俄罗斯可能会解除1953年以来实施的禁止私人开采黄金的禁令。
俄罗斯联邦政府法律活动委员会批准了相应的法律草案。
文件规定，公民以非工业方式进行的黄金开采和随后的贵金属“自由进口”合法化，远东发展部部长Alexey Chekunkov告诉塔斯社。
据他介绍，这项法律的通过不仅会给在拍卖或比赛中获得贵金属开采许可证的法人实体“绿灯”，还会给作为个体企业家注册的公民《绿灯》。
这种采矿可以手工进行，也可以使用能力有限的技术进行，而且可以在网上通过一个专门的互动地图进行选择，无需官方手续。
首先，“采矿法”的规范将在远东和北极地区产生，三年后将在俄罗斯其他地区产生。
这项新法律将使那些已经在小规模黄金开采领域工作的人走出灰色地带，他们不得不诉诸各种法律手段来避免问题。
此外，这一决定不仅将有助于支持远东和北极地区偏远居民点的自营职业，而且还将大大提高黄金开采的合理性。
Alex Shischlo为Rough&Polished提供
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