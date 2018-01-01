追逐梦想......

2018年8月6日

深圳市卿语珠宝有限公司医学博士Elina Chan完成了厦门大学的高等教育和香港大学的硕士学位。 为了实现创业的梦想，Elina在香港放弃了许多就业机会，并搬到了深圳，在那里她创办了自己的公司。 经过6年的努力，提供优质的产品和服务，她的公司现在在业界赢得了非凡的声誉。

Elina开始创业，旨在擅长电子商务，并为珠宝鉴赏家提供定制产品。 如果不经营自己的事业，她会花大量时间向外国人教授“中文”作为第二语言。

在这里，在此次的采访中，Elina带我们度过了她的“航程”，用elan实现了她的梦想......

一些摘录：

深圳市卿语珠宝有限公司是什么时候成立的？公司成员有多少，公司规模如何，主要产品是哪些？

公司成立于2012年7月2日,目前公司人员30人左右，主要有销售部、设计部、财务部、生产部、IT部门等组成，公司现在专为珠宝商提供珠宝镶嵌加工，主要是白钻、彩钻、彩宝、翡翠、珍珠方面的全方位精工镶嵌，从设计，电脑起版到生产整站式服务。 起版和生产技术人员都是10年以上工龄，经验丰富，技术精湛。

在开始创业之前，您能简要介绍一下自己吗？ 您是否拥有珠宝行业的家庭背景或者您是一时冲动的？ 是什么激励你创办自己的公司？

我出生在一个很小的内陆城市——兰州，从小的梦想就是将来可以走出大山，做一个成功的商人，能为社会作出贡献和有价值的事情。 在中国的高考之后，我考入了厦门大学，但是由于分数不够，没能考取经济和商业相关的专业，被分配到中文系，在4年学习毕业之后，我自愿到了泰国最南部的乡村——沙墩，做了一年中文志愿者，这艰苦的一年里，让我学习感悟到了很多不同的人生，我也一直在思索自己将来能做什么，脑海中一直有一种强烈的想法就是创业，不论自己身在何种环境，我就只有一个执着的想法，就是我要创业，我要做点什么有意义的事情。而我的父母并不是做珠宝，都是普通人，只不过从小教育我，长大要出人头地 ，所以我一直严格要求自己让自己更努力。 从泰国回来之后我在网络搜索关于创业的信息，突然搜索到珠宝定制概念的信息，从客户需求出发，再到生产，这种去库存，轻资产的方式，让我非常感兴趣，所以，一直就探索下去。







贵公司生产什么类型的珠宝？ 黄金，宝石镶嵌，以及钻石首饰？ 中国对彩色钻石珠宝的需求如何？

公司主要以白钻、彩钻、彩宝、翡翠、珍珠镶嵌为主，但是前三个的刺激最多。目前彩钻在中国属于增量市场，越来越多人开始了解和接受彩钻，但是中国没有很多专业生产的彩钻的工厂 ，我们工厂经过很多时间的研究，现在彩钻方面有很多保密技术，也越来越多客户之前在台湾加工，现在选择来我们工厂加工彩钻。

您是否制造自己的“品牌”珠宝 - 专门针对公司的珠宝？ 如果是，请详细说明？

卿语定位做上游供应链生产服务商，专为珠宝品牌商和从业者提供服务，目前我们不做零售市场和品牌。

贵公司是否只迎合国内市场，还是出口？ 如果是这样，你出口到哪个国家？ 您是否接受其他公司/买家订购定制珠宝的订单？

卿语主要以国内市场为主，每个城市都有，因为中国人很能接受移动办公，互联网交易，为他们加工的产品他们也是有销售给国外市场和客户。今年来，卿语积极参加各地珠宝展，目前也开始直接为国外珠宝商加工珠宝。

那么电子商务领域呢？你在网络平台上有存在吗？ 你认为这是珠宝零售业的未来吗？ 你怎么看？

卿语用了四年多时间，前后技术升级迭代几次，目前自建珠宝定制生态系统，将会员信息、产品信息、订单信息、生产系统等每个环节都通过信息互联网技术连接，实现工厂从传统方式向信息化工厂转变。 卿语系统可以为不同珠宝品牌建立分站平台，为他们做线上推广和宣传提供资源共享。未来一定是重视线上信息化，线下体验化的双线经营模式。







目前中国对黄金和黄金首饰市场的需求是什么？ 黄金首饰现在和过去一样被视为投资吗？

中国珠宝消费市场整体是上升趋势，人们也逐步有了珠宝投资意识和消费观念，但是由于大环境影响，目前珠宝行业处于转型期和暂缓期，未来的前景还是非常明朗和值得投资的。

据报道，奢侈品，高档海外旅行，高端汽车/艺术品等，对中国千禧一代更感兴趣。 它是否对该国的黄金和钻石珠宝销售产生了负面影响？ 你的评论。

珠宝消费和投资是市场刚需，其他产品和奢侈品难以替代珠宝的永恒和意义，因此，我认为珠宝行业不会受到很大的影响和冲击。

您对DeBeers实验室成长的钻石时尚珠宝公司'Lightbox Jewelry'有什么看法？ 它是否会在中国推出时受到“天然钻石”珠宝需求的影响？ 你的想法？

戴比尔斯销售人工合成钻石，只会迎合低端消费和饰品市场，但是对于珠宝行业，真正购买珠宝的消费者，暂时影响不会很大。