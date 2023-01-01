Resolute提高了马里黄金项目的资源评估

两家交易所上市的黄金开采公司Resolute Mining在其位于马里的Syama North项目上记录了58%的资源增长。
矿业公司表示，该矿资源目前为3400万吨，黄金含量为2.9克/吨，这将产生318万盎司黄金。
“2022年下半年，西马的钻井计划超出了我们的预期，钻机仍在这条超过6公里的连续矿脉上运行，”Resolute首席执行官Terry Holohan说。现在，我们有186万盎司的黄金，在测量和精确的类别，为1900万吨矿石，含贵金3 g/t，1 g/t截断。这种矿化作用靠近表面，并与我们目前正在开发的区域相邻“。
他表示，下个月将公布矿产资源和矿石储量的年终评估，包括对公司业务的重大补充。
“像这样的重大发现清楚地表明，对锡亚姆带的了解令人惊讶地少，并证明有必要在近85公里的扩展范围内进行进一步的系统勘探”-Holohan说。
Matthew Nyaungua，Rough&Polished非洲部主编
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