博茨瓦纳钻石公司完成了Marsfontaine砂矿的建设

今天 分析

被列入目标公司名单的博茨瓦纳钻石公司已经完成了南非Marsfontein冲积层的建设。





公司总经理James Campbell表示，清理覆盖砾石的破碎岩石也已经开始。





Marsfontaine项目是Thorny River项目的前身，该项目预计将于今年第二季度启动。





Campbell表示，已经获得监管机构的批准，以增加该公司在博茨瓦纳有前途的Maibwe合资企业的股份。





博茨瓦纳钻石公司拥有51.7%的股份，Siseko Minerals在合资企业中的份额从去年7月的29%增加到50%。





MAIBWE在博茨瓦纳的卡拉哈里拥有11个勘探许可证，其中一个许可证中含有大量的微钻石。



Matthew Nyaungua，Rough&Polished非洲部主编



