中国连续第五个月增加央行黄金储备

据媒体报道，中国连续第五个月增加黄金储备，扩大了全球央行增加黄金的储备。
根据世界黄金理事会（World Gold Council, WGC）的数据，许多国家在地缘政治风险加剧和通胀居高不下的情况下正在增加贵金属库存。截至2022年，央行需求连续第二年增长，今年1月最大的买家是土耳其、中国和哈萨克斯坦。
中国人民银行3月份的库存增加了约18吨，而总库存现在约为2068吨，此前3月份前4个月增加了约102吨。
这是截至2019年9月的10个月以来中国央行首次恢复采购。在此之前，最后一波黄金流入银行的浪潮在2016年底结束。
截至2023年4月5日，黄金价格达到一年多的最高水平。银行业危机和对全球经济增长的担忧加剧了对黄金的需求。截至3月底，中国外汇储备升至31839万亿美元，比一个月前增加507亿美元。
Aruna Gaitonde，Rough&Polished亚洲分部主编
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