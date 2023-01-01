《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司和《Rosatom》合资企业获得了Kolmozer矿的开发权

今天 分析

《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司和Rosatom采矿部门的合资企业《极地锂》公司获得了俄罗斯最大的锂矿床Kolmozersky的使用权。



位于摩尔曼斯克州的Kolmozer矿的开发项目预计每年生产45000吨碳酸盐和氢氧化锂。这些矿物被用于电池生产，这一行业在俄罗斯和国外都在迅速发展。







合作伙伴计划建立从采矿和加工到高科技产品的大规模综合生产，这将创造1000多个新的就业机会，并将取代俄罗斯进口的锂原材料和电池组件。联邦矿产资源管理局（Rosnedra）拍卖了该地块用于地质研究、勘探和采矿的使用权。底土使用一次性付款的起始金额为15.6亿卢布。地块使用期为20年。





“Kolmozer项目是在电力运输和储能系统对锂的需求迅速增长的正确时机启动的。诺里尔斯克镍业高级副总裁兼生产总监Sergey Stepanov评论道：“考虑到其他国家宣布的锂生产项目，我们需要迅速采取行动。与Rosatom的合作伙伴关系为该项目提供了最大限度的能力，并在电池行业的所有改造中进行了联合集成。”



《极地锂》公司首席执行官Igor Demidov评论说：“该油田的开发将使我们能够创建第一个国内生产锂原材料的机会，并最终以牵引锂离子电池的形式生产全俄高科技产品。因此，通过补充彼此的能力和资产，Rosatom国有公司和《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司的合作将加快从矿石到储能的全周期行业的建设。





开放于1947年Kolmozerskoe是俄罗斯最有前途的锂矿床，其中还含有铍、钶和钽。《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业技术服务公司和Rosatom矿业部门的专业企业Rusburmash将在未来几个月开始对矿床进行额外的地质勘探。计划在几年内完成设计和地质勘探工作，到2030年达到设计能力。





《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司坚持可持续增长战略，同时考虑到社区利益和环境风险。2022年6月起该公司就Kolmozer项目的发展前景与萨米人代表、当地社区、公共组织和驯鹿养殖场进行了磋商。



考虑到在制定和实施基于原住民权利的公司政策的支持和发展泰梅尔土著人民方案方面的经验，2023年2月。《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司将继续就进行民族学专家咨询。该公司还打算向摩尔曼斯克地区的原住民代表提供自由事先知情同意程序。











公司信息



«Norilsk Nickel»诺里尔斯克镍公司公司是一家多元化的采矿和冶金公司，是全球最大的钯和高品位镍生产商，也是全球领先的铂、钴、铜和铑生产商。 公司还生产银、金、铱、钌、硒、碲、硫等产品。





