以色列钻石交易所将于2023年3月举办国际钻石周

以色列钻石交易所举办了三年来的第一个钻石周，令人兴奋的活动。2023年3月27日至30日举行的以色列国际钻石周将包括专业会议、国际展览和世界钻石大会，现已开放注册。
首届以色列钻石大会将于2023年3月27日举行，届时将聚集全球钻石行业领导人。会议将由以色列国总统Itzhak Gerzog伊扎克·杜克主持开幕，其他高级政府官员将在当天发言。
以色列国际钻石博览会将于2023年3月28日至30日举行。与往年一样，主办方将为来自世界各地的数百名钻石买家提供三晚免费住宿。
世界钻石大会是世界钻石交易所联合会的主要活动，每三年举行一次，将于2023年3月28日至30日举行。除了由主要行业银行行长组成的银行和金融小组外，还将设立一个钻石小组，由来自主要矿业国家的行业领导人和政府官员组成。会议结束时，马丁·拉帕波特（Martin Rapaport）将发表关于世界钻石业现状的演讲。
以色列钻石交易所主席Boaz Moldawsky说：“在疫情造成三年的中断后，我们很高兴再次邀请国际钻石界访问以色列。我们正在计划一系列令人兴奋的活动，这将是今年业界最重要的活动之一。加入我们的高层讨论，良好的沟通和良好的商业机会。现在就注册，为自己预订座位吧！”
Aruna Gaitonde，Rough&Polished亚洲部主编
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