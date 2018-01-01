埃罗莎前总裁发表了对合成钻石市场的前景的看法

2018年10月15日





请您说说Ultra C公司是如何创建的？为什么会取这样的名字？

安德烈·扎尔科夫从埃罗莎钻石矿业公司总裁位置上离职之后，创建了通过反应堆生产合成钻石的Ultra C公司并担任公司总裁。他在接受Rough&Polished通讯社采访时发表了对合成钻石市场的发展前景的看法。Ultra C公司是我卸任埃罗莎上市股份公司总裁之后创立的。关于创建俄罗斯版“元素6”公司的想法仍未在阿罗莎的框架内得到实现，但我们要明白，培育钻石不仅仅是钻石，还是很快能改变世界的突破性技术。我和在埃罗莎组建的团队负责公司的发展问题。其中几个人和我共事过多年，我们了解市场，拥有丰富的知识储备和经验，因此，我们希望这个项目能继续发展下去。我们之所以给公司起这样的名字是出于几个想法：Ultra C一词在体育当中代表着突破，代表着极限。4C代表着钻石质量评估系统（切割、净度、克拉、颜色）。Ultra C表明一切都是完美的。C是碳的化学符号。 钻石是碳的最高表现形式，是最坚硬的形式。首先，你需要发挥自己的优势。实际上，现在有很多家公司从事培育钻石生产业务。就当下而言，钻石对他们来说是最具吸引力的产品，是轻而易举就能得到的“果实”。因此，当前向市场供应钻石的都是来自以前与钻石世界毫无关联的技术世界。而这又是一个独特的世界，拥有悠久的历史和商业传统。此外，培育钻石的定价与天然钻石的价格紧密挂钩，连钻石管道也是相同的。两者仅在来源上有所差别，一个来自矿山，另外一个来自实验室。我们了解市场，了解我们的竞争对手，了解这种产品的优点和缺点，这一事实恰恰就是我们的优势。对于任何跟培育钻石有关的人来说，美国联邦贸易委员会的决定无疑是一个很大的进步。 现在，人们正在改变对这种产品的态度。 在实验室培育的钻石是切割钻石，与自然钻石在结构、特征和质量上是相同的。 它被称为毛坯钻石，实际上是把天然钻石和实验室培育钻石之间的区别抹去了。这个问题问得好。现在很多人对这个的问题的看法往往是仁者见仁，智者见智。首先，天然钻石不太适合技术应用，因为不可能确保其特性的稳定性，但实验室培育钻石就可以。但切割钻石市场是另外一回事。现在，两个市场平行发展，都结束于珠宝首饰。现在很难说能把这两个市场分裂开来，现在它们存在的形式是相同的。我认为，培育钻石正在侵蚀天然钻石的市场份额，尤其是在小粒钻石领域，以及昂贵钻石替代品领域。要想把两个市场分开，首先得创建标准，制定基准点（bench marks）。现在，两种产品的认证已经被分离开来，因为证书上会显示产品来源。与自然市场不同，培育钻石市场上没有大型企业，市场更加分散。我期待以后能通过兼并和收购整合公司，建立一个大型企业。定价问题也必须好好解决，但这不是今天需要解决的问题。现在，人们的意识正在发生变化。毫无疑问，人们对实验室培育钻石的兴趣正在增长。在埃罗莎公司工作期间，我曾从大型经销商那里听到这样一个观点：戴比尔斯和埃罗莎限制了我的发展机遇，因为我与两家公司签订了看货商合同，我现在达到了合约的最高限额，而培育钻石却能提供一个增长机会。根据NPD diamond tracker的数据显示，培育钻石的库存周转周期为11个月，相比之下，天然钻石的周期为18个月 —— 也就是说，这是一个以大量宝石为同一资金运营的机会，投资资金回报期更快。 毫无疑问，经销商也会考虑这一事实。实验室培育将为更广泛的受众创造购买钻石的机会。 如果买家能买得起0.5克拉的天然钻石，那么以同样的价格，他可以购买1克拉的培育钻石。 消费者数量在不断增长。 对于珠宝商而言，这也是一个新的机会——以较实惠的价格买到更大的宝石和彩色钻石。戴比尔斯在处理“元素6”公司的实验室培育钻石方面积累了丰富的经验。在我看来，戴比尔斯做出这样的决策完全合理，因为它是最大的工业用培育钻石生产商，在这方面积累了丰富的经验和技术，此外，市场对珠宝级培育钻石的需求也在增长。在我看来，戴比尔斯推出Lightbox系列产品对实验室培育钻石的发展起到了积极的推动作用，引起了广大消费者的兴趣。虽然预期程度不高，但这种产品确实会引起消费者的某种兴趣。低纯度白银和黄金首饰上的钻石具有不明特性，且没有配证书——这只是产品质量的一种表现形式。普及培育钻石，或者把培育钻石归入廉价商品市场，最终会侵蚀仿制品的市场需求。等到程序实际启动，我们将收集相关统计信息。 今天除了上面所说的以外，很难评估它对市场的真正影响。 就当下而言，Lightbox项目不会影响我们公司的运营。营销可以分为几个方向，包括（一般性）促销、利基营销和本公司产品的营销。至于一般性促销，它可以变成一个非常有趣的故事。 高科技让人能够创造出一种在天然界需耗费大量成本才能获得的矿石。颜色在天然钻石中具有很高的价值，但天然钻石中的彩钻份额却很小。粉钻、蓝钻和黄钻因为稀有具有更高的附加值，在实验室培育出这类彩钻的机会正在逐年增长。出于营销目的，培育钻石通常被定位为环保的、无冲突的宝石，当然，这也是某些受众购买这种商品的动机。 但最终起决定性作用的还是价格。 你可以问问自己，如果说培育钻石的价格跟开采钻石的价格相同，你需要为环保付出额外的费用，你打算购买多少次这样的商品？ 这个因素对做出购买决定有多大的影响？我们正在研究为实验室培育钻石创建品牌的可能性。我认为，首饰品牌应该首先展示最高的现代培育技术成就。但我现在还不想谈论这个问题。