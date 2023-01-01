Potanin：《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司将为保持在西方市场的地位而战

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《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司希望在动荡时期结束后重返其传统市场，并将努力保持其在这些市场的地位。据塔斯社报道，公司负责人Vladimir Potanin说道。



据他介绍，欧洲和其他地区对诺德镍的产品感兴趣，但由于对当前形势的情绪评估，他们放弃了传统的《有害》供应量，或者以不太有利的方式寻找替代品。



《我们的传统合作伙伴不会采取的一切-我们已经为东南亚市场和世界其他国家准备了替代物流链，我们不会面临这样一种情况，即由于我们的欧洲合作伙伴拒绝供应，我们将没有销售市场。此外，我相信，在不稳定时期已经到来-当它过去的时候，我相信我们有足够的力量回到这些市场，我们的合作伙伴将有足够的智慧以务实的方式对待它》Potanin说，并强调公司将努力保持其在所有市场的地位。





据报道，2022年，欧洲占《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司销售额的47%，而上一年为53%，亚洲为31%，而上一年为27%。另有15%落在美洲，这一数字没有变化，俄罗斯和独联体的比例为5%。



去年6月，伦敦将Vladimir Potanin列入制裁名单，华盛顿12月也做出了类似决定。《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司没有受到限制。



Potanin说，虽然该公司不是一家受制裁的企业，但它感受到了对俄罗斯经济不友好态度的所有后果。



《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司表示正在重新评估其投资承诺，以考虑到全球金属市场价格形势的变化和其他外部挑战。



《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司是世界上最大的钯和优质镍生产商。公司2022年的总收入为169亿美元，比去年同期下降了5%。息税折旧摊销前利润下降17%，至87亿美元。净利润下降16%，为59亿美元。资本支出增长55%，达到创纪录的43亿美元。





Alex Shischlo为Rough&Polished提供





