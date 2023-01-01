Marula签署了坦桑尼亚项目的正式商业合同

今天 分析

Marula Mining是一家专注于非洲的矿业和开发公司，与Takela Mining Tanzania签署了关于Kinusi铜项目和Nyorinyori石墨项目的商业协议，并与Kusini Gateway Industrial Park（KGIP）签署了关于Bagamoyo石墨项目的商业协议。



这些商业协议取代了2022年10月4日和2月20日宣布的Takela,协议中关于Kinusi 75%商业权益的强制性条款，2022年2月17日宣布的关于KGIP 75%商业权益的强制性条款，以及2022年11月30日宣布的关于巴哈马73%股权的强制性条款。



商业协议是根据双方以前在具有约束力的协议中商定的相同商业条款和承诺签署的。



《我们很高兴看到Kinusi、Nyorinyori和巴哈马继续发展，也很高兴看到我们在过去几个月取得的成就。Marula首席执行官Jason Brewer表示：“我期待着向股东和利益相关方通报我们在这些项目上的进展”。Marula继续扩大其在关键金属领域的资产和业务，强调我们致力于支持全球清洁能源转型。坦桑尼亚是一个令人兴奋的司法管辖区，我们很高兴与Takela和KGIP合作》。





Matthew Nyaungua，Rough&Polished非洲部主编





