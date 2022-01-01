阿联酋宣布从2023年1月1日起改变黄金和钻石的增值税

最新变化将影响黄金和钻石供应商，并将于2023年1月1日生效。阿联酋财政部于2022年12月6日报道，阿联酋修改了黄金和钻石供应商的增值税规则。
该修正案是《关于在注册公司之间提供黄金和钻石的制造质量服务的内阁法令》的一部分。
根据该法令，将临时取代2018年内阁第25号法令第（1）条中关于黄金和钻石增值税（增值税）适用机制的“商品”定义。“其中主要成分是黄金或钻石，可能包括与供应这些商品直接相关的制造服务，”财政部在一份声明中说。
最新修订将于2023年1月1日生效。该部表示，这些修正案将在2018年6月1日至2022年12月31日期间适用，并补充说，联邦税务局将“进一步向纳税人解释修正案”。
Aruna Gaitonde，Rough&Polished亚洲部主编
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