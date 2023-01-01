WPIC:2023年铂金市场将出现赤字

2023年3月21日 分析

根据世界铂金投资委员会（(World Platinum Investment Council,WPIC）的一份报告，经过两年的巨额盈余，铂金市场预计将在2023年出现重大赤字。



2022年盈余变动77.6万美元，预计赤字为55.6万盎司。2023年的盎司超过130万盎司。这反映了2022年总供应仍然接近疲弱水平，仅增长3%至7428000。需求增长24%，达到7985000盎司。2022年第四季度，总供应量下降，同比下降18%，至173.9万吨。到2022年，这一比例为-12%，达到727000盎司。由于采矿和加工方面普遍存在的困难，产量大幅下降，因此该国的石油产量下降。2022年，矿业总供应量比去年同期下降11%，至65.9万吨。预计到2023年将保持在+28000盎司的水平。2022年全球加工量比2021年同期下降17%，至34.9万吨。由于报废汽车的可用性降低，因此珠宝的回收率降低。预计2023年全球加工量将增长10%，达到185.6万吨。由于废旧汽车催化剂的供应量增加，这一回收量预计将增长12%，达到1391000盎司。



行业报告显示，2022年全年汽车行业的需求比去年同期增长12%，达到295.7万盎司。如果这些趋势持续下去，预计2023年全球汽车制造商的需求将增长10%，达到3246000盎司。



此外，预计2023年铂行业需求将特别强劲，同比增长12%，达到2505000盎司，仅低于2021年的水平为26000盎司，这是有记录以来最强劲的一年。





随着中国反地毯限制的放松，对珠宝的需求将增加。预计2023年中国的需求将增长15%至7.3万盎司。预计日本和印度也将增长。在欧洲和北美，由于婚礼减少和对经济衰退的担忧，预计会出现下滑。预计全球珠宝需求将增长2%，2023年达到193.6万盎司。





预计2023年投资需求将大幅改善。预计到2023年，白金条和硬币的需求将增长100%，达到45万盎司。这是三年来的最高水平。





因此，有理由得出结论，除了2023年的预测赤字外，铂金赤字可能还会持续数年。



Aruna Gaitonde ，Rough&Polished亚洲部主编





