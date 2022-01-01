讨论《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司生产区生物多样性研究大型科学考察的结果应成为中小企业的榜样

今天 分析

俄罗斯联邦公共商会生态和环境委员会主席Elena Sharoykina在俄罗斯联邦宪法日向所有人表示祝贺，并宣布《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司生产区生物多样性研究大型科学考察成果会议开幕。



她在开幕词中指出，根据宪法，罗西公民有义务保护自然和环境，并强调这也是大企业的责任。她说，这样的讨论应该成为大、中、小企业的榜样，因为每个人都可以对社会负责——这是企业公民的概念。



Elena Sharoykina说：“我很高兴我们的主要活动之一是针对《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司和科学院西伯利亚分部，他们今年进行了生物多样性研究的大型科学考察。指出，《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司可以正确地被视为这项研究的共同组织者，更确切地说，是该研究的共同作者。



Vladimir Malahov, Rough&Polished





