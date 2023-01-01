加拿大De Beers戴比尔斯矿井完成积极关闭

今天 分析

加拿大De Beers Victor矿和Snap Lake矿分别于2019年和2022年开始关闭。



公司表示，位于安大略省北部詹姆斯湾低地的Victor矿的大部分基础设施已经被拆除，超过三分之二的遗址已经修复并重新植被。



De Beers Group戴比尔斯集团将在关闭后对现场进行长期监控。



公司还表示，Snap Lake矿的整个基础设施将在今年年底前被拆除，2024年该矿将准备进行有针对性的植被恢复，并随后进行长期监测。



斯内普湖位于加拿大西北部黄石公园东北约220公里处。



《我们认识到，我们保护土地，水和野生动物的责任涵盖了我们活动的方方面面，从勘探到建设，采矿等。De Beers的生产管理总监Moses Madondo说。我们为我们所做的修复Victor和Snap Lake遗址的工作感到无比自豪，并确保它们为人类和野生动物提供生产性生态系统。我们非常高兴的是，损益协议下的商业伙伴继续为这些设施的安全关闭做出重大贡献。



两个关闭项目都在2022年12月获得了监管机构的重要批准。



Victor矿是安大略省第一个也是唯一一个钻石矿，于2008年7月开业。

Snap Lake矿是加拿大唯一的全地下钻石矿，也是2008年7月开业的当时是加拿大第一个De Beers矿。



Matthew Nyaungua，Rough&Polished非洲部主编





