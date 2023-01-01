《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司代表在联合国欧洲经济委员会可持续发展区域论坛上发言

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《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司可持续发展部主任Svetlana Ivchenko谈到了该公司金属对脱碳的贡献，并详细介绍了这方面的发展情况。除其他外，她还报告了《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司根据IRMA标准进行的独立评估、在提高能效和减少柴油消耗方面的工作、TCFD气候风险管理概念的实施情况。关于对位于多年冻土上的建筑物和结构基础进行全面和独特的监测系统，以及制定三种气候变化假设。





Svetlana Ivchenko强调，可再生能源的份额每年都在增加，而《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司产品的碳足迹是全球行业中最低的。



《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司联邦和地区项目部副主任Igor Larichev介绍了公司的数字实践和在线服务，旨在提高管理和生产流程的效率，并提高运营地区的生活质量。他对每个项目都做了单独的介绍，特别谈到了沃尔斯的倡议，即铺设1000公里的光纤线路，使18万诺里尔斯克居民和2万杜丁卡居民能够接入高速互联网，《数字投资者》计划。该项目旨在为诺里尔斯克和蒙切戈尔斯克的居民创建一个数字平台，通过该平台，居民可以享受远程医疗、远程教育、海报和城市新闻。



Igor Larichev还提到了公司在医疗领域的举措、支持泰米尔原住民的计划和生产数字化。



Vladimir Malakhov, Rough&Polished





