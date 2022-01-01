我们非常希望继续这项研究，我们非常希望其他公司也加入进来——Stanislav Seleznev、《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司

《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司集团生态和工业安全副总裁Stanislav Seleznev在《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司生产区生物多样性研究大型科学考察后的会议上发言时表示，与去年相比，生态学家的活动略有下降。尽管自然现象并没有消失，但目前世界上动物物种数量的减少是继恐龙之后第二大。
事故是《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司的催化剂，随后又提出了各种各样的重大索赔。此外，他说，过去曾在不同年份对一个或另一个问题进行过零碎的研究。因此，该公司决定进行正常审计。苏联和俄罗斯都没有进行过这样的研究。
Seleznev认为，在俄罗斯，同样的人用同样的方法进行同样的研究是非常好的。他说：“我认为，这项工作应该导致国家对我们所拥有的所有生物进行全面检查和清点，因为我们不能在全国范围内这样做”。“因此，我们非常希望继续这些研究，我们非常希望其他企业加入，我们非常希望所有这些都由国家领导。我们一定会参与其中”。
与此同时，Seleznev指出，我们非常谨慎地考虑根据这些研究结果应该做什么。研究必须持续不止一年。
Vladimir Malahov, Rough&Polished
评审
ICRA：2024财年钻石价格将保持稳定
2024财年，钻石原料价格可能保持稳定，因为预计未来两年钻石产量不会大幅增加。这种情况，再加上经济衰退的压力，将继续给印度钻石切割和加工企业在2024财年的收入和利润带来压力，ICRA援引《Economic Times经济时报》杂志的话说。
今天
保护北极生物多样性是诺富尔北极地区最重要的管理原则之一
《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司联邦和地区项目副总裁安德烈·格拉切夫（Andrei Grachev）在大型科学考察后的会议上发言时强调，诺里尔斯克公司清楚地意识到在北极进行科学研究的必要性。“因此，三年前，当我们与帕尔蒙院士会面并交谈时，我们提出了一个综合环境研究的想法，”他说，第一个这样的研究涉及14个机构，该报告被纳入白皮书。
昨天
俄罗斯公共商会了解了《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司生产活动地区生物多样性研究大型科学考察的结果
俄罗斯科学院西伯利亚分院和《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司向俄罗斯公共商会提交了研究公司生产活动区域生物多样性的科学考察结果。
昨天
WGC报告：黄金行业适应气候变化和可持续发展战略
世界黄金理事会（World Gold Council，WGC）发布的《黄金与气候变化：适应和可持续性》报告确定了黄金行业与气候变化相关的关键物理脆弱性，并概述了一系列适应策略，以帮助该行业管理相关风险。
昨天
《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司计划在2041年前签订西伯利亚核动力破冰船合同
2022年12月13日