De Beers正在考虑在博茨瓦纳进行大规模投资

De Beers集团董事会联席主席Bruce Cleaver表示，De Beers对其两个旗舰矿的大量投资取决于与博茨瓦纳政府正在进行的谈判。
尽管监管De Beers与政府之间采矿合作关系Debswana的现有25年采矿许可证将于2029年到期，但双方决定继续讨论，因为他们需要就Jwaneng和Orapa矿山的扩建项目做出决定。
《我们可以将其保留到2029年……但我们和我们的合作伙伴认为现在有责任延长该协议，”Clever在接受Rapaport Diamond播客采访时说。我们需要现在就开始投资，所以我们不想在许可证即将到期时花钱，也不确定是否会续签。博茨瓦纳政府也不希望这样做，因为我们都想要同样的东西——这是让Debswana继续生产所必需的》。
他指出，这一紧迫性是因为扩大Zwaneng和Orapa矿区的项目只有在许可证到期后才能收回或生产钻石。
例如，Debswana目前正在被认为是世界上最赚钱的矿山之一的Zwaneng矿山开采第8号切口，同时正在为第9号切口清理矿体，该切口将于2029年开始开采钻石。
由于露天开采预计在2032年结束，双方必须迅速决定是否在这一点上转向地下开采。
《这些是大型，长期和复杂的项目，Clever说。这可能需要10年的时间，从你同意开始，到你看到你的第一个矿石》。
他指的是南非De Beers的Venetia矿，该矿于2013年开始挖掘，预计今年将进行首次开采。
De Beers投资20亿美元扩建威尼斯
博茨瓦纳政府和De Beers目前正在谈判采矿许可证以及一项新的钻石销售协议。
这项营销协议已经被推迟了三次，因为有传言称政府希望改变合作伙伴关系的结构以增加收入。
通过半国营的Okavango钻石公司，政府目前获得Debswana 25%的产品用于独立销售。
Mokgvitsi Masisi总统说，政府希望更多的份额用于当地生产，如果他的要求得不到满足，政府愿意退出谈判。
Matthew Nyaungua，Rough&Polished非洲部主编
评审
《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司向《泰米尔世界》赠款竞赛获奖者颁发了证书
在杜丁卡举行了《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司《泰米尔世界》赠款竞赛获奖者颁奖仪式，该竞赛旨在支持土著少数民族的传统生活方式。 比赛是慈善项目《新机遇世界》的重要组成部分。今年共收到42份申请，支持18项公益倡议，其中7项由家庭（氏族）社区提交。他们中的一个赢得了工匠学校的项目。
昨天
南非2月份矿产产量下降5%
根据南非统计局公布的数据，2月份矿产产量同比下降5%。
昨天
《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司在《Mayak》矿实施数字化
互联网资源Telegraf.ru报道说，《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司在《Mayak》矿启动了一个运营中心，用于规划、组织和控制工作的执行
《Mayak》是诺里尔斯克第五个引进新技术的矿。由于数字化，规划、质量控制和24小时在线跟踪地下和地面所有生产过程的过程发生
2023年4月18日
Mountain Province Diamonds公布2023年第一季度生产和销售业绩
Mountain Province Diamonds Inc.公布了截至2023年3月31日的第一季度Gahcho Kué矿的钻石生产和销售业绩。
生产了1319603克拉钻石，比去年同期（2022年第一季度：1185156克拉）增长了11%，平均每吨产量为1.72克拉，比2022年第一季度（每吨1.67克拉）增长了3%。
2023年4月17日
Deep-South Resources在与纳米比亚官员会面后对铜矿开采权延期持乐观态度
铜矿勘探和开发公司Deep-South Resources表示，其纳米比亚子公司Haib Minerals（Deep-South Resources全资拥有）的董事在纳米比亚会见了矿业部长、矿业专员和副首席执行官。
2023年4月6日