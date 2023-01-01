博茨瓦纳威胁与De Beers断绝关系

据媒体报道，博茨瓦纳威胁说，如果重新谈判钻石交易的谈判对政府不利，将断绝与De Beers的关系。
法新社援引博茨瓦纳总统Moggwitsi Masisi的话说，该国应该支持他的政府，因为它试图达成一项更有利的协议。
“如果我们不能取得双赢局面，双方将不得不收拾行李箱并离开，” Moggwitsi Masisi在其执政的博茨瓦纳民主党（BDP）的一次会议上说。
2011年的一项协议规定了Debswana公司生产的钻石的销售条件，Debswana是一家政府和De Beers之间的合资企业，拍卖了大部分宝石，预计将于2021年到期。
双方将其延长至2023年6月30日，理由是COVID-19疫情推迟了谈判。
“现在我们了解了钻石市场的运作方式，发现我们得到的比我们应该得到的少，” Moggwitsi Masisi说。我们还发现，我们的钻石带来了巨大的利润，2011年的协议对我们不利。我们提高赌注是因为我们想要更多的钻石。我们不能说事情应该像往常一样进行”。
Moggwitsi Masisi说，博茨瓦纳在谈判方面面临"Goliath"。
根据2011年的协议，De Beers出售了90%的钻石，博茨瓦纳通过其钻石公司Okawango拍卖了10%的钻石。
到2020年，博茨瓦纳的份额提高到目前的25%。
Matthew Nyaungua，Rough&Polished非洲部主编
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