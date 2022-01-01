我们非常希望继续这项研究，我们非常希望其他公司也加入进来——Stanislav Seleznev、《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司

今天 分析

《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司集团生态和工业安全副总裁Stanislav Seleznev在《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司生产区生物多样性研究大型科学考察后的会议上发言时表示，与去年相比，生态学家的活动略有下降。尽管自然现象并没有消失，但目前世界上动物物种数量的减少是继恐龙之后第二大。



事故是《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司的催化剂，随后又提出了各种各样的重大索赔。此外，他说，过去曾在不同年份对一个或另一个问题进行过零碎的研究。因此，该公司决定进行正常审计。苏联和俄罗斯都没有进行过这样的研究。





Seleznev认为，在俄罗斯，同样的人用同样的方法进行同样的研究是非常好的。他说：“我认为，这项工作应该导致国家对我们所拥有的所有生物进行全面检查和清点，因为我们不能在全国范围内这样做”。“因此，我们非常希望继续这些研究，我们非常希望其他企业加入，我们非常希望所有这些都由国家领导。我们一定会参与其中”。



与此同时，Seleznev指出，我们非常谨慎地考虑根据这些研究结果应该做什么。研究必须持续不止一年。





Vladimir Malahov, Rough&Polished





