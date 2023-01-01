挑战与展望：黄金在《清洁能源》可持续投资中的作用

今天 分析

只有拥有大量现金储备的精英人才投资的时代已经过去了。随着投资机会的增加，越来越多的人正在寻找投资机会，以增加他们的收入，创造退休“庇护所”，并增加他们的财富。明智的投资可以带来巨大的长期利益，当你无法工作或需要获得更多的资金。您的投资还可以使您不必快速获得债务整合贷款来管理您的债务。



投资变得更具包容性，但选择的投资工具类型很重要。鉴于全球对环境可持续性和清洁投资的关注，许多投资者正在仔细考虑他们的投资。被认为是“绿色”或可持续的投资之一是黄金。作为历史最悠久的投资之一，黄金投资可能仍然被认为是可靠的，现在几乎所有投资组合都有。





黄金在可持续清洁能源投资中扮演着几个角色。



黄金在社会经济发展中发挥作用



黄金开采在新兴经济体中发挥着重要作用，直接和间接地为生活在矿区的人们以及参与全球黄金贸易各个方面的人们创造了就业机会。除了与黄金有关的就业机会外，还创造了其他就业机会，为当地居民和来自国外的矿工提供服务。



黄金行业受到严格监管，当黄金以负责任的方式开采时，按照透明的流程，吸引外国投资，增加税收，并刺激全球经济增长，因为黄金通常在国外销售。



黄金开采公司通常设在非生产国，这意味着外国投资在矿区所在国进行。除了矿山外，外国投资者还可以投资于对当地居民有益的基础设施建设，例如改善道路、公用事业和资源。



黄金经久耐用，可回收利用，可代代相传



黄金是环保的，可能是一种比世界上大多数其他材料更容易回收的元素。由于其高价值，几乎可以考虑到所有开采的黄金，今天流通的黄金中有很大一部分，无论是珠宝、金条还是硬币，都是多年前开采的。





黄金不会在与其他元素接触时变暗或发生反应，但耐腐蚀。它也可以多次熔化和成型而不会失去任何有价值的特性，不会变得不那么坚固或损坏。



考虑到其可持续性，难怪东方人，特别是亚洲次大陆的人，认为黄金首饰是一种投资。许多人购买黄金作为一种投资，把它传给他们的孩子，知道它不会贬值。



由于黄金永远不会受到腐蚀，人们可以放心地知道他们的投资是安全的，他们不需要投入时间或金钱来维持它。他们还知道，他们的后代将继承它，不需要改善它，因为它将保持其价值，无论它的年龄。



一般来说，一旦你购买了黄金，你不需要采取任何花费你时间或金钱的步骤，它不会对环境产生影响，这使得它成为一项环境可持续的投资。





黄金抵御通货膨胀



黄金一直被视为一种可持续的投资，因为它是抵御通胀的投资之一。当经济不稳定，生活成本上涨，通货膨胀上升时，许多股票和债券的价值可能会下降。黄金的价值不会下降，通常会保持或上升，这意味着投资黄金的人不会在投资中损失。此外，当法定货币开始贬值时，黄金价格通常会上涨，这使其成为一项良好且可持续的长期投资。



你不需要购买实物黄金来投资黄金行业。



虽然你可以通过购买黄金首饰，硬币或金条来投资黄金，但还有其他方法可以在不实际拥有的情况下投资这种贵金属。如果您更喜欢资产的流动性，并且不想购买实物黄金，您可以购买黄金开采公司的股票或股份。因此，您可以像交易任何其他上市公司的股票一样交易它们。如果你选择这条路，请记住，这比购买黄金风险更大，因为任何黄金开采公司都可能面临无法控制的困难。



另一种选择是投资于EFT（交易所交易基金）或黄金共同基金。购买这些投资可以让您更广泛地覆盖整个行业，因为它们本质上是一篮子不同黄金开采公司的股票。



结论



几百年来，黄金一直被认为是一种安全的投资，它不会消失。投资黄金，如果你想为几代人创造财富或积累养老金。购买实物黄金，无论是珠宝，硬币还是金条，因为它不需要维护或后续维护，除非确保安全存储。如果你选择不持有实物黄金，可以通过购买黄金公司的股票来投资黄金行业。





Kirsten Thomas 为Rough&Polished提供





