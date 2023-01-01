《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司代表在联合国欧洲经济委员会可持续发展区域论坛上发言

《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司可持续发展部主任Svetlana Ivchenko谈到了该公司金属对脱碳的贡献，并详细介绍了这方面的发展情况。除其他外，她还报告了《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司根据IRMA标准进行的独立评估、在提高能效和减少柴油消耗方面的工作、TCFD气候风险管理概念的实施情况。关于对位于多年冻土上的建筑物和结构基础进行全面和独特的监测系统，以及制定三种气候变化假设。
Svetlana Ivchenko强调，可再生能源的份额每年都在增加，而《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司产品的碳足迹是全球行业中最低的。
《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司联邦和地区项目部副主任Igor Larichev介绍了公司的数字实践和在线服务，旨在提高管理和生产流程的效率，并提高运营地区的生活质量。他对每个项目都做了单独的介绍，特别谈到了沃尔斯的倡议，即铺设1000公里的光纤线路，使18万诺里尔斯克居民和2万杜丁卡居民能够接入高速互联网，《数字投资者》计划。该项目旨在为诺里尔斯克和蒙切戈尔斯克的居民创建一个数字平台，通过该平台，居民可以享受远程医疗、远程教育、海报和城市新闻。
Igor Larichev还提到了公司在医疗领域的举措、支持泰米尔原住民的计划和生产数字化。
Vladimir Malakhov, Rough&Polished
评审
《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司向《泰米尔世界》赠款竞赛获奖者颁发了证书
在杜丁卡举行了《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司《泰米尔世界》赠款竞赛获奖者颁奖仪式，该竞赛旨在支持土著少数民族的传统生活方式。 比赛是慈善项目《新机遇世界》的重要组成部分。今年共收到42份申请，支持18项公益倡议，其中7项由家庭（氏族）社区提交。他们中的一个赢得了工匠学校的项目。
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南非2月份矿产产量下降5%
根据南非统计局公布的数据，2月份矿产产量同比下降5%。
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《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司在《Mayak》矿实施数字化
互联网资源Telegraf.ru报道说，《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司在《Mayak》矿启动了一个运营中心，用于规划、组织和控制工作的执行
《Mayak》是诺里尔斯克第五个引进新技术的矿。由于数字化，规划、质量控制和24小时在线跟踪地下和地面所有生产过程的过程发生
2023年4月18日
Mountain Province Diamonds公布2023年第一季度生产和销售业绩
Mountain Province Diamonds Inc.公布了截至2023年3月31日的第一季度Gahcho Kué矿的钻石生产和销售业绩。
生产了1319603克拉钻石，比去年同期（2022年第一季度：1185156克拉）增长了11%，平均每吨产量为1.72克拉，比2022年第一季度（每吨1.67克拉）增长了3%。
2023年4月17日
Deep-South Resources在与纳米比亚官员会面后对铜矿开采权延期持乐观态度
铜矿勘探和开发公司Deep-South Resources表示，其纳米比亚子公司Haib Minerals（Deep-South Resources全资拥有）的董事在纳米比亚会见了矿业部长、矿业专员和副首席执行官。
2023年4月6日