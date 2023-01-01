加拿大De Beers戴比尔斯矿井完成积极关闭

加拿大De Beers Victor矿和Snap Lake矿分别于2019年和2022年开始关闭。
公司表示，位于安大略省北部詹姆斯湾低地的Victor矿的大部分基础设施已经被拆除，超过三分之二的遗址已经修复并重新植被。
De Beers Group戴比尔斯集团将在关闭后对现场进行长期监控。
公司还表示，Snap Lake矿的整个基础设施将在今年年底前被拆除，2024年该矿将准备进行有针对性的植被恢复，并随后进行长期监测。
斯内普湖位于加拿大西北部黄石公园东北约220公里处。
《我们认识到，我们保护土地，水和野生动物的责任涵盖了我们活动的方方面面，从勘探到建设，采矿等。De Beers的生产管理总监Moses Madondo说。我们为我们所做的修复Victor和Snap Lake遗址的工作感到无比自豪，并确保它们为人类和野生动物提供生产性生态系统。我们非常高兴的是，损益协议下的商业伙伴继续为这些设施的安全关闭做出重大贡献。
两个关闭项目都在2022年12月获得了监管机构的重要批准。
Victor矿是安大略省第一个也是唯一一个钻石矿，于2008年7月开业。
Snap Lake矿是加拿大唯一的全地下钻石矿，也是2008年7月开业的当时是加拿大第一个De Beers矿。
Matthew Nyaungua，Rough&Polished非洲部主编
评审
《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司向《泰米尔世界》赠款竞赛获奖者颁发了证书
在杜丁卡举行了《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司《泰米尔世界》赠款竞赛获奖者颁奖仪式，该竞赛旨在支持土著少数民族的传统生活方式。 比赛是慈善项目《新机遇世界》的重要组成部分。今年共收到42份申请，支持18项公益倡议，其中7项由家庭（氏族）社区提交。他们中的一个赢得了工匠学校的项目。
今天
南非2月份矿产产量下降5%
根据南非统计局公布的数据，2月份矿产产量同比下降5%。
今天
《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司在《Mayak》矿实施数字化
互联网资源Telegraf.ru报道说，《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司在《Mayak》矿启动了一个运营中心，用于规划、组织和控制工作的执行
《Mayak》是诺里尔斯克第五个引进新技术的矿。由于数字化，规划、质量控制和24小时在线跟踪地下和地面所有生产过程的过程发生
2023年4月18日
Mountain Province Diamonds公布2023年第一季度生产和销售业绩
Mountain Province Diamonds Inc.公布了截至2023年3月31日的第一季度Gahcho Kué矿的钻石生产和销售业绩。
生产了1319603克拉钻石，比去年同期（2022年第一季度：1185156克拉）增长了11%，平均每吨产量为1.72克拉，比2022年第一季度（每吨1.67克拉）增长了3%。
2023年4月17日
Deep-South Resources在与纳米比亚官员会面后对铜矿开采权延期持乐观态度
铜矿勘探和开发公司Deep-South Resources表示，其纳米比亚子公司Haib Minerals（Deep-South Resources全资拥有）的董事在纳米比亚会见了矿业部长、矿业专员和副首席执行官。
2023年4月6日