2022年俄罗斯公司北方海路货运量增长3%

根据2022年的结果，俄罗斯公司在北方海路（SMP）上的货运量增加了96.6万吨。与2021年相比增长了3%，北方海路总局（北方海路总局）表示。
2022年，北方海路共运输货物3400万吨，比“北方海路发展”联邦项目目标高出200万吨。
据俄国家铁路总局消息，2022年，货运量增长主要是由于液化天然气的运输。
“液化天然气运输量比2021年同期增加120万吨（1258万吨），集装箱货物运输量增加22.6万吨，散装货物运输量增加10.9万吨。《Novatek》和《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司是货运量增长的领导者。俄罗斯天然气工业石油公司（Gazpromneft）为SMP的总货运量做出了重大贡献，“GJSC海上运输”总经理Sergey Zybko说到。
在北方航道水域，目前有七艘核动力船在为北极投资项目提供破冰船支持，其中三艘是世界上最强大的核动力船：“北极”、“乌拉尔”和“西伯利亚”。ttelegraf.ru上写到.
Alex Shischlo为Rough&Polished提供
评审
“干净诺里尔斯克”的项目，将拆除240栋建筑。
在北极的镍首都诺里尔斯克，拆除废弃建筑的工作仍在继续
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从俄罗斯进口到芬兰的企业数量下降了85%
2022年，从俄罗斯进口的芬兰公司数量下降了85%。
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Diamond Fields出售纳米比亚钻石资产
Diamond Fields Resources（DFR）同意根据钻石销售协议，将其在纳米比亚的钻石资产出售给Jean Boulle Diamond Mines。
此次出售将使Diamond Fields能够在收购Moydow后，专注于开发其西非黄金勘探和开发项目组合。
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世界黄金协会在印度发起新的营销活动
2022年12月6日，世界黄金理事会在印度发起多媒体营销活动，以提高人们对黄金在投资组合中的作用的认识，吸引新世纪的年轻投资者。该活动旨在加强黄金作为一种通用资产的地位，并强调其在数字和竞争性投资市场上的战略优势。
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ICRA：2024财年钻石价格将保持稳定
2024财年，钻石原料价格可能保持稳定，因为预计未来两年钻石产量不会大幅增加。这种情况，再加上经济衰退的压力，将继续给印度钻石切割和加工企业在2024财年的收入和利润带来压力，ICRA援引《Economic Times经济时报》杂志的话说。
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