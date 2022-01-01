佳士得（Christie’s）12月的珠宝拍卖总额接近5980万美元

12月6日，佳士得珠宝拍卖会总收入58772000美元。
拍卖会获得了钻石和彩色钻石的非凡结果。销售领头羊是一颗31.62克拉的幻想蓝色钻石，这是有史以来最大的拍卖。它以1184万美元的价格售出。
额外的“亮点”包括一条华丽的86.64克拉钻石吊坠项链，售价5700000美元，以及Graff的一枚镶有107.46克拉彩色钻石的胸针，售价2580000美元。这枚51.60克拉的钻石戒指由威廉·戈德伯格（William Goldberg）以2460000美元的价格购买。
拍卖的其他重要结果包括一个镶嵌蓝宝石和装饰艺术风格钻石的吊坠，售价为138万美元，几乎是Estimete的10倍，以及一对彩色心形钻石耳环，也以138万美元的价格出售，比估计价值低了5倍多。
此次拍卖以195300美元的价格完成，其中包括Van Cleef&Arpels的“Bouquet”胸针，该胸针以前属于Evita Peron的Evita收藏品，以及Van Cleef&Arpels的胸针，上面镶有红宝石和翡翠“Mystery Set”，价值1197000美元。
Alex Shischlo为Rough&Polished提供
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