在一次大型科学考察中，考察了《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司分部影响地区的18个湖泊

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俄罗斯科学院通讯员、生物科学博士米哈伊尔·格拉迪舍夫教授在俄罗斯公共商会的一次会议上说，在与《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司设施不同的距离上，在疑似影响区内外选择了水体，包括未受破坏的水域。例如，在《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司分部的影响区域，在四组目标的预期影响区内的15个湖泊和背景区内的3个湖泊进行了观测和取样。



在研究过程中，研究人员得出结论，在确定这些湖泊的生态损害及其消除方法时，不应依赖于化学指标，而应依赖于生物指标，即生物多样性，包括应为每个生态区域设置的指示物种组成。



科学家们列出了受影响最严重的水体。“只有两个湖泊检测到强烈的酸化（pH<4），并确定了一种指示物种：浮游生物Brachionus sericus，在湖泊中形成了几乎完全单一的作物。相比之下，背景湖泊中居住着纯净水的生物指标，如浮游生物河豚（Limnocalanus macrurus），这是“世界上最有用的鱼”的一部分——湖中的鳟鱼。



以前的证据证实，人类对北极湖泊的影响增加了微藻和食物链其他部分的生物量。也就是说，人类对北极水体的影响水平不应根据生物量指标来评估，更不应根据生物量的减少来评估，而应根据物种多样性指标来评估。





对所有研究区（分部）都确定了生物物质类型，作为重大影响的指标，这些生物物质的存在表明不利的环境条件需要采取养护措施。此外，还确定了基线条件的指示物种，这些物种的出现将表明自然生态系统的成功恢复。







Vladimir Malahov, Rough&Polished





