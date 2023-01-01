De Beers正在考虑在博茨瓦纳进行大规模投资

今天 分析

De Beers集团董事会联席主席Bruce Cleaver表示，De Beers对其两个旗舰矿的大量投资取决于与博茨瓦纳政府正在进行的谈判。





尽管监管De Beers与政府之间采矿合作关系Debswana的现有25年采矿许可证将于2029年到期，但双方决定继续讨论，因为他们需要就Jwaneng和Orapa矿山的扩建项目做出决定。





《我们可以将其保留到2029年……但我们和我们的合作伙伴认为现在有责任延长该协议，”Clever在接受Rapaport Diamond播客采访时说。我们需要现在就开始投资，所以我们不想在许可证即将到期时花钱，也不确定是否会续签。博茨瓦纳政府也不希望这样做，因为我们都想要同样的东西——这是让Debswana继续生产所必需的》。





他指出，这一紧迫性是因为扩大Zwaneng和Orapa矿区的项目只有在许可证到期后才能收回或生产钻石。







例如，Debswana目前正在被认为是世界上最赚钱的矿山之一的Zwaneng矿山开采第8号切口，同时正在为第9号切口清理矿体，该切口将于2029年开始开采钻石。





由于露天开采预计在2032年结束，双方必须迅速决定是否在这一点上转向地下开采。





《这些是大型，长期和复杂的项目，Clever说。这可能需要10年的时间，从你同意开始，到你看到你的第一个矿石》。





他指的是南非De Beers的Venetia矿，该矿于2013年开始挖掘，预计今年将进行首次开采。





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博茨瓦纳政府和De Beers目前正在谈判采矿许可证以及一项新的钻石销售协议。





这项营销协议已经被推迟了三次，因为有传言称政府希望改变合作伙伴关系的结构以增加收入。



通过半国营的Okavango钻石公司，政府目前获得Debswana 25%的产品用于独立销售。







Mokgvitsi Masisi总统说，政府希望更多的份额用于当地生产，如果他的要求得不到满足，政府愿意退出谈判。





Matthew Nyaungua，Rough&Polished非洲部主编





