是必要的。首先，这是遵循政府的经济政策和总统深加工自然资源的指令。其次，我们在加工自然资源方面已有55年的经验，而且组织生产一直都是按照苏联的模式来的。我们给自己设定的任务也是相同的，都是加工本国的自然资源。第三，从市场角度来看，我们印度同事占据的市场利基正在大幅扩张，并已经将其掌握在自己手中。为了让自己能够独立进入市场，为了让终端消费者买到自己的商品，为了清楚地了解整个钻石管道中发生的一切，钻石矿业公司必须拥有这样的渠道。这是市场发展的必然性，我来解释一下为什么。





首先，我们的印度同事正在玩的游戏十分危险，因为它类似于金融金字塔。另一方面，我们不要忘记，平行产品以合成钻石和由它们制成的钻石形式进入市场给整个市场和钻石的未来带来了严峻挑战。 此外，在我们的行业当中，很遗憾，评估和跟踪当前客户的偏好，以及最重要的——确定未来几代客户的偏好的营销工作并未得到认真对待。与此同时，钻石时尚、美丽的钻石产品的时尚，以及这些钻石供应的透明度的时尚——所有这一切将很快达到另一个质量水平，那些拥有这个系统的人将在市场上获得立足点。





符拉迪沃斯托克欧亚钻石中心建立已经有一段时间了，那里还成立了钻石切割生产基地。作为俄罗斯历史最悠久、规模最大的钻石抛光工厂的领导者，您认为这个项目有多成功？





如果我们说远东正在实施大规模的钻石生产计划，那么我们需要了解这不仅仅是指机床。 首先，这是一项非常强大的人员培训项目。 钻石的加工技术发展迅猛，十分超前，要在生产中使用最复杂的计算机系统。因此，我们需要相应的高素质人才，他们还要具备丰富的原材料加工经验。毕竟，用最细致的方法为切割工准备毛坯钻石是整个制造业的基础。如果你没有组织好准备工作，切割工也无法开展工作。我国国内目前还没有以相应的方式培养钻石切割人才，甚至没有这样的专业，只有莫斯科电子学院斯摩棱斯克分校在克里斯塔尔工厂的积极参与下开始培育钻石切割专家。这个专业的学生在该学院光学电子系就读，毕业后会在我们工厂继续深造。我们一度通过这个系培育了一批专业人才。解决了这个人事问题让我们拥有了一批足够15年用的人事储备。





这个学院的毕业生需要多长时间才能掌握足够的生产技能？





对于技术工程师来说，只需在1.5-2年内积极参与生产工作即可进行相当水平的独立工作。什么是技术工程师？技术工程师要了解所有的现代切割数据，掌握所有的现代技术设备，精通专业的计算机技术和应用程序，还要会说英语，因为软件和技术使用过程中会使用这种语言。技艺高超的专家还要前往非洲或安特卫普参加招标会，检查每个批次的毛坯钻石，并预测这些毛坯钻石能切割出什么样的裸钻，裸钻价格多高，如何将其销售出去。培训技术专家需要5-7年的时间。切割工经过半年的培训就可掌握技术基础，一年之后即可独立工作。还需要一年时间他才能达到生产所需产品的质量和数量。根据我们的经验，他需要5-7年时间才能成为真正的切割大师。与此同时还要考虑到这样一个事实，有超过50%的切割工会在培训过程中被淘汰掉。





至于远东的企业，一段时间过后且人才全都到位后，那里的一切都将运行起来。我们本身十分羡慕这个地区，因为组织第一个先进的切割发展地区的想法正是由我们最先提出的。我们到现在还相信，必须把拥有55年历史的斯摩棱斯克作为俄罗斯联邦的切割中心。





随着戴比尔斯向市场推出Lightbox系列人造钻石系列，以及美国联邦贸易委员会发布了珠宝行业的指导方针，人们对实验室钻石的态度也开始发生变化。 您对此问题有什么看法？





