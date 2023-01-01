Mountain Province公布2022年第四季度生产和销售业绩

Mountain Province Diamonds Inc.公布了截至2022年12月31日的第四季度Gahcho Kué矿的钻石生产和销售业绩。
生产了1621800克拉钻石，平均每吨矿石为1.96克拉。整个2022财年的产量将达到552万克拉，而预测的产量为560万至580万克拉。
2022年，共售出约270万克拉钻石，平均每克拉146加元（每克拉112美元），总收入为3.888亿加元（2.973亿美元）。
2021财政年度，共售出320万克拉钻石，平均价格为每克拉94加元（每克拉75美元），总收入为2.984亿加元（2.369亿美元）。
“经过一个非常困难的年初，主要是由于GK矿井COVID病例激增，制定并实施了详细的恢复计划，导致季度改善持续到2022年。我们完成了2022年的债券再融资，包括与去年同期相比，我们的债务总额减少了约6000万美元。现在，在寒冷的天气和道路上的结冰条件下，我们正在进入2023年的库存补充季节，在强劲的原石钻石市场背景下，我们正在进入一个强劲的势头，”该公司总裁兼首席执行官Mark Wall说。
Alex Shischlo为Rough&Polished提供
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