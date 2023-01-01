2022年俄罗斯公司北方海路货运量增长3%

今天 分析

根据2022年的结果，俄罗斯公司在北方海路（SMP）上的货运量增加了96.6万吨。与2021年相比增长了3%，北方海路总局（北方海路总局）表示。



2022年，北方海路共运输货物3400万吨，比“北方海路发展”联邦项目目标高出200万吨。



据俄国家铁路总局消息，2022年，货运量增长主要是由于液化天然气的运输。



“液化天然气运输量比2021年同期增加120万吨（1258万吨），集装箱货物运输量增加22.6万吨，散装货物运输量增加10.9万吨。《Novatek》和《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司是货运量增长的领导者。俄罗斯天然气工业石油公司（Gazpromneft）为SMP的总货运量做出了重大贡献，“GJSC海上运输”总经理Sergey Zybko说到。



在北方航道水域，目前有七艘核动力船在为北极投资项目提供破冰船支持，其中三艘是世界上最强大的核动力船：“北极”、“乌拉尔”和“西伯利亚”。ttelegraf.ru上写到.



Alex Shischlo为Rough&Polished提供