市场形势确实发生了变化，而且是朝积极的方向发展。积极的事实是，戴比尔斯非常严格地提高了价格标准。如果早些时

候，基于相同的Rapaport价格表，人们认为人造钻石的价格比天然钻石便宜30-40％，那么今天，戴比尔斯画了一条相当严格的线说：“你不会有任何Rapaport，你不会看到任何特征，你必须为重达一克拉的石头花费800美元，就这样”。 这是一个非常重要的步骤，如果要把价格降低到原来的十分之一，那么则是把钻石放在跟施洛华奇一样的水平上。“就让你们这些实验室培育钻石生产商相互竞争吧，我们要领导这一过程，”戴比尔斯说道。我们不要忘记，戴比尔斯拥有价值超过60亿美元的产业，自然要将其放在首位，而不是关注仅值2-3亿美元的产业。我们也不要忘记，戴比尔斯为了发展自己的珠宝品牌“戴比尔斯”（De Beers）已经投入了大量资金，将来还要为此投资。因此，这家公司在零售方面已经展开认真而有力的工作。从利润方面看，这个一个非常重要的市场，戴比尔斯在这个市场上的活跃程度相当高。





至于合成钻石的未来发展，则完全取决于天然钻石的营销和销售有多强劲，取决于市场斗争有多严重——甚至可以说这是市场战争，一场天然钻石和合成钻石利用珠宝首饰的美丽争取消费者的战争。做出选择的是消费者，不过他们应该在有准备的基础上做出选择。为此需要真正地打击消费者的大众意识，向其介绍天然钻石的价值。现在天然钻石只有这一条道路可选，因为现在仍没有基于可理解的价值链将钻石视作广泛的投资商品。要做到这一点你必须拥有市场，拥有一个可以进行交易的交易所，还要让所有人都关注其价格走势。今天，除Rapaport、IDEX或Mercury网站以及个别公司网站外，并没有一个全球性的交易所。现在我们谈论的是，钻石是以钻石首饰的形式出售，以相应的方式展示，具有相应的品牌、价值和吸引力——模式就跟过去一样，即使是在过去，这听起来也非同寻常。这里应该指出的是，还没有人像戴比尔斯那样为钻石时尚投入如此多的财力和人力，包括引导订婚戒指的想法。同时，必须说所有这些努力都属于个别公司，而不是整个行业。诚实地说，钻石制造商协会将这一切传递给全世界的尝试还没取得明显效果。所有公司都在追求自己的利益。从这个意义上讲，俄罗斯除其他措施外，还需要在采矿资产和加工资产之间建立共生关系，以便在国际市场上以适当的质量和相应的品牌联合展示产品。





克里斯塔尔公司如何在市场上推出自己的产品？你们多久一次参与国际展会？参加展会的成果如何？





我们一直都在参加展会和其他社会活动，以便展示自己的产品。但只有让终端消费者接触到产品才能获得最大的价值。这项业务的最大问题在于必须伴随相当严重的资金流动。为了把产品销售给珠宝公司，必须拥有摆有大量产品的大型超市，而这会导致大量的资金冻结。我们根本没有足够的资金用于购买原材料，没有用于加工和维护成品仓储所需的资金。 有一段时间，我们试图创建自己的品牌，甚至还推向了国外市场——品牌在2008年危机之前在美国开始运作良好。 但后来，事情的发展背离了我们的初衷。 我想说，尽管在国际社会上存在政治和经济对抗，但从珠宝首饰和钻石方面看，市场对与俄罗斯产品有关的一切都做出了很好的回应。





在钻石和钻石营业额管理方面，您认为需要在立法方面做出哪些改进？





当然，问题正在研究和解决当中，但直到最后，跨越边界的自由流动系统仍然不起作用。因此，要想让这个进程运行起来，必须让我们的外国机构参与进来。裸钻出口并不存在问题，问题在于如何将产品运出去再运回来。将产品运到展览会上展出，在那里销售一部分产品，要把剩余的产品运回来必须填写大量文件。由于我们拥有自己的分销网络，这个问题解决起来还相对容易些。





