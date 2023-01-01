WPIC：2024年后原铂供应可能停滞不前

今天 分析

由于采矿业的风险已经转向下行，铂供应可能会大幅下降，因为通胀和衰退风险可能会影响大型资本项目的投资决策。对于新项目，利率上涨也降低了预期回报率，除非商品价格相应上涨。因此，从2024年到2027年，该提案不太可能大幅上调，而主要提案将从2024年起稳定下来。然而，最近的趋势表明，铂金供应中的下跌风险更为普遍，世界铂金投资委员会（World Platinum Investment Council, WPIC）的报告称。





报告指出，严重的困难阻碍了2022年的供应计划。在南非，铝厂计划外的维修延长影响了国内生产，而南非的国有能源供应商ESKOM则面临与铝厂有关的问题。因此，2022年南非的铂金产量为51.1万盎司低于年初的生产预期。





尽管乌克兰爆发军事冲突，但2022年俄罗斯的产量相当稳定。然而，《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司警告说，制裁会影响其购买采矿设备和备件的能力，这可能对中长期可持续生产构成挑战。《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司也在2023年对冶炼厂进行改造，通常委托原始设备制造商进行，但现在自己进行，这对完成和重新投产构成了风险，没有重大问题。《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司2023年铂金产量预测平均为62.4万吨。这意味着与2022年相比，产量下降了4.1%。未来的生产前景没有考虑到由于制裁对俄罗斯矿山运营条件的影响而导致的电力供应恶化。





管理层的评论指出，由于电力供应减少而导致产量下降的风险可能仅在2023年将南非的精炼铂产量减少5-15%。以南非精炼产品平均减少10%为例，这相当于2024年至2027年期间铂总供应量平均减少5.6%。这可能延续了该公司在过去18个月内下调预期的趋势。南非和俄罗斯的平均减产风险（10%）将导致预计赤字增加50万盎司，每年比它所呈现的还要多。





尽管存在下行风险，WPIC仍维持管理层公布的预测平均值，特别是考虑到与最新财务报表一起发布的更新。《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司放弃了中长期的预测，WPIC将产量预测从2023年推迟到2024年及以后。



Aruna Gaitonde，Rough&Polished亚洲分部主编





