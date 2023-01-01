2023年克拉斯诺亚尔斯克经济论坛使用者与原住民少数民族进行了讨论互动

2023年3月27日 分析

2023年克拉斯诺亚尔斯克经济论坛讨论了使用者与原住民少数民族的互动，作为社会和生态发展原则（ESG）商业战略的一部分。政府、商界和北方人民的代表参加了讨论。



专家们讨论了国际金融机构ESG标准在俄罗斯现代经济条件下的适应情况、开展社会责任企业的经验以及在俄罗斯原住少数民族中传播社会管理原则知识的问题。



《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司的代表参加了讨论，分享了与北方少数民族合作的经验，以及为他们创造舒适生活条件的项目。



公司实施了一系列支持北方原住人民的方案。钢铁公司在促进泰梅尔社会经济发展计划中的投资总额超过20亿卢布。例如，他们为孤儿购买了10套带家具和家用电器的单间公寓。此外，在乌斯特阿瓦姆和沃洛昌卡建造了8栋住宅楼，计划建造20栋住宅楼。



“我们在泰梅尔工作了80多年，今天，在俄罗斯北极地区居民责任标准的框架内，我们坚持其中反映的所有原则。在半岛领土上组织了对确保土著人民可持续发展的因素的民族学专家研究，公司批准了与土著少数民族互动的政策，与他们一起制定了一个大型的五年支持计划，并与原住人民协会签署了协议”。—冶金公司北极分公司北方原住少数民族工作负责人Anfisa Nikiforova强调。





来自泰米尔的克拉斯诺亚尔斯克地区议会议员Sergey Sizonenko对讨论结果发表了评论。他指出，在北极地区开展活动的采掘公司不仅应与原住人民建立对话，还应利用现有的机制，评估使用者的活动对环境的影响。



