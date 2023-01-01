《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司在硫磺计划的主要车间安装了天然气管道

今天 分析

公司的专家在“硫磺计划”的主要车间安装了钛管道，这是诺镍公司在生产中捕获和利用硫气的关键环境项目。直径最大的设备元件有4米。天然气管道是未来从矿石浓缩过程中产生的气体中生产硫酸的工艺链中的重要设施。





总重量超过75吨的钛管道将占据车间的大部分，并将伴随气体转化为硫酸的几乎整个过程。



天然气生产链将是这样的。首先，来自窑的气体将通过不锈钢管道进入冷却塔。在那里它会冷却到60度。然后，它将通过玻璃钢管道进入蒸发冷却塔，并在那里冷却到40度。在出口时，气体将进入钛管道，然后进入湿式电过滤器。那里将进行气体再净化。然后，它将通过气道进入混合塔，在那里它将与氧气结合，然后进入干燥塔，从湿气中最终干燥，以便与接触器中的催化剂和吸收器中的吸收器进行化学反应。从那里，车间的最终产品——硫酸——将进入一个特殊的收集器。





在主要硫酸生产车间的现场，金属结构和混凝土安装完成了90%以上，设备安装完成了75%。





同时，水泵机组热交换器、工程网络、主要循环水干线的管道安装继续进行，天然气管道的工作也在进行中。电容设备安装工作正在取得进展：安装和焊接了接触器，所有9座干燥吸收塔的安装和焊接工作正在完成。



两年内，Nadezhdinsky冶金厂的“硫磺计划”建设进入最后阶段。所有金属结构的安装工作几乎完成了80%，混凝土工程几乎完成了100%。现场有近3500人和350多台设备。



距离Nadezhdinsky冶金厂项目启动还有不到一年的时间。根据NMZ“硫磺计划”的结果，二氧化硫排放量将减少45%。随着铜厂项目的启动，总排放量将减少90%。



Vladimir Malahov，Rough&Polished





