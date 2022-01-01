讨论《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司生产区生物多样性研究大型科学考察的结果应成为中小企业的榜样

俄罗斯联邦公共商会生态和环境委员会主席Elena Sharoykina在俄罗斯联邦宪法日向所有人表示祝贺，并宣布《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司生产区生物多样性研究大型科学考察成果会议开幕。
她在开幕词中指出，根据宪法，罗西公民有义务保护自然和环境，并强调这也是大企业的责任。她说，这样的讨论应该成为大、中、小企业的榜样，因为每个人都可以对社会负责——这是企业公民的概念。
Elena Sharoykina说：“我很高兴我们的主要活动之一是针对《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司和科学院西伯利亚分部，他们今年进行了生物多样性研究的大型科学考察。指出，《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司可以正确地被视为这项研究的共同组织者，更确切地说，是该研究的共同作者。
Vladimir Malahov, Rough&Polished
评审
保护北极生物多样性是诺富尔北极地区最重要的管理原则之一
《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司联邦和地区项目副总裁安德烈·格拉切夫（Andrei Grachev）在大型科学考察后的会议上发言时强调，诺里尔斯克公司清楚地意识到在北极进行科学研究的必要性。“因此，三年前，当我们与帕尔蒙院士会面并交谈时，我们提出了一个综合环境研究的想法，”他说，第一个这样的研究涉及14个机构，该报告被纳入白皮书。
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俄罗斯公共商会了解了《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司生产活动地区生物多样性研究大型科学考察的结果
俄罗斯科学院西伯利亚分院和《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司向俄罗斯公共商会提交了研究公司生产活动区域生物多样性的科学考察结果。
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WGC报告：黄金行业适应气候变化和可持续发展战略
世界黄金理事会（World Gold Council，WGC）发布的《黄金与气候变化：适应和可持续性》报告确定了黄金行业与气候变化相关的关键物理脆弱性，并概述了一系列适应策略，以帮助该行业管理相关风险。
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Endeavour将科特迪瓦金矿资源评估上调17%
奋进矿业（Endeavour Mining）将其在科特迪瓦的Aiti（ITY）矿床的资源估算提高了17%，至520万盎司黄金。
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