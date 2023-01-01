Vladimir Potanin：“不要没收，不要国有化”

今天 分析

《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司最大股东Vladimir Potanin在接受RBC采访时谈到了西方制裁对公司业务和个人的影响，并对没收外国人和俄罗斯侨民资产的想法表示赞赏。



在制裁之下工作和生活



在俄罗斯开始对乌克兰的军事行动后，西方立即对大多数俄罗斯大商人实施制裁，但当时《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司最大股东兼首席执行官Vladimir Potanin（拥有37%的股份）设法避免了制裁。今年6月，他被英国制裁，成为Rosbank的控股股东，Rosbank今年春天从法国集团Societe Generale手中收购了Rosbank（该银行目前的主要股东是Potanin波塔宁慈善基金会，持有47.5%的股份，Interros持有45%）。12月15日，美国财政部对Potanin、他的孩子Ivan ，Anastasia,和妻子Yekaterina以及Nirvana号游艇实施制裁。在SDN名单中，提议冻结美元资产和交易，还包括商人拥有的控股公司Interros和Rosbank。



“制裁绝对具有破坏性，甚至似乎完全非法。现在谁在看呢？Vladimir Potanin说：“现在正在打破规则”。这种情况对整个国家、人民、经济和制度都是压力很大的。但这个系统对这种影响的抵抗力令人惊讶。”





但他承认，由于制裁，很多事情发生了变化：“首先，这可以分为生产部分和家庭（个人）。在生产方面，物流链发生了变化，结算系统崩溃，以及由此产生的所有造成的后果。例如，《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司的周转资本大幅增长，因为所有这些过程都放缓并变得更加复杂。许多项目，如现在所说，被推迟到后边。这主要是因为我们需要重新设计，寻找我们拒绝的新设备。不会把他们称为合作伙伴。





Potanin还强调了对“行动和通信”的限制。“变化非常重大。首先是资产和某些前景的损失，这对一个商人来说总是很重要的。例如，我们的一些业务计划扩展到其他市场。相反，我们参与了其他国家的各种初创企业，希望将它们带到俄罗斯，以加强我们现有的业务。这种可能性现在几乎完全消失了，”他说。因此，他不得不调整投资政策，首先更加强调俄罗斯：“我们的整个商业模式，更多的是参与国际产品和技术生产链，现在正在转向国内历史，试图让一些友好国家和合作伙伴参与进来。在某个地方成功了，在某个地方还没有。总体而言，这是规划体系和预期体系的重大变化。









