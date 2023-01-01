印度对铂金的需求将与过去十年的增长速度保持一致

今天 分析

除了2020年的高危时期外，铂金首饰在印度市场的需求方面表现良好，得益于Z世代对这种金属的兴趣。



据印度《The Hindu - BusinessLine印度商业日报》报道，过去十年，铂金在铂金珠宝市场的发展中，表现出值得称赞的20-25%的年增长率，这是由印度国际铂金协会（Platinum Guild International, PGI）记录的。



报道称，过去10年来，铂金销量增长一直是因为消费者选择铂金作为永恒、珠宝和一流的象征，尤其是在全国各地的年轻人中。



随着印度人口越来越年轻，珠宝的重要性发生了变化。珠宝不会像以前那样用于投资。相反，年轻一代正在寻找质量，设计和品牌的象征，例如质量保证/可追踪性等。



国际白金协会的印度分支机构于2000年发布了跟踪卡，并与零售商建立了战略伙伴关系，为白金珠宝的整体增长做出了重大贡献。



国际铂金协会（International Platinum Guide）印度董事总经理Vaishali Banerjee告诉《商业日报》（Business Line）：《2023年对铂金的需求，尤其是对珠宝的需求，可能会保持与过去十年相同的速度。PGI面向年轻消费者，因为它的主要受众是20至40岁的人。铂金在这个年龄段很受欢迎》。





根据PGI-India的数据，1级城市(tier 1 cities)占需求的60%，2级城市占35%，3级城市占5%。从2022年开始的16家零售商中，铂金现在在全国1800多家零售店销售，16家制造商提供独特的设计装饰。



PGI还与超过330个城市的658家领先零售商建立了战略合作伙伴关系。除大都市外，其他城市包括科因巴图尔、马杜赖、维贾亚瓦达、苏拉特、拉吉科特、巴罗达、科奇、勒克瑙、巴特纳、布巴内斯瓦尔、坎普尔、印多尔等。



Aruna Gaitonde，Rough&Polished亚洲分部主编