您如何判断今年市场上形势？相比2017年是好是坏？现在对裸钻的需求是否稳定？





很多因素，不管是积极的，还是消极的，都会影响市场。今年的销售状况良好，北美市场是重要的推动因素。钻石首饰的销售有所上涨，对裸钻的需求也较高。从11月底开始一直持续到情人节的节日热季会产生重要影响，2017年底到2018年初这期间的销售状况相当不错。因此，我们的库存已经出现空缺，需要进行补充，而这必然会引起市场流动。这种状况已经持续了半年，原则上，即将到来的节日热季也会表现良好。 但我们必须明白，为此准备的产品在7月之前销售状况良好，7-9月的销售仍然持续进行，但消费者的购买量有所下降。 过去的展览，包括九月的香港展会，都指向了这一趋势，这表明即将到来的热季不会比去年更糟糕。





现在谈谈消极方面。 人们总是担心商品公司在钻石市场增长期间投入市场的原材料数量。 没有人考虑市场真正需要多少原材料。 市场可以购买的原料取决于财政状况，但自年初以来，市场上可获得一定数量原材料的资金开始大量减少。这始于印度的一起价值达20亿美元的银行欺诈事件，涉及到很多钻石公司。自然，这不会给我们的印度同事带来光彩，却清楚地向全世界展示了钻石界正在发生的事情的本质。这个故事严重吓坏了金融业的主要参与者，因此我们看到大量银行正在退出这项业务。结果，一批人手中的资金集体流失会带来相当大的风险。考虑到市场过去已经接收了很多毛坯钻石，可以清楚明白地计算出下半年会有多少毛坯钻石已经投入市场，并将影响当前的价格和需求。供应大量增长，这种不利趋势会持续到年底。与此同时，资金也在减少，原料需求量也在降低。另外一个消极趋势是毛坯钻石价格超过了裸钻价格。钻石管道中间部门的利润再次面临压力而有所降低。要让毛坯钻石成为裸钻生产商的方便工具，而不是投机手段，只有这样才能让市场稳定下来。这就是今天的真实状况，我们在安特卫普、香港和美国的分部清楚地向我们报告了这一点。市场上出现类似形势的第一个迹象就是，毛坯钻石看货商开始降价销售自己的批次产品。





弗拉基米尔·马拉霍夫，Rough&Polished通讯社

切割业通过什么盈利？钻石加工工程师是个什么职业？要想成为钻石切割工需要多长时间？切割厂是怎样开展工作的？“俄罗斯切割”是否还存在？戴比尔斯公司推出的Lightbox品牌是什么？为什么要推出这个品牌系列？俄罗斯历史最悠久、规模最大的裸钻生产公司——克里斯塔尔公司首席执行官马克西姆·什卡多夫接受Rough&Polished通讯社采访时回答了上述问题，并就其他很多问题分享了自己的看法。2018年的状况有所好转，但我还是要重复说，我们仍然十分担心第四季度的业绩。至于贷款成本，重要的是要了解加工过程和成品的销售过程，了解是否有进行有效交易的库存——所有这些与财务相关的事情，以及吸引贷款或使用自有资金的成本会严重影响企业的盈利能力。劳动力成本在很大程度上取决于地区。即使是俄罗斯，我们看到莫斯科、雅库特、远东和中部地区的开支费用差别很大。此外，这种差异不仅体现在成本上，还体现在专业化、技能水平和经验上。克里斯塔尔的工匠现在如何评价“俄罗斯切割”的标准？什么是他们的首选——宝石的重量还是它的光彩？现在半专业领域内存在这样一个误解，即苏联高质量的切割是把钻石质量的损失和投资收益率作为评判标准的，事实上，这两个标准都是在 20世纪70-80年代工艺刚形成初期阶段采用的。因此，我们销售者的任务是迅速、小心、准确地跟踪市场价格，然后将其转化为生产任务。